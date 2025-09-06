জঙ্গলে পাতায় ঢাকা মায়ের লাশ, তিন ছেলে-পুত্রবধূসহ আটক ৫

গাইবান্ধার সাদুল্লাপুর উপজেলার একটি জঙ্গল থেকে মমতাজ বেওয়া (৬৫) নামের এক বৃদ্ধা মায়ের লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। এ ঘটনায় নিহতের তিন ছেলে-পুত্রবধূসহ পাঁচ জনকে আটক করেছে পুলিশ।
শুক্রবার সকাল থেকে নিখোঁজ ছিলেন মমতাজ। শনিবার (৬ সেপ্টেম্বর) দুপুরে উপজেলার ধাপেরহাট ইউনিয়নের হাসানপাড়া গ্রামের একটি জঙ্গলের ভেতরে গাছের পাতা দিয়ে ঢেকে রাখা লাশ দেখতে পায় স্থানীয়রা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে পাঠায় পুলিশ।
নিহত মমতাজ বেওয়া ওই গ্রামের মৃত আব্দুল মজিদ ওরফে বাদশা মুন্সির স্ত্রী। আটক তিন ছেলে হলেন- আব্দুল গফুর (৫০), নুর আলম (৪৫) ও সজিব মিয়া (৩৫)। এ ছাড়া নুর আলমের স্ত্রী ও শ্যালিকাকে আটক করেছে পুলিশ। এর মধ্যে গফুর ও নুর আলম পাশের গ্রামের দুটি মসজিদে ইমামতি করেন। এ ছাড়া নুর আলম হিঙ্গাপাড়া বালিকা বিদ্যালয় অ্যান্ড কলেজে অফিস সহায়ক হিসেবেও কর্মরত। তাদের তিন ভাই আলাদা সংসার করেন এবং চার বোনের বিয়ে হয়েছে।
প্রতিবেশীরা জানান, স্বামীর মৃত্যুর পর থেকে জমিজমা ও পারিবারিক নানা বিষয়ে মা-ছেলেদের মধ্যে বিরোধ চলছিল। মমতাজ মেজো ছেলে নুর আলমের সঙ্গে পুরোনো বাড়ির একটি মাটির ঘরে থাকতেন। সেখানে প্রায়ই ছেলে ও তার স্ত্রীর সঙ্গে ঝগড়া হতো তার। এ কারণে কখনও মেয়ের বাড়ি, কখনও প্রতিবেশীদের বাড়িতে আশ্রয় নিতেন। শুক্রবার সকাল থেকে নিখোঁজের বিষয়টি নুর আলমের পরিবারের পক্ষ থেকে প্রচার করা হয়।
এলাকাবাসীর অভিযোগ, দীর্ঘদিনের দ্বন্দ্বের জেরে তিন ছেলে পরিকল্পিতভাবে মাকে শ্বাসরোধে হত্যা করে লাশ জঙ্গলে ফেলে রাখে। কেউ কেউ দাবি করছেন, পুরোনো বাড়িতে থাকার কারণে নুর আলম সরাসরি হত্যার সঙ্গে জড়িত। এ ঘটনায় তার স্ত্রী, শ্যালিকাসহ শ্বশুরবাড়ির লোকজনের সম্পৃক্ততা রয়েছে।
এ বিষয়ে ধাপেরহাট ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য একরামুল হক বলেন, লাশ পাওয়ার খবর পেয়ে আমরা চেয়ারম্যানসহ ঘটনাস্থলে যাই। আগে থেকেই জমিজমা নিয়ে মায়ের সঙ্গে বিরোধ ছিল ছেলেদের। মা তিন ছেলেকে কিছু জমি লিখেও দিয়েছিলেন। তবে কী কারণে হত্যাকাণ্ড ঘটেছে, তা পুলিশ তদন্ত করলে জানা যাবে।
সাদুল্লাপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) তাজউদ্দিন খন্দকার বলেন, লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে পাঠানো হয়েছে। তিন ছেলেসহ পাঁচ জনকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করা হয়েছে। হত্যা নাকি অন্য কারণে মৃত্যু হয়েছে, তা ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন পেলে নিশ্চিত হওয়া যাবে। এ ঘটনায় মামলা হবে।