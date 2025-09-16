মাগুরায় চোর সন্দেহে একজনকে পিটিয়ে হত্যা

মাগুরার মহম্মদপুর উপজেলায় চুরির অভিযোগে একজনকে বাড়ি থেকে ধরে নিয়ে পিটিয়ে হত্যার ঘটনা ঘটেছে। আহত অবস্থায় ওই ব্যক্তিকে হাসপাতালে ভর্তি করা হলে মঙ্গলবার (১৬ সেপ্টেম্বর) বেলা পৌনে ১১টার দিকে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু হয়। এর আগে সকালে উপজেলার জাঙ্গালিয়া গ্রামে তাকে পিটিয়ে আহত করা হয়।
নিহত মো. ইসরাফিল (৪০) উপজেলার জাঙ্গালিয়া গ্রামের বাসিন্দা। মহম্মদপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আব্দুর রহমান বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ভোরে জাঙ্গালিয়া গ্রামে তিনটি মোবাইল ও এক হাজার ৬০০ টাকা চুরি হয়। সকাল সাড়ে ৬টার দিকে এলাকাবাসী ইসরাফিলকে নিজ বাড়ি থেকে ধরে এনে মারধর করেন। গুরুতর অবস্থায় মহম্মদপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়।
ওসি আব্দুর রহমান বলেন, স্থানীয় বাসিন্দা একরামুলের বাড়ি থেকে তিনটি মোবাইল ও টাকা চুরি হয়। ওই ঘটনায় ইসরাফিলকে অভিযুক্ত করে স্থানীয় লোকজন পিটুনি দেন। পরে হাসপাতালে মৃত্যু হয়। তার বিরুদ্ধে আগে কয়েকটি চুরির অভিযোগ থাকলেও কোনও মামলা নেই। এ ঘটনায় তার পরিবার থানায় অভিযোগ দিলে তদন্ত করে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।