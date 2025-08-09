X
শনিবার, ০৯ আগস্ট ২০২৫
২৫ শ্রাবণ ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

অপূর্বর অভিযোগ সাইবার ক্রাইম ইউনিটে

বিনোদন রিপোর্ট
০৯ আগস্ট ২০২৫, ১৭:২১আপডেট : ০৯ আগস্ট ২০২৫, ১৭:২১
অপূর্বর অভিযোগ সাইবার ক্রাইম ইউনিটে

যুক্তরাষ্ট্র থেকে লম্বা ছুটি কাটিয়ে দেশে ফিরে শুটিং ইউনিটে ব্যস্ত হওয়ার কথা। অথচ তিনি দৌড়ঝাঁপ করছেন আইন-আদালত নিয়ে। বাংলাদেশ সাইবার ক্রাইম ইউনিটে দায়ের করেছেন গুরুতর অভিযোগ। তার অভিযোগের ভিত্তিতে বাংলাদেশ পুলিশও মাঠে নেমেছে। এরমধ্যে তিনজনকে নিয়েছে আইনের আওতায়। অব্যাহত রেখেছে অভিযান! 

৭ মাস পর যুক্তরাষ্ট্র থেকে দেশে ফিরে বাসায় গিয়ে প্রথমেই চমকে দেন একমাত্র সন্তান জায়ান ফারুক আয়াশকে। বাড়িতে ফিরে সরাসরি ছেলের রুমে প্রবেশ করেন এই অভিনেতা। দেখেন, আয়াশ গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। তখন বাবার স্নেহমাখা স্পর্শে ঘুম ভাঙতেই চোখ মেলে প্রিয় মানুষকে দেখে আবেগে ভেসে যায় আয়াশ। খুশির কান্নায় সে বাবাকে জড়িয়ে ধরে।  

বাবা-ছেলের সেই নিখাদ ভালোবাসার মুহূর্তটি সামাজিকমাধ্যমে শেয়ার করেছিলেন অপূর্ব। পরে এই আবেগঘন ভিডিওকে ঘিরে বিভিন্ন ফেসবুক পেজ ও ইউটিউব চ্যানেলে শুরু হয় নোংরা প্রচারণা। ভুয়া শিরোনাম ও বিভ্রান্তিকর কনটেন্ট তৈরি করে তা ছড়িয়ে দেওয়া হয়। এতে ক্ষুব্ধ হয়ে বিষয়টি সুরাহার জন্য নিয়েছেন আইনি পদক্ষেপ।

শুক্রবার (৮ আগস্ট) নিজের ফেসবুক পেজে দীর্ঘ একটি স্ট্যাটাসে অপূর্ব লেখেন, ‌‘কিছু মানুষের সত্য-মিথ্যার বোধ নেই, ন্যূনতম সম্মানবোধও নেই। কিছু মানুষের গসিপ আর মিথ্যার কারখানা সমাজকে বিষাক্ত করে। সন্তানের প্রতি বাবা-মায়ের ভালোবাসা নিয়েও চলে নোংরা বিচার ও আজেবাজে মন্তব্য। এটা শুধু লজ্জাজনক নয়, চরম অমানবিকও।’

যোগ করে বলেন, ‘‘যাদের মস্তিষ্ক ও হৃদয়ে নেগেটিভিটির ক্যান্সার, তাদের কাছে বাবা-মায়ের ভালোবাসা প্রমাণ করার দরকার নেই। প্রতিটি বাবা-মায়ের কাছে তার সন্তান জীবনের সবচেয়ে বড় অংশ—তার প্রতিটি হাসি, কান্না ও অর্জন পিতা-মাতার জীবনকে অর্থবহ করে তোলে। তাই অন্যের সন্তান নিয়ে মনগড়া মন্তব্য করার আগে ভেবে নিন। সত্য না জানলে নীরব থাকুন। কারও সন্তানের জীবন আপনার কনটেন্ট তৈরির ‘আইটেম’ নয়।”

অপূর্ব বলেন, ‘যারা পিতা-পুত্রের ভালোবাসার মধ্যেও অন্য কিছু খুঁজে, তারা শুধু মানুষ নয়, সমাজের জন্যও বিপজ্জনক। মিথ্যা গল্প বানিয়ে ভিউ পাওয়ার জন্য সাধারণকে বিভ্রান্ত করেছে এসব ভুঁইফোড় ইউটিউব চ্যানেল ও পেজ। বাংলাদেশ সাইবার ক্রাইম ইউনিটের প্রতি কৃতজ্ঞতা, এত দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য।’

সবশেষে অপূর্ব সবাইকে আহ্বান জানান একটি সুস্থ ও ইতিবাচক সমাজ গড়ে তোলার জন্য। তিনি বলেন, ‌‘সবাই মিলে একটা সুস্থ সমাজ গড়ে তুলি, বাংলাদেশকে এগিয়ে নিই। সকলে সুস্থ থাকুন, ভালো থাকুন। যারা আমাদের ভালোবাসা ও সমর্থন দিয়ে পাশে আছেন—আপনাদের প্রতি আন্তরিক ভালোবাসা ও অশেষ কৃতজ্ঞতা।’

/এমএম/
বিষয়:
জিয়াউল ফারুক অপূর্ব
সম্পর্কিত
লম্বা ছুটি কাটিয়ে দেশে ফেরা
লম্বা ছুটি কাটিয়ে দেশে ফেরা
আলোচনায় ‘ঘ্রাণ’: মায়ের জন্মদিনের খোঁজে পুত্র
আলোচনায় ‘ঘ্রাণ’: মায়ের জন্মদিনের খোঁজে পুত্র
‘মেঘবালিকা’তেও মুগ্ধ দর্শক!
‘মেঘবালিকা’তেও মুগ্ধ দর্শক!
ঈদেও থাকছে টিম ‘মন দুয়ারী’ চমক
ঈদেও থাকছে টিম ‘মন দুয়ারী’ চমক
বিনোদন বিভাগের সর্বশেষ
এবার টরন্টো সফরে ‘আলী’
এবার টরন্টো সফরে ‘আলী’
ছাড়পত্র পেল ইংরেজি ভাষায় নির্মিত বাংলা সিনেমা
ছাড়পত্র পেল ইংরেজি ভাষায় নির্মিত বাংলা সিনেমা
বারো প্রশ্নের মুখোমুখি দুই বিপ্লবী
বিপ্লব বিজয়ের বারো মাসবারো প্রশ্নের মুখোমুখি দুই বিপ্লবী
থোড় বড়ি খাড়া, খাড়া বড়ি থোড়
বিপ্লব বিজয়ের বারো মাসথোড় বড়ি খাড়া, খাড়া বড়ি থোড়
সৎ লোকের শাসন সুদূরপরাহত
বিপ্লব বিজয়ের বারো মাসসৎ লোকের শাসন সুদূরপরাহত
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media