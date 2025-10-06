নেত্রকোনায় কৃষককে পিটিয়ে হত্যার অভিযোগ

নেত্রকোনার মদন উপজেলায় পূর্ববিরোধের জেরে এক কৃষককে পিটিয়ে হত্যার অভিযোগ উঠেছে। পুলিশ জানিয়েছে, নিহতের শরীরে আঘাতের চিহ্ন পাওয়া গেছে। এ ঘটনায় এলাকায় উত্তেজনা বিরাজ করছে।
রবিবার (৫ অক্টোবর) রাত সাড়ে ৯টার দিকে মদন উপজেলার ফতেপুর ইউনিয়নের রুদ্রশ্রী গ্রামে এই ঘটনা ঘটে।
নিহত ওই কৃষকের নাম হারুন চৌধুরী (৬০)। তিনি তিয়শ্রী ইউনিয়নের শিবপাশা গ্রামের জজ মিয়া চৌধুরীর ছেলে।
পুলিশ জানায়, হারুন চৌধুরীর সঙ্গে পাশের গ্রামের শাহাবুদ্দিনের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে বিরোধ চলছিল। রাতে কৃষিজমিতে কাজ করানোর জন্য শ্রমিক খুঁজতে রুদ্রশ্রী গ্রামে গেলে শাহাবুদ্দিন ও তার লোকজন হারুনের ওপর হামলা চালায়। গুরুতর আহত অবস্থায় স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে মদন উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
এ বিষয়ে মদন থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. শামসুল আলম শাহ বলেন, প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, পূর্ববিরোধের জেরেই এই হত্যাকাণ্ড ঘটেছে। নিহতের শরীরে আঘাতের চিহ্ন পাওয়া গেছে। অভিযুক্তদের গ্রেফতারে অভিযান চলছে। নিহতের মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য নেত্রকোনা সদর হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে।’
এ ঘটনায় এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। নিহতের পরিবারের পক্ষ থেকে মামলা দায়েরের প্রস্তুতি চলছে।