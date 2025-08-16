X
শনিবার, ১৬ আগস্ট ২০২৫
১ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

রা‌তে নি‌খোঁজ, সকালে বাড়ির পাশে বিলে মিললো সাবেক সাব-রেজিস্ট্রারের লাশ

কুড়িগ্রাম প্রতিনিধি
১৬ আগস্ট ২০২৫, ১৬:০১আপডেট : ১৬ আগস্ট ২০২৫, ১৬:০১
সহিবুর রহমান স্বপন প্রধানী

কুড়িগ্রামের নাগেশ্বরীতে সহিবুর রহমান স্বপন প্রধানী (৬৫) নামে অবসরপ্রাপ্ত এক সাব-রেজিস্ট্রারের লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। শনিবার (১৬ আগস্ট) সকালে নাগেশ্বরী পৌরসভা এলাকার হলিকেয়ার ক্লিনিক ও ডায়াগনস্টিক সেন্টার লাগোয়া বিলের কচুরি পানার নিচ থেকে তার লাশ উদ্ধার করা হয়। নাগেশ্বরী থানার ওসি রেজাউল করিম রেজা এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

এর আগে শুক্রবার রাত ১০টার পর থেকে তিনি নি‌খোঁজ ছিলেন বলে পরিবারের বরা‌তে জানিয়েছে পুলিশ। এ ঘটনায় জিজ্ঞাসাবাদের জন্য স্বপন প্রধানীর সৎ ভাই তালহা‌কে আটক ক‌রে থানায় নিয়েছে পুলিশ।

স্বপন প্রধানী পৌরসভার সাতানী এলাকার বাসিন্দা। লেকসিটি নামের ভবনটির মালিক তিনি । তার পরিবারে স্কুল শিক্ষক স্ত্রী এবং দুই ছেলে-মে‌য়ে রয়েছেন।

শনিবার সকালে ভবনের পাশের মডেল মসজিদে ফজরের নামাজ পড়তে আসা মুসল্লিরা তার লাশ দেখতে পেয়ে পুলিশে খবর দেন।

পুলিশ জানায়, লেকসিটি ভবনের পূর্বপাশে বিল লাগোয়া একটি গোল ঘর রয়েছে। যেখানে স্বপন প্রধানী মাঝে মাঝে বসতেন। তার পাশেই পানিতে কচুরি পানার নিচ থেকে তার লাশ উদ্ধার করা হয়েছে।

ওসি রেজাউল করিম রেজা বলেন, নিহতের কপালে আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। লাশ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠা‌নো হচ্ছে। পরিবারের লোকজন লিখিত অভি‌যোগ দিলে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তদন্ত শেষে তার মৃত্যুর আসল কারণ নিশ্চিত হওয়া যাবে। 

/এফআর/
বিষয়:
লাশ উদ্ধার
সম্পর্কিত
কৃষিজমিতে পড়ে ছিল যুবকের লাশ, পুলিশ বলছে হত্যা
কমলাপুরে ফুটপাত থেকে অজ্ঞাত ব্যক্তির মরদেহ উদ্ধার
সাড়ে ১২ লাখ টাকা নিয়ে নিখোঁজের পর বিকাশকর্মীর মরদেহ উদ্ধার
সর্বশেষ খবর
আমার তিন মন্ত্রণালয়ে ৪৫ হাজার কোটি টাকা সাশ্রয় করেছি: উপদেষ্টা
আমার তিন মন্ত্রণালয়ে ৪৫ হাজার কোটি টাকা সাশ্রয় করেছি: উপদেষ্টা
দেশে এক চেতনার বদলে আরেক চেতনার উদ্ভব হয়েছে: রিজভী
দেশে এক চেতনার বদলে আরেক চেতনার উদ্ভব হয়েছে: রিজভী
ইসরায়েলের বিরুদ্ধে গাজার অধিবাসীদের দক্ষিণ সুদানে পুনর্বাসন পরিকল্পনার অভিযোগ
ইসরায়েলের বিরুদ্ধে গাজার অধিবাসীদের দক্ষিণ সুদানে পুনর্বাসন পরিকল্পনার অভিযোগ
রাজশাহীতে যৌথ বাহিনীর অভিযানে আটক ৩, অস্ত্র ও বোমা তৈরির সরঞ্জাম উদ্ধার
রাজশাহীতে যৌথ বাহিনীর অভিযানে আটক ৩, অস্ত্র ও বোমা তৈরির সরঞ্জাম উদ্ধার
সর্বাধিক পঠিত
তৈরি পোশাকের বিশ্ববাজারে নতুন আধিপত্যের পথে বাংলাদেশ
তৈরি পোশাকের বিশ্ববাজারে নতুন আধিপত্যের পথে বাংলাদেশ
পরিবারের সঙ্গে থাকা শিশুটি হাউজবোট থেকে পড়ে গেলো টাঙ্গুয়ার হাওরে
পরিবারের সঙ্গে থাকা শিশুটি হাউজবোট থেকে পড়ে গেলো টাঙ্গুয়ার হাওরে
বঙ্গবন্ধুর জন্য মিলাদ করা যাবে না, এরচেয়ে মরে যাওয়া ভালো: কাদের সিদ্দিকী
বঙ্গবন্ধুর জন্য মিলাদ করা যাবে না, এরচেয়ে মরে যাওয়া ভালো: কাদের সিদ্দিকী
জামায়াত নেতার সুপারিশ করা আজমীরা মৌখিক পরীক্ষায় পাস করেননি
জামায়াত নেতার সুপারিশ করা আজমীরা মৌখিক পরীক্ষায় পাস করেননি
শেখ মুজিবুর রহমান জাতির জনক নন: নাহিদ ইসলাম
শেখ মুজিবুর রহমান জাতির জনক নন: নাহিদ ইসলাম
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media