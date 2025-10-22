X
বুধবার, ২২ অক্টোবর ২০২৫
৬ কার্তিক ১৪৩২
পত্নীতলায় খাল থেকে অর্ধগলিত অজ্ঞাত মরদেহ উদ্ধার

নওগাঁ প্রতিনিধি
২২ অক্টোবর ২০২৫, ১১:১০আপডেট : ২২ অক্টোবর ২০২৫, ১১:১০
পত্নীতলা থানা

নওগাঁর পত্নীতলা উপজেলার কালাপুর ডাবল ব্রিজ এলাকার একটি খাল থেকে অর্ধগলিত অজ্ঞাত এক ব্যক্তির লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। বুধবার (২২ অক্টোবর) সকালে স্থানীয়রা খালে ভাসমান লাশটি দেখতে পেয়ে থানায় খবর দিলে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে উদ্ধার অভিযান শুরু করে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, লাশটি বেশ কয়েকদিন আগের হওয়ায় শরীরের বেশিরভাগ অংশে পচন ধরে গেছে। ধারণা করা হচ্ছে, কয়েকদিন আগে ওই ব্যক্তি মারা গেছেন।

পত্নীতলা থানার ওসি মোহাম্মদ এনায়েতুর রহমান ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, স্থানীয়দের মাধ্যমে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। লাশ উদ্ধার করে প্রয়োজনীয় আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। এখন পর্যন্ত মৃত ব্যক্তির নাম পরিচয় শনাক্ত করা যায়নি। পুলিশ লাশের পরিচয় শনাক্ত ও মৃত্যুর কারণ উদঘাটনে তদন্ত শুরু করেছে।

লাশ উদ্ধার
