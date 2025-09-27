X
রবিবার, ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫
১২ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

নিজ বাড়ি থেকে সাংবাদিকের ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার, পুলিশ বলছে ‘আত্মহত্যা’

জামালপুর প্রতিনিধি
২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২৩:৫৯আপডেট : ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২৩:৫৯
সাংবাদিক ওসমান হারুনী

জামালপুরের ইসলামপুর উপজেলায় নিজ বাড়ি থেকে এক সাংবাদিকের লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। শনিবার (২৭ সেপ্টেম্বর) দুপুরে উপজেলার ভাটিপাড়া গ্রামের বাড়ি থেকে তার লাশ উদ্ধার করা হয়।

মৃত ওই সাংবাদিকের নাম ওসমান হারুনী (৪৩)। একই এলাকার মৃত আবু তালেবের ছেলে। মোহনা টিভির জেলা প্রতিনিধি ছিলেন। তার স্ত্রী ও দুটি ছেলে সন্তান রয়েছে। তিনি আত্মহত্যা করেছেন বলে ধারণা করছে পুলিশ।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, শনিবার দুপুরে নিজ বাড়ির কক্ষে তাকে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পান পরিবারের সদস্যরা। উদ্ধার করে ইসলামপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। পরিবারের সদস্যরা পরে লাশ বাড়িতে নিয়ে আসেন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে পুলিশ।

উপজেলা প্রেসক্লাবের সভাপতি মো. মোরাদুজ্জামান বলেন, ‌‘ওসমান হারুনী দীর্ঘদিন ধরে অসুস্থ ছিলেন। পরিবারের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, আর্থিক সংকট ও শারীরিক অসুস্থতার কারণে আত্মহত্যা করেছেন।’

ইসলামপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আতিকুর রহমান বলেন, ‘লাশের সুরতহাল প্রতিবেদনে শরীরের কোথাও আঘাতের চিহ্ন পাওয়া যায়নি। গলায় দড়ির দাগ রয়েছে। প্রাথমিকভাবে মনে হচ্ছে, তিনি আত্মহত্যা করেছেন। পরিবারের পক্ষ থেকে কোনও অভিযোগ না থাকায় লাশের ময়নাতদন্ত করা হয়নি। এ ঘটনায় থানায় একটি অপমৃত্যুর মামলা হবে এবং আত্মহত্যার সঠিক কারণ খুঁজে বের করা হবে।’

/এএম/
বিষয়:
আত্মহত্যালাশ উদ্ধার
সম্পর্কিত
লালবাগে ব্যাংক কর্মকর্তাকে কুপিয়ে হত্যা
পারিবারিক কলহে শিক্ষার্থীর আত্মহত্যার অভিযোগ
যুবককে পিটিয়ে নদীতে ফেলে হত্যা, একদিন পর ভেসে উঠলো মরদেহ
সর্বশেষ খবর
আইএমএফের নতুন চাপে বাংলাদেশ
আইএমএফের নতুন চাপে বাংলাদেশ
চীনে বৃদ্ধকে রাস্তা পার হতে সাহায্য করতে গিয়ে চড় খেলেন নারী
চীনে বৃদ্ধকে রাস্তা পার হতে সাহায্য করতে গিয়ে চড় খেলেন নারী
শিবির নেতাকে সহসভাপতি করে ছাত্রদলের কমিটি, ক্ষোভ শিবিরের
শিবির নেতাকে সহসভাপতি করে ছাত্রদলের কমিটি, ক্ষোভ শিবিরের
নাহিদা-মারুফার বোলিং নৈপুণ্যে লঙ্কানদের ১ রানে হারালো বাংলাদেশ
নাহিদা-মারুফার বোলিং নৈপুণ্যে লঙ্কানদের ১ রানে হারালো বাংলাদেশ
সর্বাধিক পঠিত
যুক্তরাষ্ট্র যেতে কেন বাধা, যা জানালেন সোহেল তাজ
যুক্তরাষ্ট্র যেতে কেন বাধা, যা জানালেন সোহেল তাজ
মেয়েকে পাশে নিয়ে ট্রাম্পকে বাংলাদেশ সফরের আমন্ত্রণ জানালেন ড. ইউনূস
মেয়েকে পাশে নিয়ে ট্রাম্পকে বাংলাদেশ সফরের আমন্ত্রণ জানালেন ড. ইউনূস
কেমন হবে ঢাকা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়
কেমন হবে ঢাকা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়
এনসিপির নাসীরুদ্দীন পাটোয়ারীকে নিজ জেলায় অবাঞ্ছিত ঘোষণা
এনসিপির নাসীরুদ্দীন পাটোয়ারীকে নিজ জেলায় অবাঞ্ছিত ঘোষণা
বিএনপির সেই নেতাকে দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি
বিএনপির সেই নেতাকে দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media