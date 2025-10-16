X
বৃহস্পতিবার, ১৬ অক্টোবর ২০২৫
৩১ আশ্বিন ১৪৩২
কিছু দল নির্বাচন পিছিয়ে দিতে কৌশল করছে: মির্জা ফখরুল

ঠাকুরগাঁও প্রতিনিধি
১৬ অক্টোবর ২০২৫, ১৬:৩৪আপডেট : ১৬ অক্টোবর ২০২৫, ১৬:৩৪
ঠাকুরগাঁও সদর উপজেলার বেগুনবাড়ি ইউনিয়নে এক মতবিনিময় সভায় বক্তব্য দেন মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর

আসন্ন নির্বাচন পেছানোর দাবিতে একটি পক্ষ বিভিন্ন দাবিদাওয়া তুলে ধরে সরকারকে চাপে ব্যতিব্যস্ত রাখতে চাইছে বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর।

বৃহস্পতিবার (১৬ অক্টোবর) দুপুরে ঠাকুরগাঁও সদর উপজেলার বেগুনবাড়ি ইউনিয়নের দানারহাট ঈদগাহ মাঠে এক মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন।

বিএনপি মহাসচিব বলেন, ‘দেশ ও গণতন্ত্র বাঁচাতে জনগণ দ্রুত নির্বাচন চায়। অথচ কিছু দল নির্বাচন পিছিয়ে দিতে নানা কৌশল করছে। পিআর পদ্ধতি কী, তা জনগণ বোঝে না। নির্বাচন সম্পন্ন হলে এবং সরকার গঠিত হলে সব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সংসদে আলোচনা করা সম্ভব হবে।’

তিনি অভিযোগ করেন, ‘বিগত সরকারের কাছে তারা খালেদা জিয়ার উন্নত চিকিৎসার জন্য বিদেশে নিয়ে যাওয়ার দেনদরবার করেছিলেন। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী হাসিনাকে উদ্ধৃত করে তিনি বলেন, তিনি (হাসিনা) বলেছিলেন, পদ্মা সেতু থেকে বেগম জিয়াকে টুস করে ফেলে দেবেন। বিএনপি প্রতিশোধ বা প্রতিহিংসা নয়, মানুষের ভালোবাসা অর্জন করতে চায়।’

মির্জা ফখরুল বলেন, ‘বিগত ফ্যাসিস্ট সরকারের অধীনে কোনও সুষ্ঠু নির্বাচন হয়নি, আমরা ভোট দিতে পারিনি, শান্তিতে ঘুমাতেও পারিনি। এখন অন্তত আমরা ঠিকমতো ঘুমাতে পারছি।’ তিনি বিএনপির শাসনামলে ঠাকুরগাঁও এবং সারা দেশে হওয়া বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের কথা তুলে ধরে আবারও ধানের শীষে ভোট দেওয়ার আহ্বান জানান।

বেগুনবাড়ি ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি এস এম আবুল কাশেম আজাদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সভায় জেলা বিএনপির সভাপতি মির্জা ফয়সাল আমীন, সাধারণ সম্পাদক পয়গাম আলীসহ বিভিন্ন শ্রেণিপেশার মানুষ উপস্থিত ছিলেন।

