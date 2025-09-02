বগুড়ার সারিয়াকান্দিতে হাত-পা বেঁধে শ্বাসরোধে নারীকে হত্যা

বগুড়ার সারিয়াকান্দিতে শাহিনুর বেগম (৪৭) নামে এক নারীকে হাত-পা বেঁধে ও মুখে কাপড় গুঁজে শ্বাসরোধে হত্যা করা হয়েছে। সোমবার (১ সেপ্টেম্বর) দিনের কোনও একসময় উপজেলার ফুলবাড়ি ইউনিয়নের গোয়ালবাতান গ্রামের বাড়িতে এ হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটে।
ঘাতকরা ঘরের জিনিসপত্র তছনছ করেছে। রাত সাড়ে ৯টায় এ খবর পাঠানোর সময় সারিয়াকান্দি থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে ছিল।
সারিয়াকান্দি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জামিরুল ইসলাম জানিয়েছেন, বাড়িতে একা বসবাসকারী ওই নারীকে হত্যা করা হয়েছে।
পুলিশ ও এলাকাবাসী জানান, উপজেলার ফুলবাড়ি ইউনিয়নের গোয়ালবাতান গ্রামের শাহিনুর বেগমকে তার স্বামী আমিরুল ইসলাম ভেলু তালাক দেন। তার এক ছেলে ও এক মেয়ে। ছেলে আল আমিন সৌদি আরবে চাকরি করেন। মেয়ের বিয়ে হয়েছে, তিনি ঢাকায় স্বামীর সঙ্গে থাকেন। ওই নারী বাড়িতে একাই বসবাস করতেন। সোমবার সারা দিন তাকে দেখতে না পেয়ে রাত ৮টার দিকে বোন শিউলী বেগম বাড়িতে আসেন। তিনি দেখেন বাড়ির বাইরের দরজায় ছিটকিনি লাগানো। ছিটকিনি খুলে ঘরে ঢুকে মেঝেতে কাপড় দিয়ে হাত-পা বাঁধা ও মুখে গামছা গুঁজে দেওয়া লাশ পড়ে থাকতে দেখেন। খবর পেয়ে সারিয়াকান্দি থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে আসে।
বোন শিউলী বেগমের ধারণা, আশপাশের মাদকাসক্তরা এ হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত। তিনি হত্যাকারীদের দ্রুত শনাক্ত ও তাদের গ্রেফতার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবি করেছেন।
ওসি জামিরুল ইসলাম জানান, ওই নারীকে কখন হাত-পা বেঁধে ও মুখে গামছা গুঁজে শ্বাসরোধে হত্যা করা হয়েছে তা নিশ্চিত হওয়া যায়নি। প্রতিবেশীরা রাত ৮টার দিকে তার বসতঘরের মেঝেতে লাশ পড়ে থাকতে দেখে থানায় খবর দিয়েছেন। সিআইডির ক্রাইম সিনের কর্মকর্তারা এলে লাশ উদ্ধার করবেন।