রংপুরকে আলাদা প্রদেশ করার দাবি, না করলে কঠোর আন্দোলন

রংপুরকে প্রদেশ ঘোষণা করে একজন মুখ্যমন্ত্রীসহ ৯ সদস্যের প্রাদেশিক সরকার গঠনসহ ৯ দাবিতে সংবাদ সম্মেলন করেছে রংপুর প্রদেশ বাস্তবায়ন পরিষদ। মঙ্গলবার (১৪ অক্টোবর) সকাল সাড়ে ১০টায় রংপুর নগরীর জুলাই চত্বরে এ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।
সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য দেন রংপুর প্রদেশ বাস্তবায়ন পরিষদের সভাপতি আমিন উদ্দিন বিএসসি। এ সময় সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক ডা. আব্দুস সাদেক জিহাদি, সাংগঠনিক সম্পাদক ছাদেকুর রহমান, যুগ্ম সম্পাদক মশিউর রহমানসহ সংগঠনের অন্যরা উপস্থিত ছিলেন।
সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্যে সভাপতি আমিন উদ্দিন বলেন, ‘আমরা ২০ বছর ধরে রংপুর জেলাকে নিয়ে রংপুর প্রদেশসহ সারা দেশের ৮টি বিভাগকে প্রদেশ করার দাবিতে আন্দোলন করে আসছি। রংপুর বিভাগের মানুষ সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক শিক্ষা চিকিৎসা আর চাকরিসহ সব দিক থেকে বৈষম্যের শিকার। বর্তমানে জুলাই আন্দোলনের পর শাসন কাঠামো ও শাসন পদ্ধতি পরিবর্তন করার ঐতিহাসিক সুযোগ আমাদের সামনে এসেছে। সে কারণে বিদ্যমান ঔপনিবেশিক শাসন ব্যবস্থার বিপরীতে স্বাধীন দেশের উপযোগী রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রবর্তনে দেশ শাসনে রাজনৈতিক দলের সঙ্গে শ্রম, কর্মজীবী ও সমাজ শক্তির অংশীদারত্ব সাংবিধানিকভাবে নিশ্চিত করতে হবে।’
তিনি বলেন, ‘বর্তমান এক কেন্দ্রিক সরকারের বৈষম্যমূলক বাজেট নীতির কারণে বাজেটের ৬৫ ভাগ ব্যয় হয় ঢাকা কেন্দ্রিক, ২০ ভাগ হয় চট্টগ্রাম কেন্দ্রিক। সারা বাংলাদেশে বাজেটের মাত্র ১৫ ভাগ ব্যয় করা হয়। সে জন্য রংপুরসহ সারা দেশের ৮টি বিভাগকে প্রদেশ ঘোষণা, দুই কক্ষ বিশিষ্ট পার্লামেন্ট, প্রাদেশিক সরকার, প্রাদেশিক পার্লামেন্ট ফেডারেল সরকার গঠনসহ স্বশাসিত উপজেলাসহ এক ব্যক্তির দুই ভোট বাস্তবায়ন করা হলে সব ধরনের বৈষম্য দূর হবে। সে জন্য রংপুরসহ ৮টি বিভাগকে প্রদেশ ঘোষণার দাবিতে আমরা কঠোর আন্দোলনে যাবো।’