X
মঙ্গলবার, ১৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫
১ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

জাফলংয়ে নিখোঁজের এক সপ্তাহ পর পর্যটকের ভাসমান মরদেহ উদ্ধার

সিলেট প্রতিনিধি
১৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৪:২৪আপডেট : ১৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৪:২৪
আবু সুফিয়ান

সিলেটের গোয়াইনঘাট উপজেলার পর্যটনকেন্দ্র জাফলংয়ে পানিতে ডুবে নিখোঁজ পর্যটক আবু সুফিয়ানের (২৬) মরদেহ এক সপ্তাহ পর উদ্ধার করা হয়েছে। মঙ্গলবার (১৬ সেপ্টেম্বর) সকালে জাফলংয়ের বল্লাঘাট এলাকা থেকে তার মরদেহ উদ্ধার করে পুলিশ।

স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা যায়, মঙ্গলবার সকালে জাফলংয়ের বল্লাঘাট এলাকায় ওই পর্যটকের মরদেহ ভেসে ওঠে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে এসে পুলিশ মরদেহটি উদ্ধার এবং এটি সুফিয়ানের মর্মে শনাক্ত করে।

গোয়াইনঘাট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. তরিকুল ইসলাম মরদেহ উদ্ধারের বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, ‘আইনি প্রক্রিয়া শেষে মরদেহ পরিবারের কাছে হস্তান্তরের প্রক্রিয়া চলছে। আবু সুফিয়ান সিলেটের গোলাপগঞ্জ উপজেলার শিংপুর গ্রামের আব্দুল হকের ছেলে। তিনি পেশায় একজন ইলেকট্রনিক মিস্ত্রি ছিলেন।’

পুলিশ জানায়, গত বুধবার বিকালে জাফলংয়ের জিরোপয়েন্ট এলাকায় পানির তীব্র স্রোতে নিখোঁজ হয় সুফিয়ান। ঘটনার এক সপ্তাহ পর উদ্ধার হলো তার মরদেহ। সুফিয়ানসহ ৮ জন মিলে ওই দিন জাফলংয়ে বেড়াতে এসেছিল। বিকালের দিকে সবাই সাঁতার কাটতে নদীর পানিতে নামে। এ সময়  স্রোতের টানে তারা তলিয়ে যায়। তাৎক্ষণিকভাবে বাকিরা তীরে উঠলেও নিখোঁজ হয় সুফিয়ান। খবর পেয়ে স্থানীয় ট্যুরিস্ট পুলিশ, থানা পুলিশ ও স্থানীয় ডুবুরিরা ঘটনাস্থলে গিয়ে উদ্ধার তৎপরতা চালায়।

/কেএইচটি/
বিষয়:
লাশ উদ্ধারপর্যটক
সম্পর্কিত
বগুড়ায় প্রবাসীর বাড়িতে লুটপাটের পর স্ত্রী-ছেলেকে কুপিয়ে হত্যা
ফ্ল্যাট থেকে স্বামী-স্ত্রী ও তাদের সন্তানের লাশ উদ্ধার
গেলেন নামাজে, রেললাইনের পাশে মিললো ব্যবসায়ীর লাশ
সর্বশেষ খবর
চিকিৎসার জন্য সিঙ্গাপুর গেলেন স্বাস্থ্য উপদেষ্টা
চিকিৎসার জন্য সিঙ্গাপুর গেলেন স্বাস্থ্য উপদেষ্টা
রাজশাহী জেলা সমন্বয় কমিটি থেকে এনসিপি নেত্রীর পদত্যাগ
রাজশাহী জেলা সমন্বয় কমিটি থেকে এনসিপি নেত্রীর পদত্যাগ
অতিরিক্ত গরমে একবছরে বাংলাদেশের ক্ষতি ১.৭৮ বিলিয়ন ডলার: বিশ্বব্যাংক
অতিরিক্ত গরমে একবছরে বাংলাদেশের ক্ষতি ১.৭৮ বিলিয়ন ডলার: বিশ্বব্যাংক
ডেঙ্গু চিকিৎসায় স্বাস্থ্য অধিদফতরের নতুন নির্দেশনা
ডেঙ্গু চিকিৎসায় স্বাস্থ্য অধিদফতরের নতুন নির্দেশনা
সর্বাধিক পঠিত
দুই জেলার ডিসি প্রত্যাহার
দুই জেলার ডিসি প্রত্যাহার
রংপুরে আ.লীগ নেতার বাড়িতে শতাধিক যুবকের অনশন
রংপুরে আ.লীগ নেতার বাড়িতে শতাধিক যুবকের অনশন
রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক টিকবে তো?
রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক টিকবে তো?
জুলাই সনদ নিয়ে মতামত চূড়ান্ত বিএনপির, স্থায়ী কমিটির বৈঠকে সিদ্ধান্ত
জুলাই সনদ নিয়ে মতামত চূড়ান্ত বিএনপির, স্থায়ী কমিটির বৈঠকে সিদ্ধান্ত
দাওয়াত না দেওয়ায় মাদ্রাসার অনুষ্ঠানের সব খাবার খেয়ে গেলেন বিএনপির নেতাকর্মীরা
দাওয়াত না দেওয়ায় মাদ্রাসার অনুষ্ঠানের সব খাবার খেয়ে গেলেন বিএনপির নেতাকর্মীরা
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media