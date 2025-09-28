X
রবিবার, ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫
১৩ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

সৎকারে যাওয়ার সময় নৌকাডুবি, আরও ২ জনের লাশ উদ্ধার

রাজশাহী প্রতিনিধি
২৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৯:১১আপডেট : ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৯:১১
রাজশাহীর গোদাগাড়ীতে সৎকারে যাওয়ার সময় নৌকাডুবির ঘটনায় নিখোঁজ দুজনের লাশ উদ্ধার

রাজশাহীর গোদাগাড়ীতে সৎকারে যাওয়ার সময় নৌকাডুবির ঘটনায় নিখোঁজ দুজনের লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। রবিবার (২৮ সেপ্টেম্বর) সকালে পবা উপজেলার হরিপুর বেড়পাড়া গ্রাম সংলগ্ন পদ্মা নদীতে হরেন সাহা (৬৫) নামে একজনের লাশ ভাসতে দেখা যায়। পরে তা উদ্ধার করা হয়। বিকালে গোদাগাড়ী উপজেলার খারিজাগাতি সংলগ্ন নদী থেকে দিলীপ (৩২) নামে আরেকজনের লাশ পাওয়া যায়।

দিলীপের বাড়ি গোদাগাড়ী উপজেলার ফরাদপুর গ্রামে। আর হরেন সাহার বাড়ি ডুমুরিয়া গ্রামে। এর আগে শনিবার সকালে জিতেন মণ্ডল (৬০) নামে একজনের লাশ উদ্ধার করা হয়েছিল। জিতেন মণ্ডল কাঁঠালবাড়িয়া গ্রামের বাসিন্দা। এ নিয়ে নৌকাডুবির ঘটনায় তিন জনের মৃত্যু হলো। শনিবার (২৭ সেপ্টেম্বর) সকাল ১০টার দিকে উপজেলার প্রেমতলী এলাকার পদ্মা নদীতে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

স্থানীয় লোকজন জানিয়েছেন, সকালে প্রেমতলী পালপাড়া এলাকার কানাই কর্মকার (৭০) নামে এক বৃদ্ধের মৃত্যু হয়। তার মরদেহ সৎকার করতে পদ্মা নদীর মাঝচরে নেওয়া হয়। এরপর মরদেহটি চরে রেখে আরও আত্মীয়-স্বজনকে নিতে একটি নৌকা আসে। এতে ২০ থেকে ২৫ জন আত্মীয় নৌকায় উঠে নদী পার হয়ে মরদেহ সৎকারের জন্য যাচ্ছিলেন। তখন স্রোতের তোড়ে নৌকাটি ডুবে যায়। দুর্ঘটনার পর বাকিরা সাঁতরে পাড়ে উঠলেও তিন জন নিখোঁজ হন। পরে স্থানীয় লোকজন জিতেন মণ্ডলকে উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

শনিবার দিনভর স্বজন ও ফায়ার সার্ভিসের ডুবুরি দল নিখোঁজ দুজনকে উদ্ধারে পদ্মা নদীতে তল্লাশি চালালেও পাওয়া যায়নি। এরপর ডুবুরি দল ফিরে গেলেও নদীতে খোঁজ চালিয়ে যাচ্ছিলেন স্বজনরা। রবিবার সকালে বেড়পাড়া এলাকায় হরেন সাহার লাশ পাওয়া যায়। বিকালে খারিজাগাতি এলাকায় পাওয়া যায় দিলীপের লাশ।

গোদাগাড়ীর প্রেমতলী পুলিশ তদন্তকেন্দ্রের ইনচার্জ মাকসুদুর রহমান বলেন, ‌‘রবিবার স্বজনরাই নিখোঁজ দুজনের লাশ উদ্ধার করেছেন। তাদের লাশ সৎকারের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। এ ঘটনায় আগের দিন শনিবার গোদাগাড়ী থানায় একটি অপমৃত্যুর মামলা করা হয়েছে। এ নিয়ে তিন জনের মৃত্যু হলো।’

/এএম/
বিষয়:
লাশ উদ্ধারনৌকাডুবি
সম্পর্কিত
কক্সবাজারে বিহার থেকে বৌদ্ধভিক্ষুর ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার
সাভারের হাইওয়ে থানা এলাকা ও বেড়িবাঁধ থেকে দুজনের লাশ উদ্ধার
কৃষককে পিটিয়ে হত্যার পর ‘ডাকাত’ বলে মসজিদের মাইকে প্রচার
সর্বশেষ খবর
খাগড়াছড়িতে হতাহতের ঘটনায় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দুঃখ প্রকাশ
খাগড়াছড়িতে হতাহতের ঘটনায় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দুঃখ প্রকাশ
‘৬ রাউন্ড গুলি খেতে না চাইলে দ্রুত টাকা পাঠা’
‘৬ রাউন্ড গুলি খেতে না চাইলে দ্রুত টাকা পাঠা’
হাসিনের আয়োজনে ‘নীরবে’ কণা!
হাসিনের আয়োজনে ‘নীরবে’ কণা!
শিগগিরই গঠন হবে তথ্য কমিশন: মাহফুজ আলম
শিগগিরই গঠন হবে তথ্য কমিশন: মাহফুজ আলম
সর্বাধিক পঠিত
আইএমএফের নতুন চাপে বাংলাদেশ
আইএমএফের নতুন চাপে বাংলাদেশ
হাজী সেলিমের বাড়িতে যৌথবাহিনীর অভিযান
হাজী সেলিমের বাড়িতে যৌথবাহিনীর অভিযান
সারা দিন গ্রেনেড নিয়ে খেললো শিশু, শুনেই ছুটে গেলো সেনাবাহিনী
সারা দিন গ্রেনেড নিয়ে খেললো শিশু, শুনেই ছুটে গেলো সেনাবাহিনী
এনসিপির নাসীরুদ্দীন পাটোয়ারীকে নিজ জেলায় অবাঞ্ছিত ঘোষণা
এনসিপির নাসীরুদ্দীন পাটোয়ারীকে নিজ জেলায় অবাঞ্ছিত ঘোষণা
বাংলাদেশি স্ক‌টিশ এম‌পি ফয়সল চৌধুরী দল থেকে বরখাস্ত
বাংলাদেশি স্ক‌টিশ এম‌পি ফয়সল চৌধুরী দল থেকে বরখাস্ত
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media