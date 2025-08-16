কুড়িগ্রামের নাগেশ্বরীতে সহিবুর রহমান স্বপন প্রধানী (৬৫) নামে অবসরপ্রাপ্ত এক সাব-রেজিস্ট্রারের লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। শনিবার (১৬ আগস্ট) সকালে নাগেশ্বরী পৌরসভা এলাকার হলিকেয়ার ক্লিনিক ও ডায়াগনস্টিক সেন্টার লাগোয়া বিলের কচুরি পানার নিচ থেকে তার লাশ উদ্ধার করা হয়। নাগেশ্বরী থানার ওসি রেজাউল করিম রেজা এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
এর আগে শুক্রবার রাত ১০টার পর থেকে তিনি নিখোঁজ ছিলেন বলে পরিবারের বরাতে জানিয়েছে পুলিশ। এ ঘটনায় জিজ্ঞাসাবাদের জন্য স্বপন প্রধানীর সৎ ভাই তালহাকে আটক করে থানায় নিয়েছে পুলিশ।
স্বপন প্রধানী পৌরসভার সাতানী এলাকার বাসিন্দা। লেকসিটি নামের ভবনটির মালিক তিনি । তার পরিবারে স্কুল শিক্ষক স্ত্রী এবং দুই ছেলে-মেয়ে রয়েছেন।
শনিবার সকালে ভবনের পাশের মডেল মসজিদে ফজরের নামাজ পড়তে আসা মুসল্লিরা তার লাশ দেখতে পেয়ে পুলিশে খবর দেন।
পুলিশ জানায়, লেকসিটি ভবনের পূর্বপাশে বিল লাগোয়া একটি গোল ঘর রয়েছে। যেখানে স্বপন প্রধানী মাঝে মাঝে বসতেন। তার পাশেই পানিতে কচুরি পানার নিচ থেকে তার লাশ উদ্ধার করা হয়েছে।
ওসি রেজাউল করিম রেজা বলেন, নিহতের কপালে আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। লাশ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হচ্ছে। পরিবারের লোকজন লিখিত অভিযোগ দিলে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তদন্ত শেষে তার মৃত্যুর আসল কারণ নিশ্চিত হওয়া যাবে।