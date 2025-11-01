জামালপুরে নদে ডুবে যাওয়া আরেক শিশুর লাশ উদ্ধার, মৃত বেড়ে ৪

জামালপুরের মাদারগঞ্জ উপজেলায় ঝিনাই নদের পানিতে ডুবে নিখোঁজ আরও এক শিশুর লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। এ নিয়ে চার জনের লাশ উদ্ধার হলো। এখনও নিখোঁজ আছে এক শিশু।
শনিবার (০১ নভেম্বর) দুপুর ১২টার দিকে উপজেলার সিধুলী ইউনিয়নের চরভাটিয়ানী এলাকার আনারবাড়ী ঘাট থেকে লাশটি উদ্ধার করা হয়। তার নাম কুলসুম (১২)। সে সরিষাবাড়ী উপজেলার কাউশি এলাকার নুরুল ইসলামের মেয়ে। এর আগে শুক্রবার বিকাল সাড়ে ৫টার দিকে একই ঘাটের পাশ থেকে তিন শিশুর লাশ উদ্ধার করা হয়েছিল।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, চরভাটিয়ানী এলাকার পাশ দিয়ে ঝিনাই নদ বয়ে গেছে। নদের আশপাশেই শিশুদের বাড়ি। বিকালে নদের তীরে থাকা নৌকায় শিশুরা খেলাধুলা করছিল। পরে পাঁচ শিশু একসঙ্গে নদে পড়ে ডুবে যায়। স্বজনরা নৌকায় দেখতে না পেয়ে খোঁজাখুঁজি শুরু করেন। খবর পেয়ে সন্ধ্যার দিকে ফায়ার সার্ভিসের ডুবুরি দল অভিযান চালিয়ে তিন শিশুর লাশ উদ্ধার করে। পরে রাত হয়ে গেলে উদ্ধার অভিযান স্থগিত করা হয়। শনিবার সকাল থেকে আবার উদ্ধার অভিযান শুরু করে ডুবুরি দল। অভিযানের একপর্যায়ে কুলসুমের লাশ উদ্ধার করা হয়।
মাদারগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাইফুল্লাহ সাইফ বলেন, ‘পরিবারের অভিযোগ না থাকায় ময়নাতদন্ত ছাড়াই শিশুটির লাশ স্বজনদের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। পুলিশ পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখছে। সব মিলিয়ে চার জনের লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। আরও এক শিশু নিখোঁজ আছে। উদ্ধারের চেষ্টা চলছে।’
জামালপুর ফায়ার সার্ভিসের টিম লিডার রফিকুল ইসলাম বলেন, ‘এ পর্যন্ত চার শিশুর লাশ উদ্ধার করা হলো।এখনও নিখোঁজ থাকা আরেক শিশু বৈশাখীকে উদ্ধারে অভিযান অব্যাহত আছে।’