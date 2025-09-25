X
বৃহস্পতিবার, ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫
১০ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

আ.লীগ ও জাপা ভবিষ্যতে কোনও নির্বাচনে যাতে অংশ নিতে না পারে: সারজিস

মৌলভীবাজার প্রতিনিধি
২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২০:১৮আপডেট : ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২০:১৮
মৌলভীবাজার শহরের একটি রেস্তোরাঁয় সভায় বক্তব্য দেন সারজিস আলম

জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) উত্তরাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক সারজিস আলম বলেছেন, ‘নির্বাচনের সময় নিয়ে আমাদের আপত্তি নেই। কিন্তু জুলাই সনদের আইনি ভিত্তি, মৌলিক সংস্কার, গণহত্যায় জড়িতদের বিচার ও গণপরিষদ নির্বাচন না করে, যেকোনও সময়সীমার মধ্যে নির্বাচন করা জনগণের আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে প্রতারণা করা হবে।’

মৌলভীবাজার শহরের একটি রেস্তোরাঁয় বৃহস্পতিবার (২৫ সেপ্টেম্বর) বিকালে জেলা ও উপজেলা কমিটির সমন্বয় সভা শেষে সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময়ের সময় তিনি এ কথা বলেন।

সারজিস আলম বলেন, ‘ভবিষ্যতে বাংলাদেশে যেন মানুষ দলের প্রতীকের প্রতি অন্ধ না হয়। ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগ ও জাতীয় পার্টি ভবিষ্যতে আর কোনও নির্বাচনে যাতে অংশ নিতে না পারে- এদের বিচার করতে হবে।’

তিনি বলেন, ‘ফেব্রুয়ারির নির্বাচনে আমরা আমাদের জায়গা থেকে বিরোধিতা না জানিয়ে জনগণের প্রত্যাশার কথা তুলে ধরেছি। আর সব রায় ফেব্রুয়ারির মধ্যে হবে না। আমাদের জায়গা থেকে স্পষ্ট বার্তা, গণহত্যার সঙ্গে যাদের সম্পৃক্ততা ও ফ্যাসিস্টদের বাহক ছিল তাদের রায় প্রকাশিত হওয়ার আগ পর্যন্ত অন্তর্বর্তীকালীন সরকার জনগণের আকাঙ্ক্ষার বিপরীতে যেতে পারে না।’

নির্বাচন কমিশনের সমালোচনা করে সারজিস বলেন, ‘আইনি বাধা না থাকার পরও কোনও চাপের কারণে এনসিপিকে শাপলা প্রতীক দিতে সাহস পাচ্ছে না নির্বাচন কমিশন; এটা তাদের ব্যর্থতা।’

যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে এনসিপি নেতাদের ওপর হামলার বিষয়ে এনসিপি নেতা বলেন, ‘অভ্যুত্থানের নেতৃত্বদানকারীদের নিয়ে সরকার যখন সফরে গিয়েছে, তখন তাদের প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নিয়ে যাওয়া উচিত ছিল। এই ঘটনায় প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে থাকা রাজনৈতিক নেতাদের নিরাপত্তা দিতে না পারা অন্তর্বর্তী সরকারের দুর্বলতা প্রকাশ করে।’

সারজিস আলম জানান, ‘অভ্যুত্থান ও রাজপথের আন্দোলনে গণঅধিকার পরিষদ এবং এনসিপি একসঙ্গে কাজ করছে। মানুষ চায় এই দুটি দল একসঙ্গে থাকুক এবং এ বিষয়ে আলোচনা চলছে।’

গণঅধিকার পরিষদ ও এনসিপি নিয়ে তিনি আরও বলেন, ‘জনগণ এই দুটি দলকে একসঙ্গে দেখতে চায়। তাই ঐক্যের বিষয়ে ইতিমধ্যে আলোচনা শুরু হয়েছে।’

এ সময় উপস্থিত ছিলেন- এনসিপির যুগ্ম আহ্বায়ক এহতেশাম হক, যুগ্ম সদস্য সচিব প্রতীম দাশ, এনসিপি মৌলভীবাজার জেলার প্রধান সমন্বয়কারী ফাহাদ আলম, প্রথম যুগ্ম সমন্বয়কারী এহসান জাকারিয়াসহ অন্যরা।

এর আগে সারজিস আলম মৌলভীবাজারের জেলা প্রশাসক ইসরাইল হোসেনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং জেলার চিকিৎসা ব্যবস্থাসহ বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করেন।

/এফআর/
বিষয়:
গণঅধিকার পরিষদসারজিস আলমজাতীয় নাগরিক পার্টি- এনসিপি
সম্পর্কিত
‘শাপলা’ নিয়ে কেন এত আলোচনা বুঝলাম না: সিইসি
আরেক উপজেলায় কমিটি দিলো এনসিপি
ডিম নিক্ষেপের ঘটনায় অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রে আখতারের মামলা
সর্বশেষ খবর
পশ্চিম তীর দখলের চেষ্টা হবে যুক্তরাষ্ট্রের জন্য রেড লাইন: ফ্রান্স
পশ্চিম তীর দখলের চেষ্টা হবে যুক্তরাষ্ট্রের জন্য রেড লাইন: ফ্রান্স
রাষ্ট্রীয় রিজার্ভে স্বর্ণ: বিলাসিতা নাকি কৌশলগত সম্পদ?
রাষ্ট্রীয় রিজার্ভে স্বর্ণ: বিলাসিতা নাকি কৌশলগত সম্পদ?
হতাহত ফায়ার ফাইটারদের পরিবারকে ১৩ লাখ টাকা দিয়েছে সরকার
হতাহত ফায়ার ফাইটারদের পরিবারকে ১৩ লাখ টাকা দিয়েছে সরকার
সারা দেশে গ্রেফতার আরও ১৬৪৪
সারা দেশে গ্রেফতার আরও ১৬৪৪
সর্বাধিক পঠিত
পাকিস্তানকে হারিয়ে ফাইনালে বাংলাদেশ 
সাফ অনূর্ধ্ব-১৭ চ্যাম্পিয়নশিপপাকিস্তানকে হারিয়ে ফাইনালে বাংলাদেশ 
বাংলাদেশে চাল রফতানিতে নতুন নিয়ম জারি করলো ভারত
বাংলাদেশে চাল রফতানিতে নতুন নিয়ম জারি করলো ভারত
দেশের বাজারে ইলিশের দাম বেশি, রফতানিতে অনীহা
দেশের বাজারে ইলিশের দাম বেশি, রফতানিতে অনীহা
পুলিশ কমিশনারের কার্যালয়ের সামনে নিষিদ্ধ ছাত্রলীগের এক মিনিটের মিছিল
পুলিশ কমিশনারের কার্যালয়ের সামনে নিষিদ্ধ ছাত্রলীগের এক মিনিটের মিছিল
বিগত ১৬ বছর রুহ হাতে নিয়ে চাকরি করেছি: ইবি অধ্যাপক
বিগত ১৬ বছর রুহ হাতে নিয়ে চাকরি করেছি: ইবি অধ্যাপক
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media