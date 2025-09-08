X
সোমবার, ০৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২৪ ভাদ্র ১৪৩২
নওগাঁ বিশ্ববিদ্যালয়ের নামে ভুয়া ওয়েবসাইট, থানায় জিডি

নওগাঁ প্রতিনিধি
০৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৪:৪৪আপডেট : ০৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৪:৪৪
নওগাঁ বিশ্ববিদ্যালয়

নওগাঁ বিশ্ববিদ্যালয়ের নামে একটি ভুয়া ওয়েবসাইট খোলার অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের পক্ষ থেকে থানায় সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করা হয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানা গেছে, নওগাঁ বিশ্ববিদ্যালয় ২০২৩ সালে প্রতিষ্ঠিত হলেও এখন পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের নামে কোনও ওয়েবসাইট খোলা হয়নি। কিন্তু কিছু অসাধু চক্র গত ২৯ জানুয়ারি বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম ব্যবহার করে একটি ভুয়া ওয়েবসাইট চালু করে বিভিন্ন বিভ্রান্তিকর তথ্য প্রচার করছিল। এতে এক ধরনের বিভ্রান্তি তৈরি হয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার ড. মো. আলাউদ্দিন জানান, ভুয়া ওয়েবসাইটের বিষয়টি জানার পরপরই প্রশাসনের পক্ষ থেকে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে অবহিত করা হয় এবং আজ সোমবার (৮ সেপ্টেম্বর) বিকালে নওগাঁ সদর থানায় সাধারণ ডায়েরি করা হয়েছে। একইসঙ্গে ভুয়া সাইটের লিংক অপসারণে কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়ার অনুরোধ করা হয়েছে।

নওগাঁ সদর মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) নূরে আলম সিদ্দিকী বলেন, ‘অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু হয়েছে। ভুয়া ওয়েবসাইট চালানোর সঙ্গে জড়িতদের শনাক্ত করে শিগগিরই আইনের আওতায় আনা হবে।’

/কেএইচটি/
বিষয়:
জিডি
