X
মঙ্গলবার, ২১ অক্টোবর ২০২৫
৫ কার্তিক ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

গৃহবধূর গলাকাটা লাশ উদ্ধার, পানির ট্যাংক থেকে যুবক আটক

খুলনা প্রতিনিধি
২১ অক্টোবর ২০২৫, ২১:০১আপডেট : ২১ অক্টোবর ২০২৫, ২১:০১
লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে পাঠিয়েছে ফুলতলা থানা পুলিশ

খুলনার ফুলতলায় আছিয়া বেগম (৩০) নামের এক গৃহবধূকে গলা কেটে হত্যা করা হয়েছে। মঙ্গলবার দুপুরে উপজেলার দামোদর হ্যাচারি মোড় সংলগ্ন তার বাড়ি থেকে লাশ উদ্ধার করা হয়।

ঘটনার পর হোসেন কাজী (৩২) নামে এক যুবককে আটক করেছে পুলিশ। তিনি নড়াইল সদর থানার বাসিন্দা। নিহত আছিয়া বেগম ওই এলাকার শহীদ মোল্লার স্ত্রী। 

পুলিশ জানিয়েছে, আছিয়া বেগম ও হোসেন কাজী দূরসম্পর্কের আত্মীয় ছিলেন। তাদের মধ্যে আগে থেকে সম্পর্ক ছিল বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে। ঘটনার পর হোসেন কাজী নিহত আছিয়াদের বাড়ির ছাদের পানির ট্যাংকে লুকিয়ে ছিলেন। পরে সেখান থেকে তাকে আটক করা হয়।

ফুলতলা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. জেল্লাল হোসেন বলেন, ‌‌‘ঘটনার সময় আছিয়ার স্বামী বাড়িতে ছিলেন না। ওই বাড়ির দোতলায় তারা থাকতেন। আলামত উদ্ধারের সময় ছাদে গিয়ে পানির ট্যাংকের ভেতর হোসেন কাজীকে পাওয়া যায়। সেখান থেকে আটক করা হয়। তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। ঘটনার পেছনের কারণ উদঘাটনে তদন্ত চলছে। লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে পাঠানো হয়েছে।’

/এএম/ 
বিষয়:
হত্যাকাণ্ডলাশ উদ্ধারআটক
সম্পর্কিত
জেনেভা ক্যাম্পে সেনা অভিযান: ৩২টি ককটেল উদ্ধার, আটক ৩
হাত-পায়ের রগ কাটা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীর, হাসপাতালে নেওয়ার পর মৃত্যু
জবি শিক্ষার্থী হত্যা: অভিযুক্ত মাহির আটক
সর্বশেষ খবর
শার্শায় স্তন ক্যানসার সচেতনতা বিষয়ক সেমিনার
শার্শায় স্তন ক্যানসার সচেতনতা বিষয়ক সেমিনার
বিরল খনিজ: মার্কিন উদ্যোগেও এক দশকে কমবে না চীনের দাপট
বিরল খনিজ: মার্কিন উদ্যোগেও এক দশকে কমবে না চীনের দাপট
অনলাইন জুয়া প্রতিরোধে কঠোর হচ্ছে সরকার
অনলাইন জুয়া প্রতিরোধে কঠোর হচ্ছে সরকার
সাইবার সুরক্ষা আইনের মামলায় বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের সাবেক সদস্যসচিব গ্রেফতার
সাইবার সুরক্ষা আইনের মামলায় বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের সাবেক সদস্যসচিব গ্রেফতার
সর্বাধিক পঠিত
নিরপেক্ষ ভেন্যু হিসেবে বাংলাদেশকে বেছে নিলো আফগানিস্তান
নিরপেক্ষ ভেন্যু হিসেবে বাংলাদেশকে বেছে নিলো আফগানিস্তান
বেতন কমিশনের কাজ এগিয়ে চলছে, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে প্রতিবেদন
বেতন কমিশনের কাজ এগিয়ে চলছে, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে প্রতিবেদন
সংস্কার প্রক্রিয়া এগিয়ে নেওয়ার পাশাপাশি আ. লীগের কার্যক্রমে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের আহ্বান
প্রধান উপদেষ্টাকে ৬ আন্তর্জাতিক সংগঠনের চিঠিসংস্কার প্রক্রিয়া এগিয়ে নেওয়ার পাশাপাশি আ. লীগের কার্যক্রমে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের আহ্বান
ভারতের সঙ্গে ১০ চুক্তি বাতিল দাবি আসিফ মাহমুদের, নিরুত্তর পররাষ্ট্র উপদেষ্টা
ভারতের সঙ্গে ১০ চুক্তি বাতিল দাবি আসিফ মাহমুদের, নিরুত্তর পররাষ্ট্র উপদেষ্টা
মুনাফা তুলছেন বিনিয়োগকারীরা, থামলো স্বর্ণের ঊর্ধ্বগতি
মুনাফা তুলছেন বিনিয়োগকারীরা, থামলো স্বর্ণের ঊর্ধ্বগতি
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media