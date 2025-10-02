সাতক্ষীরায় সড়ক দুর্ঘটনায় সাবেক ছাত্রলীগ নেতা নিহত

বোনের চল্লিশার জন্য বাজার করতে গিয়ে সাতক্ষীরায় প্রাইভেটকারের সঙ্গে মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে জেলা ছাত্রলীগের (নিষিদ্ধঘোষিত) সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক ও ব্যবসায়ী আলমগীর নাজমুল হক পল্লব (৪৫) নিহত হয়েছেন।
বৃহস্পতিবার (২ অক্টোবর) বিকালে সাতক্ষীরা-আশাশুনি সড়কের ধুলিহরের কোমরপুর নামক স্থানে এই দুর্ঘটনাটি ঘটে। পল্লব সাতক্ষীরা পৌরসভার সুলতানপুর কাজীপাড়ার অ্যাড. শামছুর রহমানের ছেলে।
সাতক্ষীরা সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সামিনুল হক দুর্ঘটনার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
স্থানীয়রা জানান, নিহত পল্লব তার বড় বোনের চল্লিশার জন্য ব্যবসায়ীর খামার থেকে মুরগি কিনে ফেরার পথে সাতক্ষীরা সদর উপজেলার ধুলিহর কোমরপুর এলাকায় একটি প্রাইভেটকারের সঙ্গে মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে তিনি গুরুতর আহত হন। পরে সাতক্ষীরা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নেওয়ার পথেই তার মৃত্যু হয়।
সাতক্ষীরা ফায়ার সার্ভিসের কর্মকর্তা পল্লবের বন্ধু জাকির হোসেন বলেন, ‘সদরের ধুলিহর কোমরপুরে সড়ক দুর্ঘটনার খবর পেয়ে দ্রুত ফায়ার সার্ভিসের গাড়ি ও অ্যাম্বুলেন্স নিয়ে বের হই। মারাত্মক আহত অবস্থায় পল্লবকে উদ্ধার করে অ্যাম্বুলেন্সে করে সাতক্ষীরা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নেওয়ার পথেই মৃত্যুবরণ করেন।’
মাসখানেক আগে পল্লবের বড় বোন ইন্তেকাল করেন। পরিবারের আরেক ভাই বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রে চাকরিরত আছেন।
বৃহস্পতিবার বাদ মাগরিব জানাজা শেষে সাতক্ষীরা আশাশুনি উপজেলার চাপড়া গ্রামে তার পারিবারিক কবরস্থানে পল্লবকে দাফন করা হয়।