X
সোমবার, ০৬ অক্টোবর ২০২৫
২১ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

নেত্রকোনায় কৃষককে পিটিয়ে হত্যার অভিযোগ

নেত্রকোনা প্রতিনিধি
০৬ অক্টোবর ২০২৫, ১৭:০৮আপডেট : ০৬ অক্টোবর ২০২৫, ১৭:০৮
মদন থানা

নেত্রকোনার মদন উপজেলায় পূর্ববিরোধের জেরে এক কৃষককে পিটিয়ে হত্যার অভিযোগ উঠেছে। পুলিশ জানিয়েছে, নিহতের শরীরে আঘাতের চিহ্ন পাওয়া গেছে। এ ঘটনায় এলাকায় উত্তেজনা বিরাজ করছে। 

রবিবার (৫ অক্টোবর) রাত সাড়ে ৯টার দিকে মদন উপজেলার ফতেপুর ইউনিয়নের রুদ্রশ্রী গ্রামে এই ঘটনা ঘটে।

নিহত ওই কৃষকের নাম হারুন চৌধুরী (৬০)। তিনি তিয়শ্রী ইউনিয়নের শিবপাশা গ্রামের জজ মিয়া চৌধুরীর ছেলে।

পুলিশ জানায়, হারুন চৌধুরীর সঙ্গে পাশের গ্রামের শাহাবুদ্দিনের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে বিরোধ চলছিল। রাতে কৃষিজমিতে কাজ করানোর জন্য শ্রমিক খুঁজতে রুদ্রশ্রী গ্রামে গেলে শাহাবুদ্দিন ও তার লোকজন হারুনের ওপর হামলা চালায়। গুরুতর আহত অবস্থায় স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে মদন উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

এ বিষয়ে মদন থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. শামসুল আলম শাহ বলেন, প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, পূর্ববিরোধের জেরেই এই হত্যাকাণ্ড ঘটেছে। নিহতের শরীরে আঘাতের চিহ্ন পাওয়া গেছে। অভিযুক্তদের গ্রেফতারে অভিযান চলছে। নিহতের মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য নেত্রকোনা সদর হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে।’

এ ঘটনায় এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। নিহতের পরিবারের পক্ষ থেকে মামলা দায়েরের প্রস্তুতি চলছে।

/কেএইচটি/
বিষয়:
লাশ উদ্ধারপিটিয়ে হত্যা
সম্পর্কিত
বাড়ির উঠান থেকে নিখোঁজ শিশুর লাশ পুকুরে, সোনার দুলের জন্য হত্যা
গেন্ডারিয়ায় নারীকে ধর্ষণের পর হত্যার অভিযোগ
পাবনায় ধান ক্ষেতে থেকে লাশ উদ্ধার
সর্বশেষ খবর
নিরাপদ ও মানসম্মত বাসস্থান নিশ্চিতে সচেতনতা বাড়ানোই লক্ষ্য
বিশ্ব বসতি দিবস আজনিরাপদ ও মানসম্মত বাসস্থান নিশ্চিতে সচেতনতা বাড়ানোই লক্ষ্য
চলন্ত লঞ্চে অসুস্থ যাত্রী, ৯৯৯ নম্বর ফোনকলে উদ্ধার
চলন্ত লঞ্চে অসুস্থ যাত্রী, ৯৯৯ নম্বর ফোনকলে উদ্ধার
পাকিস্তানকে কাছে টানছেন ট্রাম্প, নজর রাখছে ভারত
পাকিস্তানকে কাছে টানছেন ট্রাম্প, নজর রাখছে ভারত
সাধারণ কর্মী নিয়োগে বাংলাদেশ-সৌদি আরব চুক্তি
সাধারণ কর্মী নিয়োগে বাংলাদেশ-সৌদি আরব চুক্তি
সর্বাধিক পঠিত
শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষায় ১১০ ধারা প্রয়োগ করা হবে: ঢাকা জেলা প্রশাসক
শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষায় ১১০ ধারা প্রয়োগ করা হবে: ঢাকা জেলা প্রশাসক
এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের বাড়ি ভাড়া বাড়লো ৫০০, প্রত্যাখ্যান করে আন্দোলনের ডাক
এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের বাড়ি ভাড়া বাড়লো ৫০০, প্রত্যাখ্যান করে আন্দোলনের ডাক
বেসরকারি শিক্ষকদের বাড়িভাড়া বাড়ানোর প্রস্তাব অর্থ বিভাগে
বেসরকারি শিক্ষকদের বাড়িভাড়া বাড়ানোর প্রস্তাব অর্থ বিভাগে
এক সপ্তাহের মধ্যে অনেকগুলো ঘটনা ঘটবে: চিফ প্রসিকিউটর
এক সপ্তাহের মধ্যে অনেকগুলো ঘটনা ঘটবে: চিফ প্রসিকিউটর
উপদেষ্টা আসছেন বলে চলছে অস্থায়ী সংস্কার, ঢাকা-সিলেট মহাসড়কে তীব্র যানজট
উপদেষ্টা আসছেন বলে চলছে অস্থায়ী সংস্কার, ঢাকা-সিলেট মহাসড়কে তীব্র যানজট
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media