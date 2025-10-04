X
রবিবার, ০৫ অক্টোবর ২০২৫
১৯ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

শেরপুরে নিখোঁজের ২ দিন পর ব্যবসায়ীর লাশ উদ্ধার

শেরপুর প্রতিনিধি 
০৪ অক্টোবর ২০২৫, ২৩:৪৩আপডেট : ০৪ অক্টোবর ২০২৫, ২৩:৪৩
নিহতের স্বজনদের আহাজারি

শেরপুরে নিখোঁজের দুদিন পর ডোবা থেকে আব্দুল মোতালেব ওরফে হাজী মিয়া (৬২) নামে এক ব্যবসায়ীর লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। শনিবার (৪ অক্টোবর) বিকালে শহরের সাতানীপাড়ার হরিজন পল্লীর পেছনের ডোবা থেকে লাশটি উদ্ধার করা হয়। নিহত মোতালেব গোপালবাড়ী এলাকার মৃত আবেদ আলীর ছেলে।

পুলিশ ও পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে, গত বৃহস্পতিবার রাত ১০টার দিকে মোতালেব বাড়ি থেকে বেরিয়ে আ ফেরেননি। অনেক খোঁজাখুঁজির পর কোনও সন্ধান না পেয়ে শুক্রবার পরিবারের পক্ষ থেকে সদর থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করা হয়। শনিবার বিকালে হরিজন পল্লীর পেছনের ডোবায় লাশ ভাসতে দেখে পুলিশকে খবর দেন স্থানীয় লোকজন। পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে লাশটি উদ্ধারের পর সেটি মোতালেবের বলে শনাক্ত করে তার পরিবারের সদস্যরা। 

নিহতের ছেলে সাজিব বলেন, ‌‘আমার বাবা মুদি ব্যবসা করেন। তাকে না পেয়ে থানায় জিডি করি। শনিবার বিকালে বাবার মরদেহ ডোবাতে পাওয়া যায়। আমার বাবাকে হত্যা করে ডোবাতে ফেলে দেওয়া হয়েছে।’

শেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জুবায়দুল আলম বাংলা ট্রিবিউনকে বলেন, ‘লাশ ময়নাতদন্তের জন্য জেলা সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। আঘাতের কোনও চিহ্ন ছিল না। তবে ময়নাদন্তের পর মোতালেবের মৃত্যুর প্রকৃত কারণ জানা যাবে। এ ঘটনায় মামলার বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন আছে।’

/এএম/
বিষয়:
লাশ উদ্ধারনিখোঁজ
সম্পর্কিত
নারায়ণগঞ্জে বাউলশিল্পীর মরদেহ উদ্ধার, স্বামী আটক
সন্ধ্যায় চুরির অভিযোগে সালিশি বৈঠকের জন্য আটক, সকালে তরুণের মরদেহ উদ্ধার
গাজীপুরে শাশুড়ি-ননদের বিরুদ্ধে প্রবাসীর স্ত্রীকে হত্যার অভিযোগ
সর্বশেষ খবর
বিশ্ববাজারে খাদ্যপণ্যের দাম কমেছে, বাংলাদেশে বাড়ছে কেন
বিশ্ববাজারে খাদ্যপণ্যের দাম কমেছে, বাংলাদেশে বাড়ছে কেন
মহানবির (সা.) সিরাতের প্রামাণ্য উপস্থাপন মানুষের অন্তরে গাঁথা থাকবে: ধর্ম উপদেষ্টা
মহানবির (সা.) সিরাতের প্রামাণ্য উপস্থাপন মানুষের অন্তরে গাঁথা থাকবে: ধর্ম উপদেষ্টা
আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে টেস্ট হবে সিলেট ও ঢাকায়
আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে টেস্ট হবে সিলেট ও ঢাকায়
আলোচিত বিএনপি নেতা ফজলুরের আসনে আরেক ফজলুর প্রার্থী হচ্ছেন
আলোচিত বিএনপি নেতা ফজলুরের আসনে আরেক ফজলুর প্রার্থী হচ্ছেন
সর্বাধিক পঠিত
চমক রেখে আর্জেন্টিনার দল ঘোষণা
চমক রেখে আর্জেন্টিনার দল ঘোষণা
পাবনা-ঢাকা সরাসরি ট্রেন চলাচল শিগগিরই শুরু: রেল সচিব
পাবনা-ঢাকা সরাসরি ট্রেন চলাচল শিগগিরই শুরু: রেল সচিব
অনির্দিষ্টকালের অনশনে বসেছেন গ্লোবাল সুমুদ ফ্লোটিলার আরোহীরা
অনির্দিষ্টকালের অনশনে বসেছেন গ্লোবাল সুমুদ ফ্লোটিলার আরোহীরা
হালট্রিপ কেলেঙ্কারির অন্যতম হোতা তাজবীর হাসান গ্রেফতার
হালট্রিপ কেলেঙ্কারির অন্যতম হোতা তাজবীর হাসান গ্রেফতার
রেস্তোরাঁয় খাওয়ার সময় অসুস্থ হয়ে ছাত্রদল নেতার মৃত্যু
রেস্তোরাঁয় খাওয়ার সময় অসুস্থ হয়ে ছাত্রদল নেতার মৃত্যু
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media