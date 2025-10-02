X
বৃহস্পতিবার, ০২ অক্টোবর ২০২৫
১৭ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

সাতক্ষীরায় সড়ক দুর্ঘটনায় সাবেক ছাত্রলীগ নেতা নিহত

সাতক্ষীরা প্রতিনিধি
০২ অক্টোবর ২০২৫, ২২:৫৫আপডেট : ০২ অক্টোবর ২০২৫, ২২:৫৫
আলমগীর নাজমুল হক পল্লব

বোনের চল্লিশার জন্য বাজার করতে গিয়ে সাতক্ষীরায় প্রাইভেটকারের সঙ্গে মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে জেলা ছাত্রলীগের (নিষিদ্ধঘোষিত) সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক ও ব্যবসায়ী আলমগীর নাজমুল হক পল্লব (৪৫) নিহত হয়েছেন।

বৃহস্পতিবার (২ অক্টোবর) বিকালে সাতক্ষীরা-আশাশুনি সড়কের ধুলিহরের কোমরপুর নামক স্থানে এই দুর্ঘটনাটি ঘটে। পল্লব সাতক্ষীরা পৌরসভার সুলতানপুর কাজীপাড়ার অ্যাড. শামছুর রহমানের ছেলে।

সাতক্ষীরা সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সামিনুল হক দুর্ঘটনার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

স্থানীয়রা জানান, নিহত পল্লব তার বড় বোনের চল্লিশার জন্য ব্যবসায়ীর খামার থেকে মুরগি কিনে ফেরার পথে সাতক্ষীরা সদর উপজেলার ধুলিহর কোমরপুর এলাকায় একটি প্রাইভেটকারের সঙ্গে মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে তিনি গুরুতর আহত হন। পরে সাতক্ষীরা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নেওয়ার পথেই তার মৃত্যু হয়।

সাতক্ষীরা ফায়ার সার্ভিসের কর্মকর্তা পল্লবের বন্ধু জাকির হোসেন বলেন, ‘সদরের ধুলিহর কোমরপুরে সড়ক দুর্ঘটনার খবর পেয়ে দ্রুত ফায়ার সার্ভিসের গাড়ি ও অ্যাম্বুলেন্স নিয়ে বের হই। মারাত্মক আহত অবস্থায় পল্লবকে উদ্ধার করে অ্যাম্বুলেন্সে করে সাতক্ষীরা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নেওয়ার পথেই মৃত্যুবরণ করেন।’

মাসখানেক আগে পল্লবের বড় বোন ইন্তেকাল করেন। পরিবারের আরেক ভাই বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রে চাকরিরত আছেন।

বৃহস্পতিবার বাদ মাগরিব জানাজা শেষে সাতক্ষীরা আশাশুনি উপজেলার চাপড়া গ্রামে তার পারিবারিক কবরস্থানে পল্লবকে দাফন করা হয়।

/কেএইচটি/
বিষয়:
সাতক্ষীরাসড়ক দুর্ঘটনানিহতবাংলাদেশ ছাত্রলীগ
সম্পর্কিত
পাকিস্তান নিয়ন্ত্রিত কাশ্মিরে বিক্ষোভ, নিহত ১২
মণ্ডপের তার সরাতে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে শ্রমিকের মৃত্যু
ব্যাংক কর্মকর্তা ও সাংবাদিকের বাড়ি থেকে ‘দেড় কোটি টাকার’ মালামাল চুরি
সর্বশেষ খবর
ভাষাসৈনিক আহমদ রফিক আর নেই
ভাষাসৈনিক আহমদ রফিক আর নেই
চট্টগ্রামে কোরিয়ান ইপিজেডে নারী ফুটবলারদের সঙ্গে দেখা করলেন তাবিথ আউয়াল
চট্টগ্রামে কোরিয়ান ইপিজেডে নারী ফুটবলারদের সঙ্গে দেখা করলেন তাবিথ আউয়াল
‘একক নেতা’ হিসেবে দল নিবন্ধন করলেন করবিন
‘একক নেতা’ হিসেবে দল নিবন্ধন করলেন করবিন
২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ফিরছে জিম্বাবুয়ে, খেলবে নামিবিয়াও
২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ফিরছে জিম্বাবুয়ে, খেলবে নামিবিয়াও
সর্বাধিক পঠিত
কেউ একজন ফোনে বিরাট কোহলির কাছে অভিযোগ দিয়েছে: ক্রীড়া উপদেষ্টা
কেউ একজন ফোনে বিরাট কোহলির কাছে অভিযোগ দিয়েছে: ক্রীড়া উপদেষ্টা
সবকিছু বললে অনেকের প্যান্ট খুলে যাওয়ার পরিস্থিতি হতে পারে: ইশরাক
বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের নির্বাচনসবকিছু বললে অনেকের প্যান্ট খুলে যাওয়ার পরিস্থিতি হতে পারে: ইশরাক
জানুয়ারিতেই চালু হতে পারে নতুন পে স্কেল
জানুয়ারিতেই চালু হতে পারে নতুন পে স্কেল
ইসলামী ব্যাংকের চাকরি হারালেন আরও ২০০ জন
ইসলামী ব্যাংকের চাকরি হারালেন আরও ২০০ জন
নেই ভিসা-পাসপোর্ট, শূন্যরেখায় বাবা-মেয়ের শেষ দেখা
নেই ভিসা-পাসপোর্ট, শূন্যরেখায় বাবা-মেয়ের শেষ দেখা
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media