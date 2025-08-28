X
বৃহস্পতিবার, ২৮ আগস্ট ২০২৫
১৩ ভাদ্র ১৪৩২
বগুড়ার শিবগঞ্জে বিপুল পরিমাণ জালনোটসহ একজন গ্রেফতার

বগুড়া প্রতিনিধি
২৮ আগস্ট ২০২৫, ১২:০১আপডেট : ২৮ আগস্ট ২০২৫, ১২:০১
রিয়াজুল ইসলাম

বগুড়ার শিবগঞ্জে সাত লাখ টাকা মূল্যের জালনোট উদ্ধার করা হয়েছে। এ সময় জালনোট কারবারি দলের সদস্য রিয়াজুল ইসলামকে (৩৯) গ্রেফতার করা হয়েছে।

শিবগঞ্জের মোকামতলা পুলিশ তদন্তকেন্দ্রের সদস্যরা বুধবার (২৭ আগস্ট) গভীর রাতে উপজেলার মুরাদপুর এলাকায় মহাসড়ক থেকে তাকে গ্রেফতার করেন।

বৃহস্পতিবার (২৮ আগস্ট) সকালে বগুড়ার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (মিডিয়া) আতাউর রহমান এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য দিয়েছেন।

পুলিশ জানায়, গ্রেফতার জালনোট কারবারি রিয়াজুল ইসলাম কুড়িগ্রামের রাজারহাট উপজেলার সুখদেব পশ্চিমপাড়া গ্রামের মৃত ইসমাইল হোসেনের ছেলে। মোকামতলা পুলিশ তদন্তকেন্দ্রের সদস্যরা বুধবার রাত আড়াইটার দিকে গোপনে খবর পেয়ে শিবগঞ্জ উপজেলার মুরাদপুর গ্রামে মীর রুবেল সিএনজি ফিলিং স্টেশনের সামনে ঢাকা-রংপুর মহাসড়কের ওপর অভিযান চালায়। এ সময় সন্দেহভাজন রিয়াজুল ইসলামকে গ্রেফতার করা হয়। তার কাছে থাকা স্কুলব্যাগে তল্লাশি করে এক হাজার ৪০০ পিস ৫০০ টাকার মোট সাত লাখ টাকার জালনোট পাওয়া যায়। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে রিয়াজুল জালনোট দেশের বিভিন্ন এলাকায় সরবরাহের সত্যতা স্বীকার করেন।

বগুড়ার শিবগঞ্জের মোকামতলা পুলিশ তদন্তকেন্দ্রের ইনচার্জ ইন্সপেক্টর সারওয়ার পারভেজ জানান, এ ব্যাপারে উপপরিদর্শক (এসআই) মাহবুব বাদী হয়ে জালনোট কারবারি রিয়াজুল ইসলামের বিরুদ্ধে বিশেষ ক্ষমতা আইনে মামলা করেছেন। বৃহস্পতিবার সকালে তাকে আদালতের মাধ্যমে বগুড়া জেলহাজতে পাঠানো হয়েছে।

