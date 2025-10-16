X
বৃহস্পতিবার, ১৬ অক্টোবর ২০২৫
৩১ আশ্বিন ১৪৩২
ভিকারুননিসায় কমেছে জিপিএ-৫

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
১৬ অক্টোবর ২০২৫, ১৪:০৬আপডেট : ১৬ অক্টোবর ২০২৫, ১৪:০৬
ফলে উচ্ছ্বসিত ভিকারুননিসা নূর স্কুল অ্যান্ড কলেজের শিক্ষার্থীরা (ছবি: নাসিরুল ইসলাম)

এ বছর এইচএসসি ও সমমান পরীক্ষায় ভিকারুননিসা নূর স্কুল অ্যান্ড কলেজে পাসের হার ৯৭ দশমিক ৫৬ শতাংশ। তবে জিপিএ ৫ কমেছে। এ বছর জিপিএ-৫ পেয়েছেন ৯৮৬ জন। গত বছর এই কলেজ থেকে ১ হাজার ৭৩৭ জন জিপিএ-৫ পান।

বৃহস্পতিবার (১৬ অক্টোবর) সকালে ফল ঘোষণার পর ভিকারুননিসা কলেজ কর্তৃপক্ষ এ তথ্য জানায়।

তারা জানায়, বিজ্ঞান বিভাগে পাস করেছেন ১ হাজার ৮০৭ জন, ফেল করেছেন ৬০ জন। মানবিক বিভাগে ৩১১ জন পাস, ৯ জন ফেল করছেন। ব্যবসায় শিক্ষায় পাস করেছেন ৩১৬ জন, ফেল করেছেন ১১ জন।

বিজ্ঞান বিভাগে জিপিএ-৫ পেয়েছেন ৭৯৭ জন, মানবিকে ৮৪ জন এবং ব্যবসায় শিক্ষায় ১০৫ জন। তিন বিভাগ মোট ৯৮৬ জন জিপিএ-৫ পেয়েছেন।

এ বিষয়ে ভিকারুননিসার ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ মাজেদা বেগম সাংবাদিকদের বলেন, আমাদের মেয়েরা তাদের সেরাটা দিয়েছে। এবার প্রকৃত মেধার মূল্যায়ন হয়েছে। প্রশ্ন, খাতা দেখা থেকে শুরু করে সবকিছু একটা স্ট্যানার্ডে রাখা হয়েছে। অতীতে যেভাবে গড়ে সবাই ভালো করছিল, এবার সেটা হয়নি, মেধার মূল্যায়ন হয়েছে।

জানা গেছে, এবার ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজ থেকে পরীক্ষা দিয়েছেন ২ হাজার ৫১৪ জন, সব বিষয়ের পরীক্ষা দেন ২ হাজার ৪৯৫ জন।

এর আগে, গত বছর ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজে এইচএসসি পরীক্ষার্থী ছিলেন ২ হাজার ৫৬৯ জন। এর মধ্যে পাস করেন ২ হাজার ৫৩৫ জন। পাসের হার ছিল ৯৯ দশমিক শূন্য ৬ শতাংশ।

শিক্ষার্থীএইচএসসি পরীক্ষার রেজাল্ট
