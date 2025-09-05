X
শুক্রবার, ০৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২১ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

নিখোঁজের তিন দিন পর জমিয়ত নেতার ভাসমান মরদেহ উদ্ধার

সুনামগঞ্জ প্রতিনিধি
০৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১২:৩৮আপডেট : ০৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১২:৩৮
মাওলানা মুশতাক আহমদ গাজীনগরী

নিখোঁজের তিন দিন পর জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশ-এর কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী সদস্য, সুনামগঞ্জ জেলা জমিয়তের সহ-সভাপতি ও জেলা ছাত্র জমিয়তের সাবেক সভাপতি মাওলানা মুশতাক আহমদ গাজীনগরীর (৫২) ভাসমান মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ।

মাওলানা মুশতাক আহমদ গাজীনগরী মঙ্গলবার (২ সেপ্টেম্বর) রাতে শান্তিগঞ্জ উপজেলার পাথারিয়া ইউনিয়নের গাজীনগর গ্রামে নিজ বাড়ি থেকে বাজারে যাওয়ার কথা বলে বেরিয়ে যান। পরে তিনি স্ত্রীকে ফোন করে বলেন, আমি সুনামগঞ্জ আসছি এক ঘণ্টার মধ্যে বাড়ি ফিরে আসবো। তারপর থেকে মুশতাক আহমদ গাজীনগরীর ফোন বন্ধ পাওয়া যায়। এরপর রাত ১১টায় তাকে দিরাই রাস্তার মোড়ে শেষবারের মতো দেখা যায়। তারপর পরিবারের লোকজন তার সঙ্গে আর কোনও যোগাযোগ করতে পারেননি। এ ঘটনার পর বুধবার (৩ সেপ্টেম্বর) শান্তিগঞ্জ থানায় তার স্ত্রী রুবি বেগম নিখোঁজ ডায়েরি করেন। পরে নিখোঁজের ঘটনা পুলিশ প্রশাসনকে জানানো হলে পুলিশ ও পরিবারের সদস্য এবং রাজনৈতিক দলের সহকর্মীরা তাকে বিভিন্ন স্থানে খোঁজাখুঁজি করেন।

আজ শুক্রবার (৫ সেপ্টেম্বর) সকালে দিরাই উপজেলার শরীফপুর গ্রামের পাশে নদীর পানিতে ভাসমান মরদেহ দেখে পরিবারের লোকজনকে খবর দিলে তারা এসে মুশতাক আহমদ গাজীনগরীর মরদেহ শনাক্ত করেন। পরে শান্তিগঞ্জ থানা পুলিশকে খবর দিলে পুলিশ মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য সুনামগঞ্জ সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠায়।

এদিকে, বৃহস্পতিবার দুপুরে মুশতাক আহমদ গাজীনগরীরে সন্ধান ও উদ্ধারের দাবিতে সুনামগঞ্জ শহরের ট্রাফিক পয়েন্টে মানববন্ধন ও সমাবেশ করেন জমিয়তে উলামায়ে ইসলামের নেতাকর্মীরা। মাওলানা মো. মুশতাক আহম্মদ গাজীনগরী শান্তিগঞ্জের বড়মোহা দারুল উলুম ইসলামিয়া আরবিয়া মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল ও শান্তিগঞ্জ উপজেলার পাথারিয়া ইউনিয়নের গাজীনগর গ্রামের আব্দুল মন্নানের ছেলে। তিনি সুনামগঞ্জ-৩ (শান্তিগঞ্জ-জগন্নাথপুর) আসনের আগামী জাতীয় নির্বাচনের সম্ভাব্য প্রার্থী হাম্মাদ আহমদ গাজীনগরীর চাচাতো ভাই।

সুনামগঞ্জের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার রাকিবুল হাসান রাসেল বলেন, ‘দিরাইয়ের শরীফপুর এলাকায় নদীতে ভেসে ওঠে মোস্তাক আহমদ গাজীনগরীর মরদেহ। পুলিশ নৌকায় ঘটনাস্থলে লাশ উদ্ধারের জন্য যাচ্ছে। পুলিশ সেখানে পৌঁছে মরদেহের সুরতহাল প্রতিবেদন তৈরির পর মৃত্যুর প্রাথমিক কারণ জানা যাবে। তখন প্রাথমিকভাবে বলা যাবে প্রাথমিক ঘটনা ও মৃত্যুর কারণ। লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য সুনামগঞ্জ সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হবে। ময়নাতদন্তের পর মৃত্যুর সঠিক কারণ জানা যাবে। পুলিশ নিখোঁজের দিন থেকে মোস্তাক আহমদ গাজীনগরীর অনুসন্ধান করেছে। আজ শুক্রবার সকালে পানিতে ভাসমান অবস্থায় একটি মরদেহ দেখতে পেয়ে এলাকাবাসী পুলিশকে খবর দেয়।’

/কেএইচটি/
বিষয়:
লাশ উদ্ধার
সম্পর্কিত
নিখোঁজের ৩৬ ঘণ্টা পর শিশুর বস্তাবন্দি মরদেহ উদ্ধার, চাচা-চাচি আটক
মহাসড়কে ছিটকে পড়ে প্রাণ গেলো স্বামী-স্ত্রীর
ব্রিজের ওপর থেকে ঝাঁপ দিয়ে নিচে পড়েন সাংবাদিক বুলু: নৌ পুলিশ
সর্বশেষ খবর
ফরিদপুরে আসন বিন্যাসের প্রতিবাদে দুই মহাসড়ক অবরোধ
ফরিদপুরে আসন বিন্যাসের প্রতিবাদে দুই মহাসড়ক অবরোধ
প্রয়াত হলেন ফ্যাশন দুনিয়ার সম্রাট
প্রয়াত হলেন ফ্যাশন দুনিয়ার সম্রাট
সমর্থকদের আবু বাকেরকে ভোট দিতে বললেন মাহিন সরকার 
সমর্থকদের আবু বাকেরকে ভোট দিতে বললেন মাহিন সরকার 
প্রোটিয়াদের সিরিজ জয়ের দিনে লর্ডসে ব্রিটজকের ইতিহাস 
প্রোটিয়াদের সিরিজ জয়ের দিনে লর্ডসে ব্রিটজকের ইতিহাস 
সর্বাধিক পঠিত
গুলশানে পাসপোর্ট সেবা চালু
গুলশানে পাসপোর্ট সেবা চালু
নুরুল হক নুর পুরোপুরি ট্রমাটাইজড: রাশেদ খান
নুরুল হক নুর পুরোপুরি ট্রমাটাইজড: রাশেদ খান
গাজীপুরে ভূমি আইনের মামলার প্রথম রায় কার্যকর
গাজীপুরে ভূমি আইনের মামলার প্রথম রায় কার্যকর
শেখ হাসিনার পক্ষে লড়তে চেয়েও অনুমতি পাননি চার আইনজীবী
প্লট দুর্নীতি মামলাশেখ হাসিনার পক্ষে লড়তে চেয়েও অনুমতি পাননি চার আইনজীবী
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থী ও স্থানীয়দের সংঘর্ষের মূলহোতা গ্রেফতার
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থী ও স্থানীয়দের সংঘর্ষের মূলহোতা গ্রেফতার
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media