X
সোমবার, ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫
৩১ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

গাইবান্ধার তুলসীঘাটে বাসের ধাক্কায় ট্রাকশ্রমিক নিহত

গাইবান্ধা প্রতিনিধি
১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০৯:৩২আপডেট : ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০৯:৩২
ঘাতক বাসটিকে জব্দ করেছে পুলিশ

গাইবান্ধার তুলসীঘাট এলাকায় যাত্রীবাহী বাসের ধাক্কায় রিপন মিয়া (২০) নামে এক ট্রাকশ্রমিক নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আরও তিন শ্রমিক আহত হয়েছেন।

রবিবার (১৪ সেপ্টেম্বর) রাত সাড়ে ১০টার দিকে সদর উপজেলার পলাশবাড়ী আঞ্চলিক মহাসড়কের তুলসীঘাট পল্লী বিদ্যুৎসংলগ্ন এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত রিপন মিয়া বগুড়ার শিবগঞ্জ উপজেলার সৈয়দপুর ইউনিয়নের মিজাপুর গ্রামের মাহফুজার রহমানের ছেলে।

পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, মহাসড়কের পাশে দাঁড়ানো একটি ট্রাকে শ্রমিকরা গাছের গুঁড়ি লোড করছিলেন। এ সময় নারায়ণগঞ্জগামী কাজী লাইন পরিবহনের একটি দ্রুতগতির বাস ট্রাকটিকে ধাক্কা দেয়। এতে ঘটনাস্থলেই শ্রমিক রিপন মারা যান এবং গুরুতর আহত হন আরও তিন জন।

খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিস ও পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে আহতদের উদ্ধার করে গাইবান্ধা সদর হাসপাতালে ভর্তি করে। তবে আহতদের নাম-পরিচয় তাৎক্ষণিকভাবে জানা যায়নি। দুর্ঘটনার কারণে কিছু সময়ের জন্য ওই সড়কে যান চলাচল ব্যাহত হলেও পরে স্বাভাবিক হয়।

ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শাহীনুর ইসলাম তালুকদার বলেন, ‘দুর্ঘটনায় একজন নিহত হয়েছেন। মরদেহ উদ্ধার করে আইনি প্রক্রিয়া শেষে স্বজনদের কাছে হস্তান্তর করা হবে। ঘাতক বাসটি জব্দ করা হয়েছে।’

/কেএইচটি/
বিষয়:
সড়ক দুর্ঘটনানিহতআহত
সম্পর্কিত
বরগুনায় ক্যারাম খেলা নিয়ে সংঘর্ষে আহত ১৪
ছেলেকে মারধরের প্রতিবাদ করায় মাকে পিটিয়ে হত্যার অভিযোগ
প্রাইভেটকারের চাপায় মোটরসাইকেলের ২ আরোহী নিহত
সর্বশেষ খবর
চলতি সপ্তাহেই চীন সফর করবেন দক্ষিণ কোরিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী
চলতি সপ্তাহেই চীন সফর করবেন দক্ষিণ কোরিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী
নুরাল পাগলার মরদেহে তেল ছিটানোর দায়ে যুবক গ্রেফতার
নুরাল পাগলার মরদেহে তেল ছিটানোর দায়ে যুবক গ্রেফতার
সিলেটের ডিসি সারওয়ার আলমকে শোকজ
সিলেটের ডিসি সারওয়ার আলমকে শোকজ
পদ্মার ভাঙন: ঘরবাড়ি ছাড়লো গোদাগাড়ীর ১৫০ পরিবার
পদ্মার ভাঙন: ঘরবাড়ি ছাড়লো গোদাগাড়ীর ১৫০ পরিবার
সর্বাধিক পঠিত
পদ্মা সেতু হয়ে দক্ষিণবঙ্গের সঙ্গে ট্রেন যোগাযোগ বন্ধ, দুর্ভোগে যাত্রীরা
পদ্মা সেতু হয়ে দক্ষিণবঙ্গের সঙ্গে ট্রেন যোগাযোগ বন্ধ, দুর্ভোগে যাত্রীরা
‘সরকার উৎখাত মিশনে’ মার্কিন নাগরিক এনায়েত, সহযোগীদের খুঁজছেন গোয়েন্দারা
‘সরকার উৎখাত মিশনে’ মার্কিন নাগরিক এনায়েত, সহযোগীদের খুঁজছেন গোয়েন্দারা
উপদেষ্টার উপস্থিতিতে প্রেজেন্টেশনে শেখ মুজিব ও শেখ হাসিনার ছবি প্রদর্শন
উপদেষ্টার উপস্থিতিতে প্রেজেন্টেশনে শেখ মুজিব ও শেখ হাসিনার ছবি প্রদর্শন
নির্ধারিত সময়ের আগেই নতুন বেতন কাঠামো চূড়ান্ত হবে, প্রধান উপদেষ্টাকে কমিশন চেয়ারম্যান
নির্ধারিত সময়ের আগেই নতুন বেতন কাঠামো চূড়ান্ত হবে, প্রধান উপদেষ্টাকে কমিশন চেয়ারম্যান
বাসা থেকে স্বামী-স্ত্রী ও সন্তানের মরদেহ উদ্ধার
বাসা থেকে স্বামী-স্ত্রী ও সন্তানের মরদেহ উদ্ধার
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media