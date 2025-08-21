পাবনায় চোর ধরতে গিয়ে যুবক নিহত

পাবনার আটঘরিয়ায় চোরদের হামলায় আসাদ হোসেন (২৬) নামে এক যুবক নিহত হয়েছেন। বুধবার (২০ আগস্ট) রাত সাড়ে ৯টার দিকে উপজেলার মাছপাড়া ইউনিয়নের পারখিদিরপুর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। নিহত আসাদ ওই গ্রামের উকিল আলীর ছেলে।
প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, রাত ৯টার পর আসাদের ঘরের জানালা দিয়ে চোরের একটি দল মোবাইল ফোন চুরি করে পালানোর চেষ্টা করছিল। এ সময় আসাদের স্ত্রী চিৎকার করলে তিনি দ্রুত গিয়ে এক চোরকে ধরে ফেলেন। সঙ্গে সঙ্গে চোর দলের অন্য সদস্যরা ধারালো অস্ত্র দিয়ে আসাদকে এলোপাতাড়ি ছুরিকাঘাত করে। এতে ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়।
পরে স্থানীয়রা ধাওয়া দিয়ে চোরের দলের এক সদস্যকে আটক করে পুলিশে সোপর্দ করে। আটক যুবকের নাম সজীব, তার বাড়ি একই উপজেলার সোনাকান্দর গ্রামে।
গ্রামবাসীর অভিযোগ করেন, এলাকায় দীর্ঘদিন ধরেই চুরি-ডাকাতির উৎপাত বেড়ে গেছে। দিন-দুপুরেও চুরি হচ্ছে, গরুর খামারিরা রাতে পাহারা দিতে বাধ্য হচ্ছেন। পাশাপাশি স্থানীয়ভাবে প্রকাশ্যে জুয়ার আসর বসছে, যা চোর-ডাকাত তৈরির ক্ষেত্র হিসেবে কাজ করছে। কিন্তু পুলিশের নীরব ভূমিকায় মানুষ আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছে বলে তারা অভিযোগ করেন।
আটঘরিয়া থানার ওসি আরিফুজ্জামান জানান, খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে লাশ উদ্ধার করেছে। এ ঘটনায় জড়িত সন্দেহে সজীব নামের একজনকে আটক করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার দুপুরে তাকে আদালতের মাধ্যমে পাবনা কারাগারে পাঠানো হবে। ঘটনার সঙ্গে অন্যদের সম্পৃক্ততা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।