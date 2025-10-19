X
রবিবার, ১৯ অক্টোবর ২০২৫
৩ কার্তিক ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

হাসপাতালে নারী রোগীকে যৌন হয়রানি, তিন কর্মী গ্রেফতার

পাবনা প্রতিনিধি 
১৯ অক্টোবর ২০২৫, ১৭:৫০আপডেট : ১৯ অক্টোবর ২০২৫, ১৮:০৩
নারী রোগীকে যৌন হয়রানির অভিযোগে হাসপাতালের তিন কর্মীকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ

পাবনা শহরের সেন্ট্রাল হাসপাতালে নারী রোগীকে যৌন হয়রানির অভিযোগে হাসপাতালের তিন কর্মীকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। শনিবার মধ্যরাতে হাসপাতাল থেকে তাদের গ্রেফতার করা হয়।

তারা হলেন পাবনা সদর উপজেলার গাছপাড়া এলাকার আবুল হোসেন (৩০), চকপৈলানপুর এলাকার মোত্তাকিন বিশ্বাস (৩৭) ও ভাঙ্গুড়া উপজেলার আব্দুল্লাহ আল মামুন (২৪)।

পুলিশ ও হাসপাতাল সূত্রে জানা যায়, শনিবার মধ্যরাতে হাসপাতালে এক নারীর সিজারিয়ান অপারেশন সম্পন্ন হয়। তাকে ওয়ার্ডে নেওয়ার সময় হাসপাতালের এক কর্মী যৌন হয়রানি করেন বলে অভিযোগ ওঠে। বিষয়টি ভুক্তভোগী তার স্বজনদের জানালে তারা প্রতিবাদ জানান। এ সময় স্বজন, পাবনা সরকারি এডওয়ার্ড কলেজের এক ছাত্রের সঙ্গে কর্মচারীদের বাগবিতণ্ডা হয়। পরে বহিরাগতরা কর্মচারীদের পক্ষে অবস্থান নিলে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। খবর পেয়ে এডওয়ার্ড কলেজের আরও কিছু শিক্ষার্থী ঘটনাস্থলে এসে হাসপাতালে ভাঙচুর চালান। রাতেই পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এনে তিন কর্মীকে আটক করে থানায় নিয়ে যায়। এ ঘটনার পরপরই জেলা প্রশাসক ও সিভিল সার্জনের নির্দেশে হাসপাতালটির কার্যক্রম সাময়িকভাবে বন্ধ করে দেওয়া হয়।

পাবনা সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুস সালাম বাংলা ট্রিবিউনকে বলেন, ‌‘রোগীকে যৌন হয়রানির অভিযোগে ভুক্তভোগীর স্বামী বাদী হয়ে রবিবার সকালে থানায় একটি মামলা করেছেন। আটক তিন জনকে ওই মামলায় গ্রেফতার দেখিয়ে দুপুরে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।’

/এএম/এমওএফ/
বিষয়:
চিকিৎসাগ্রেফতারমামলাযৌন হয়রানিসেন্ট্রাল হাসপাতালরোগী
সম্পর্কিত
ঢাকায় আওয়ামী লীগের চার নেতাকর্মী গ্রেফতার
বাসায় ফেরার পথে বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রীকে ধর্ষণের অভিযোগ
আমার বিরুদ্ধে আনা সব অভিযোগ মিথ্যা, বানোয়াট ও ষড়যন্ত্রমূলক: বিএনপি নেতা বাচ্চু
সর্বশেষ খবর
এবার মাছের ঘাটে ভয়াবহ আগুন, ১৯ আড়ত পুড়ে ছাই
এবার মাছের ঘাটে ভয়াবহ আগুন, ১৯ আড়ত পুড়ে ছাই
৬০ বছর বয়সে কিছু পাওয়ার নেই : নিয়াজ মোর্শেদ 
৬০ বছর বয়সে কিছু পাওয়ার নেই : নিয়াজ মোর্শেদ 
ধর্ম অবমাননা: নর্থ সাউথের অপূর্বের দায় স্বীকার
ধর্ম অবমাননা: নর্থ সাউথের অপূর্বের দায় স্বীকার
ল্যুভর জাদুঘর থেকে ‘অমূল্য’ গহনা নিয়ে মোটরসাইকেলে পালিয়েছে চোরেরা
ল্যুভর জাদুঘর থেকে ‘অমূল্য’ গহনা নিয়ে মোটরসাইকেলে পালিয়েছে চোরেরা
সর্বাধিক পঠিত
উত্তরায় ৫ হাজার পুলিশ মোতায়েন
উত্তরায় ৫ হাজার পুলিশ মোতায়েন
তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা কি আবারও ফিরছে?
তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা কি আবারও ফিরছে?
কার্গো ভিলেজে অগ্নিকাণ্ড: কী প্রভাব পড়তে পারে অর্থনীতিতে
কার্গো ভিলেজে অগ্নিকাণ্ড: কী প্রভাব পড়তে পারে অর্থনীতিতে
লিজের বোয়িং দুটি কিনছে না বিমান
লিজের বোয়িং দুটি কিনছে না বিমান
খুলনা কারাগারে সংঘর্ষ
খুলনা কারাগারে সংঘর্ষ
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media