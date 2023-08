সেরা অভিনেতা আল্লু, অভিনেত্রী আলিয়া ও কৃতি

ঘোষিত হলো ভারতের জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার। যে কোনও শিল্পীর জীবনের স্বপ্ন জাতীয় এই সম্মান পাওয়ার। ৬৯তম জাতীয় পুরস্কারের মঞ্চে সেরা অভিনেতার দৌড়ে সবাইকে পেছনে ফেললেন ‘পুষ্পা’ নেতা আল্লু অর্জুন। ‘আরআরআর’-এর দুই তারকা জুনিয়র এনটিআর এবং রামচরণকে পেছনে ফেলেছেন এই দক্ষিণী তারকা। প্রথম তেলুগু অভিনেতা হিসাবে জাতীয় মঞ্চে সেরা অভিনেতার সম্মান হাতে তুলে নিলেন, চোখ ছল ছল করে ভাসলেন আবেগে।

‘পুষ্পা’ টিমের সঙ্গে জয়ের আনন্দ ভাগ করে নিতে গিয়ে কেঁদে ফেলেন এই রাফ অ্যান্ড টাফ হিরো। পরিচালক সুকুমারকে জড়িয়ে ধরতে দেখা গেল আল্লুকে। ২০২১ সালের ডিসেম্বরে মুক্তি পাওয়া এই ছবি বক্স অফিস চমক দেখিয়েছে। চন্দনকাঠের চোরা চালান করে ফুলে ফেঁপে ওঠা স্মাগলার পুষ্পারাজের গল্প উঠে এসেছে এই ছবিতে। শ্রীভাল্লি-পুষ্পার প্রেম কাহিনিও ছিল এই ছবির অন্যতম ইউএসপি।

এদিকে আল্লু অর্জুনের এই অর্জনে শুভেচ্ছা জানান জুনিয়র এনটিআর। হার স্বীকার করে তিনি লেখেন, ‘পুষ্পার জন্য যে সাফল্য তুমি পাচ্ছো, তুমি তার যোগ্য, অনেক শুভেচ্ছা।’ জবাবে আল্লু লেখেন, ‘অসংখ্য ধন্যবাদ মন থেকে এই শুভেচ্ছার জন্য, আমি ধন্য, আমি আপ্লুত।’

