X
শনিবার, ০৯ আগস্ট ২০২৫
২৫ শ্রাবণ ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:
ঢাবি পরিস্থিতি প্রসঙ্গে উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ

ছাত্রসংগঠনগুলো একসঙ্গে বসে বোঝাপড়া করলে হল রাজনীতি বন্ধ হতো না

রাজশাহী প্রতিনিধি
০৯ আগস্ট ২০২৫, ২১:৩০আপডেট : ০৯ আগস্ট ২০২৫, ২১:৩০
শনিবার বিকালে রাজশাহীর বিভাগীয় স্টেডিয়ামে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলছেন উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলোতে সৃষ্ট উত্তেজনাকর পরিস্থিতি এড়ানো যেতো মন্তব্য করে স্থানীয় সরকার উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া বলেছেন, ‘ছাত্রসংগঠনগুলোর একটি রূপরেখা প্রণয়ন করে নিজেদের মধ্যে চুক্তি বা বোঝাপড়ায় আসা উচিত ছিল। ছাত্রসংগঠনগুলো একসঙ্গে বসে নিজেদের মধ্যে বোঝাপড়া ঠিক করতে পারলে হল রাজনীতি বন্ধের মতো পরিস্থিতির উদ্ভব হতো না।’

শনিবার (০৯ আগস্ট) বিকালে রাজশাহী বিভাগীয় স্টেডিয়ামে একটি প্রীতি ক্রিকেট ম্যাচের সমাপনী ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে এসব কথা বলেন তিনি।

ছাত্রদলের কমিটি ঘোষণাকে কেন্দ্র করে শুক্রবার রাতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সাধারণ শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভের পর প্রশাসন সব ধরনের ছাত্ররাজনীতি নিষিদ্ধ করে। এ বিষয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে আসিফ মাহমুদ বলেন, ‘আমার মনে হয় যে, এটা এই পর্যায়ে আসতো না, যদি ছাত্রসংগঠনগুলো নিজেরা বসে একটা সোশ্যাল কন্ট্র্যাক্ট বা নিজেরা একটা বোঝাপড়ায় আসতে পারতো। যেহেতু ৫ আগস্টের পর সব জায়গায় সংস্কার হচ্ছে, ছাত্ররাজনীতির বিষয়েও ছাত্রসংগঠনগুলোর নতুন রূপরেখায় একমত হওয়া উচিত ছিল।’

তিনি আরও বলেন, ‘হল ও একাডেমিক এরিয়াতে সাংগঠনিক ছাত্ররাজনীতি কীভাবে চলবে বা চলবে কিনা, এটা যদি আগেই ছাত্রসংগঠনগুলো বসে একটা চুক্তিতে আসতো, এক্ষেত্রে আমার মনে হয়, ছাত্ররাজনীতির প্রতি যে বিদ্বেষমূলক পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে, সেটা হতো না। আমাদের ছাত্রসংগঠনগুলোর এখানে আরেকটু ম্যাচিউর (পরিপক্ব) হওয়ার সুযোগ ছিল।’

বিশ্ববিদ্যালয় হলে ছাত্ররাজনীতি বন্ধের ব্যাপারে উপদেষ্টাকে প্রশ্ন করা হলে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত নিয়ে সরাসরি কোনও মন্তব্য করতে রাজি হননি।

রাজশাহীতে বিপিএল খেলার আয়োজনের ব্যাপারে আসিফ মাহমুদ বলেন, ‘তিনটি স্টেডিয়ামে আন্তর্জাতিক ম্যাচ ও বিপিএলের ম্যাচগুলো হয়ে থাকে। আমরা একটু ডিসেন্ট্রালাইজ করার জন্য উত্তরবঙ্গের দিকে রাজশাহী স্টেডিয়াম, দক্ষিণবঙ্গের দিকে খুলনা কিংবা বরিশাল স্টেডিয়াম নিয়েছি। আর সামনের বছর থেকেই বিপিএল আয়োজনের উদ্যোগ নিয়েছি। আশা করি, সংস্কার শেষে রাজশাহী স্টেডিয়ামে বিপিএলের কিছু ম্যাচ আয়োজন করতে পারবো।’

প্রীতি ক্রিকেট ম্যাচ-২০২৫–এর সমাপনী ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে স্থানীয় সরকার উপদেষ্টা প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। এ সময় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় সরকার বিভাগের সচিব মো. রেজাউল মাকছুদ জাহেদী। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন রাজশাহী বিভাগীয় কমিশনার খোন্দকার আজিম আহমেদ। এ ছাড়া উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রশাসক আফিয়া আখতার, পুলিশ সুপার ফারজানা ইসলাম প্রমুখ।

/এএম/
বিষয়:
বিএনপিঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ছাত্রদলআসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়াউপদেষ্টা
সম্পর্কিত
ফ্যাসিবাদী দলকে রাজনীতি করার সুযোগ দেওয়া হবে না: মো. শাহজাহান
সিদ্ধান্ত ছাড়াই মিটিং শেষ, ছাত্র সংগঠনগুলোর সঙ্গে আলোচনা করবে ঢাবি প্রশাসন
এমপি হয়ে গণমানুষের জন্য কাজ করতে চান আবু নাসের রহমতুল্লাহ
সর্বশেষ খবর
এক বছরেও ঠিক হয়নি আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি, ঘুরে দাঁড়াবে কবে?
এক বছরেও ঠিক হয়নি আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি, ঘুরে দাঁড়াবে কবে?
এনসিপির আরও ৪ নেতার পদত্যাগ
এনসিপির আরও ৪ নেতার পদত্যাগ
ইলিশের কেজি ৫০০ টাকা, ক্রেতাদের ভিড়
ইলিশের কেজি ৫০০ টাকা, ক্রেতাদের ভিড়
ফ্যাসিবাদী দলকে রাজনীতি করার সুযোগ দেওয়া হবে না: মো. শাহজাহান
ফ্যাসিবাদী দলকে রাজনীতি করার সুযোগ দেওয়া হবে না: মো. শাহজাহান
সর্বাধিক পঠিত
মহাখালীতে প্রাইভেটকারে আগুন, নিহত ২
মহাখালীতে প্রাইভেটকারে আগুন, নিহত ২
বাবার বিশ্ববিদ্যালয়ের দখল নিয়েছে ছেলে, তদন্তে ইউজিসি
বাবার বিশ্ববিদ্যালয়ের দখল নিয়েছে ছেলে, তদন্তে ইউজিসি
মধ্যরাতে শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভে উত্তাল ঢাবি
হলে ছাত্ররাজনীতি বন্ধের দাবিমধ্যরাতে শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভে উত্তাল ঢাবি
গাজীপুরে ট্রাভেল ব্যাগে পাওয়া খণ্ডিত মরদেহের পরিচয় মিলেছে
গাজীপুরে ট্রাভেল ব্যাগে পাওয়া খণ্ডিত মরদেহের পরিচয় মিলেছে
বড় দুই দলের মধ্যে আসন ভাগাভাগি করে নিলে ২ হাজার কোটি টাকা বাঁচবে: মঞ্জু
‘গ্রহণযোগ্য নির্বাচন নিয়ে সন্দেহ আছে’বড় দুই দলের মধ্যে আসন ভাগাভাগি করে নিলে ২ হাজার কোটি টাকা বাঁচবে: মঞ্জু
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media