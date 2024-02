ভাষার মাসে প্রেক্ষাগৃহে ফিরলো মুক্তিযুদ্ধের দিন

গত বছর ১৮ আগস্ট মুক্তি পেয়েছিলো অভিনেত্রী হৃদি হকের প্রথম নির্মাণ ‘১৯৭১ সেই সব দিন’। মুক্তিযুদ্ধ প্রেক্ষাপট থেকে নেওয়া ছবিটির গল্প, চরিত্র, গান এবং অভিনয়; দর্শক-সমালোচকদের মুগ্ধ করেছে। বিব্রতকর হলেও সত্যি, এমন দেশে যেমন সাড়া অন্য ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটের ছবি থেকে সচরাচর মেলে না।

তার চেয়েও আশার কথা, মাঝে বিরতি নিয়ে ভাষার মাসে আবারও ছবিটি ফিরছে মাল্টিপ্লেক্সে। নিশ্চিত করেছেন নির্মাতা হৃদি হক। জানিয়েছেন, ২ ফেব্রুয়ারি থেকে স্টার সিনেপ্লেক্সের বসুন্ধরা সিটি ও মিরপুর শাখায় ‘১৯৭১ সেই সব দিন’ চলবে প্রতিদিন ছয়টি করে শো। যেটাকে বাংলা সিনেমার জন্য শুভবার্তা হিসেবে বিবেচনা করছেন অনেকে।

যদিও বিষয়টি প্রসঙ্গে নির্মাতা খানিক অভিমান মিশিয়ে প্রকাশ করলেন উচ্ছ্বাস। স্মৃতিকাতর হৃদি বললেন, ‘‘আমাদের প্রচুর অর্থ ছিলো না। একটা চলচ্চিত্রের প্রচারণায় যতটা ব্যয় করা প্রয়োজন, সেটা করতে পারিনি। কিছু বড় বিজ্ঞাপনী সংস্থা তো মিটিংয়ে বসার আগেই জানিয়ে দিলো, ‘We’re afraid you won’t be able to afford our costs’!!’’

এরপরই স্বস্তির শ্বাস নিলেন কিংবদন্তি দম্পতির যোগ্য উত্তরসূরি হৃদি। বললেন, ‘অথচ কী অদ্ভুত সুন্দর ঘটনা ঘটলো। আমাদের হাতে আঁকা ব্যানার, পরিকল্পনা, সাইকেল র‌্যালি, সিনেমার দুটো গান (যাচ্ছো কোথায়, ইয়ে শামে) আর ট্রেলার প্রকাশের পরই বদলে গেলো প্রেক্ষাপট। অগণিত দর্শক সিনেমা হল রাঙিয়ে দিলো বিচিত্র রঙে। হল থেকে সবাই বেরুলো প্রচণ্ড আবেগ নিয়ে। ওদের প্রসন্নতা, ওদের অশ্রুসজল হাসিমুখ, ওদের উচ্ছ্বাস ভরা রিভিউ আরও দর্শকে মুখরিত করলো হল প্রাঙ্গণ। আমাদের কিন্তু এসবের জন্য পয়সা লাগেনি। সুখের বিষয়, আবারও সেই অদ্ভুত সুন্দর সময় ধরা দিতে আসছে আমাদের কাছে। ভাষার মাসে আবারও মুক্তিযুদ্ধের সেই সব দিন ফিরে এলো প্রেক্ষাগৃহে। আশা করছি, যারা দেখেননি এবার নিশ্চয়ই দেখবেন। আপনাদের প্রতিক্রিয়ার অপেক্ষায় থাকলাম।’

টিকিট-এর ব্যানারে ‘১৯৭১ সেই সব দিন’ সিনেমায় অভিনয় করেছেন মামুনুর রশীদ, আবুল হায়াত, জয়ন্ত চট্রোপাধ্যায়, ফেরদৌস আহমেদ, লিটু আনাম, তারিন জাহান, হৃদি হক, সজল নূর, সানজিদা প্রীতি, নাজিয়া হক অর্ষা, আনিসুর রহমান মিলন, জুয়েল জহুর, মৌসুমী হামিদ, সাজু খাদেম, গীতশ্রী চৌধুরী, শিল্পী সরকার অপু প্রমুখ। এতো প্রশংসিত অভিনেতার এক সিনেমায় সম্মিলন, সম্ভবত এবারই প্রথম।

এদিকে সিনেমাটি আবারও প্রেক্ষাগৃহে ফেরা নিয়ে বিস্ময় প্রকাশ করেছেন আরেক নির্মাতা-অভিনেতা খিজির হায়াত খান। তিনি বলেন, ‘‘বর্তমান প্রেক্ষাপটে যে কোনও বাংলাদেশী সিনেমার জন্য সিনেমা হলে সেকেন্ড রান বা পুনরায় দেখানো একটা আশ্চর্য ব্যাপার। সেটা যখন কোন মুক্তিযুদ্ধের ওপর নির্মিত সিনেমার ক্ষেত্রে হয়, তখন সেটা আরও অনেক বেশি আনন্দের ব্যাপার হয়। ঠিক তেমনটাই হতে চলেছে হৃদি হক ও তার সহযোদ্ধাদের নির্মিত ‘১৯৭১ সেই সব দিন’ সিনেমাটির জন্য। কাল (২ ফেব্রুয়ারি) থেকে ভাষার মাসে সবাইকে নিয়ে আবার সিনেমাটি দেখার আমন্ত্রণ থাকলো। বাংলা সিনেমা/মুক্তিযুদ্ধের ওপর নির্মিত সিনেমাগুলোর পাশে থাকুন সবাই। এটুকুই আবদার।’’