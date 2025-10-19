হাসপাতালে নারী রোগীকে যৌন হয়রানি, তিন কর্মী গ্রেফতার

পাবনা শহরের সেন্ট্রাল হাসপাতালে নারী রোগীকে যৌন হয়রানির অভিযোগে হাসপাতালের তিন কর্মীকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। শনিবার মধ্যরাতে হাসপাতাল থেকে তাদের গ্রেফতার করা হয়।
তারা হলেন পাবনা সদর উপজেলার গাছপাড়া এলাকার আবুল হোসেন (৩০), চকপৈলানপুর এলাকার মোত্তাকিন বিশ্বাস (৩৭) ও ভাঙ্গুড়া উপজেলার আব্দুল্লাহ আল মামুন (২৪)।
পুলিশ ও হাসপাতাল সূত্রে জানা যায়, শনিবার মধ্যরাতে হাসপাতালে এক নারীর সিজারিয়ান অপারেশন সম্পন্ন হয়। তাকে ওয়ার্ডে নেওয়ার সময় হাসপাতালের এক কর্মী যৌন হয়রানি করেন বলে অভিযোগ ওঠে। বিষয়টি ভুক্তভোগী তার স্বজনদের জানালে তারা প্রতিবাদ জানান। এ সময় স্বজন, পাবনা সরকারি এডওয়ার্ড কলেজের এক ছাত্রের সঙ্গে কর্মচারীদের বাগবিতণ্ডা হয়। পরে বহিরাগতরা কর্মচারীদের পক্ষে অবস্থান নিলে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। খবর পেয়ে এডওয়ার্ড কলেজের আরও কিছু শিক্ষার্থী ঘটনাস্থলে এসে হাসপাতালে ভাঙচুর চালান। রাতেই পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এনে তিন কর্মীকে আটক করে থানায় নিয়ে যায়। এ ঘটনার পরপরই জেলা প্রশাসক ও সিভিল সার্জনের নির্দেশে হাসপাতালটির কার্যক্রম সাময়িকভাবে বন্ধ করে দেওয়া হয়।
পাবনা সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুস সালাম বাংলা ট্রিবিউনকে বলেন, ‘রোগীকে যৌন হয়রানির অভিযোগে ভুক্তভোগীর স্বামী বাদী হয়ে রবিবার সকালে থানায় একটি মামলা করেছেন। আটক তিন জনকে ওই মামলায় গ্রেফতার দেখিয়ে দুপুরে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।’