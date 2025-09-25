X
বৃহস্পতিবার, ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫
১০ আশ্বিন ১৪৩২
বাংলাদেশে চাল রফতানিতে নতুন নিয়ম জারি করলো ভারত

হিলি প্রতিনিধি 
২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৬:০৬আপডেট : ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৬:০৬
চাল

ভারত থেকে বাংলাদেশে চাল রফতানি নিয়ন্ত্রণে রফতানির ক্ষেত্রে নতুন নিয়ম জারি করেছে ভারত সরকার। নতুন এই নিয়মের ফলে চাল আমদানির গতি কমার সঙ্গে সঙ্গে খরচ বাড়ায় দেশে দাম বাড়ার আশঙ্কা করছেন আমদানিকারকরা।

ভারত থেকে নন-বাসমতি চাল রফতানিতে সে দেশের কৃষি ও খাদ্যপণ্য রফতানি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (APEDA) সঙ্গে চুক্তি নিবন্ধন সাপেক্ষে তা রফতানি করতে হবে। গতকাল বুধবার (২৪ সেপ্টেম্বর) ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্য শাখা এই সংক্রান্ত একটি নির্দেশনা জরি করেছে। আজ থেকেই নতুন এই নির্দেশনা কার্যকর হয়েছে বলে আমদানিকারকরা জানিয়েছেন।

যে সমস্ত চাল আমদানির ঋণপত্রের বিপরীতে টেন্ডার করা হয়েছে সেগুলোর ছাড়া আজ থেকে নতুন করে যেসব ঋণপত্র খোলা হবে সেগুলোর ক্ষেত্রে এই নির্দেশনা কার্যকর হবে বলে জানিয়েছেন ব্যবসায়ীরা।

হিলি স্থলবন্দরের চাল আমদানিকারক দীনেশ পোদ্দার বলেন, ‘ভারত থেকে যেসব রফতানিকারক বাংলাদেশে চাল রফতানি করেন তাদের ক্ষেত্রে নতুন একটি নির্দেশনা জারি করেছে ভারত সরকার। সেটি হলো, এখন থেকে চাল রফতানি করতে হলে রফতানিকারকদের দিল্লি থেকে APEDA অনুমোদন নিতে হবে। অনুমোদন নেওয়ার পর বাংলাদেশে চাল রফতানি করতে পারবেন রফতানিকারকরা। আগে যেমন আমরা চালের এলসি খোলার পরপরই দেশে চাল প্রবেশ করতো এখন সেটি হবে না। এখন এলসি খোলার পর সেই এলসির বিপরীতে ভারতীয় রফতানিকারকদের সংশ্লিষ্ট দফতর থেকে অনুমোদন নিতে হবে তারপর সেই চাল দেশে প্রবেশ করবে। এতে করে দেশে চাল আমদানির গতি কিছুটা বাধাগ্রস্ত হবে। আগে যেমন খুব দ্রুত আমদানিকৃত চাল দেশে প্রবেশ করতো এখন সেটি কিছুটা বিলম্ব হবে। এ ছাড়া এই প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে কিছু খরচ রয়েছে। পাশাপাশি এই অনুমোদন হওয়া পর্যন্ত ট্রাকগুলোকে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে। সেগুলোকে ডেমারেজ চার্জ দিতে হবে। এতে করে আগের তুলনায় রফতানি খরচ বাড়বে। ফলে দেশের বাজারে চালের আমদানির গতি কমার সঙ্গে সঙ্গে দামও বাড়বে।’

/কেএইচটি/
বিষয়:
ভারতহিলিআমদানি
