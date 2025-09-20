X
শনিবার, ২০ সেপ্টেম্বর ২০২৫
৫ আশ্বিন ১৪৩২
বিসিএস প্রশ্ন ফাঁস চক্রের সদস্য কলেজ ছাত্র গ্রেফতার

দিনাজপুর প্রতিনিধি
২০ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০৬:৪৮আপডেট : ২০ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০৬:৪৮
গ্রেফতার মহিবুল ইসলাম

বিসিএস প্রশ্নপত্র ফাঁস চক্রের সঙ্গে সম্পৃক্ততার অভিযোগে পার্বতীপুর রেল স্টেশন থেকে মহিবুল ইসলাম নামের এক যুবককে গ্রেফতার করেছে ডিবি পুলিশ। 

বৃহস্পতিবার (১৯ সেপ্টেম্বর) সন্ধ্যায় ঢাকা থেকে পঞ্চগড়গামী একতা এক্সপ্রেস ট্রেন থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়। রাতেই তাকে ডিএমপি গোয়েন্দা পুলিশের হাতে হস্তান্তর করা হয়েছে।

মহিবুল ইসলাম পার্বতীপুর উপজেলার পলাশবাড়ী ইউনিয়নের উত্তর আটরাই গ্রামের হাফিজুজ্জামানের ছেলে। তিনি ঢাকায় একটি কলেজে লেখাপড়া করে।

দিনাজপুর ডিবি পুলিশের ওসি রাফিকুজ্জামান বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। 

পুলিশ জানায়, তাকে গ্রেফতার করার পর রাতেই তাকে ঢাকা গোয়েন্দা পুলিশের হাতে হস্তান্তর করা হয়েছে। 

জানা যায়, বিসিএস প্রশ্ন ফাঁসের ঘটনায় অভিযানে ও তদন্তে নামে ডিএমপির গোয়েন্দা শাখার সদস্যরা। বিষয়টি জানতে পেরে ঢাকায় অবস্থানরত মহিবুল ইসলাম একতা ট্রেন ধরে পার্বতীপুরের উদ্দেশে রওনা দেয়। ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ তথ্য প্রযুক্তির সহায়তায় মহিবুলকে অনুসরণ করে তার পিছু নেয়। পরে তারা দিনাজপুর ডিবি পুলিশের সহায়তা নেয়। দিনাজপুর ডিবি পুলিশের সহায়তায় তাকে পার্বতীপুরে রেল স্টেশন থেকে গ্রেফতার করা হয়।

বিষয়:
বিসিএস পরীক্ষাপ্রশ্নপত্র ফাঁস
