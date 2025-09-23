X
মঙ্গলবার, ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫
৮ আশ্বিন ১৪৩২
আদালতে হাজিরা দিতে এসে ‘জয় বাংলা’ স্লোগান দেওয়া একজন আটক

বাগেরহাট প্রতিনিধি
২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৮:০৮আপডেট : ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৮:০৮
আটক ব্যক্তি

বাগেরহাটে আদালতে ‘জয় বাংলা’ স্লোগান দেওয়ায় একজনকে আটক করা হয়েছে। মঙ্গলবার (২৩ সেপ্টেম্বর) দুপুরে মোরেলগঞ্জ সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের এজলাসের করিডরে এই ঘটনা ঘটে।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে প্রত্যক্ষদর্শী এক আইনজীবী বলেন, ‘আমি পার্শ্ববর্তী আদালতে ছিলাম। সেখান থেকে জয় বাংলা স্লোগান শুনে বাইরে এসে দেখি, কয়েকজন আইনজীবীর নেতৃত্বে জয় বাংলা স্লোগান দিয়ে অর্ধশত মানুষ আদালতের দোতলা থেকে নিচতলায় নামছেন। এ সময় আদালত চত্বরে হুড়োহুড়ি শুরু হয়। ওই আদালতের বিচারক আজমিরা ফেরদৌসী এজলাস ছেড়ে তার খাস কামরায় চলে যান। ঘটনার সময় আদালত চত্বরে উপস্থিত জনতা একজনকে ধরে পুলিশে সোপর্দ করেছেন।

বাগেরহাট আদালতের সরকারি কৌঁসুলি (পিপি) মাহবুব মোর্শেদ লালন জানান, মোরেলগঞ্জ সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে জিআর ৩০২/২৪ নং মামলার ধার্য তারিখ ছিল। এটি একটি ঘর পোড়ানোর মামলা। এ মামলায় ৬৮ জন আসামি রয়েছেন। এর মধ্য থেকে ৬৬ জন জামিনে আছেন। মামলায় আদালতে হাজিরা শেষে বের হয়ে যাওয়ার সময় কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা জয় বাংলা স্লোগান দিয়ে বের হন।

মামলার রাষ্ট্রপক্ষে ছিলেন কোর্ট সিএসআই কার্তিক চন্দ্র পাল, সাহেবুর রহমান ও ফরহাদ হোসেন। আসামিপক্ষের আইনজীবী ছিলেন তানজিমুর রহমান পলাশ, অজিয়ার রহমান পিকলু, এস্তেন্দার হোসেন, শেখ নজরুল ইসলাম কাদের।

সিএসআই কার্তিক চন্দ্র পাল বলেন, এ দিন এ মামলায় ৪১ জনের হাজিরা ছিল। একজন সময়ের আবেদন করেছেন, দুই জন কোনও তদবির করেননি। হাজিরা শেষে বের হয়ে যাওয়ার সময় জয় বাংলা স্লোগান দিয়েছেন।

বাগেরহাট সদর মডেল থানার ওসি মাহমুদুল হাসান জানান, আদালত চত্বরে জয় বাংলা স্লোগান দেওয়ার ঘটনায় একজনকে আটক করা হয়েছে। এ ঘটনায় জড়িতদের আটকের চেষ্টা চলছে।

বিষয়:
আদালত
মালয়েশিয়ায় নিয়মিত শ্রমবাজার এখনও খোলেনি: বোয়েসেল
তথ্য ও সম্প্রচার উপদেষ্টার সঙ্গে ইউনেস্কোর বাংলাদেশ প্রতিনিধির সাক্ষাৎ
কক্সবাজারের সেই পাহাড়ের আস্তানা থেকে আরও পাঁচ জন উদ্ধার
কার্যালয় পোড়ানোর ঘটনায় একযুগ পর জামায়াতের মামলা
কক্সবাজারে ঘুরতে এসে পাহাড়ি আস্তানায় বন্দি, একজনের তথ্যে ৮৩ জন উদ্ধার
‘সুচের মতো প্রতিরক্ষা ভেদ করতে সক্ষম চীনা যুদ্ধবিমান জে-২০’
নিউইয়র্কে এনসিপি নেতা আখতারের ওপর ডিম নিক্ষেপ
দেশের ইতিহাসে সর্বোচ্চ দামে স্বর্ণ
শিক্ষার্থী হয়ে গেলেন স্কুল সভাপতি, ক্লাসে ঢুকে পেটালেন অর্ধশত ছাত্র-ছাত্রীকে
