মায়ের হাত ধরে মেয়ের অভিষেক

মা রাফিয়াত রশিদ মিথিলার সঙ্গে কন্যা আইরা তেহরীম খানের সখ্যতার গল্প সবারই জানা। একসঙ্গে তাদের ঘুরে বেড়ানো কিংবা ভ্রমণের বই প্রকাশ নতুন কিছু নয়।
নতুন ঘটনা হলো, মায়ের হাত ধরেই এবার অভিনয়ে অভিষেক হলো কন্যার। প্রথমবার আইরা একটি বিজ্ঞাপনচিত্রের মডেল হয়েছেন। সহশিল্পী হিসেবে সঙ্গে ছিলেন মা মিথিলাও।
সম্প্রতি প্রকাশ্যে এসেছে মিথিলা-আইরা অভিনীত প্রথম বিজ্ঞাপনচিত্র। ফেস ওয়াশের এই বিজ্ঞাপনচিত্রটি বানিয়েছেন ‘হাসিনা: আ ডটারস টেল’-খ্যাত পিপলু আর খান।
জানা গেছে, শুধু বিজ্ঞাপনই নয়, মা-মেয়ে দুজনেই এখন প্রসাধনী পণ্যটির শুভেচ্ছাদূত।
আইরার অভিষেক প্রসঙ্গে মিথিলা বলেন, ‘প্রতিষ্ঠানটির পক্ষ থেকে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছিল; তারা মা এবং এক টিনএজ মেয়ের গল্পে বিজ্ঞাপনচিত্র বানাতে চায়। আমরা মা-মেয়ে যেহেতু বন্ধুর মতো, তাদের কনসেপ্টটা বাস্তবেও আমাদের সঙ্গে বেশ মিলে যায়। পরে ভেবে-চিন্তে রাজি হই দু’জনে।’
মেয়ের প্রথম অভিনয় নিয়ে মিথিলার ভাষ্য, ‘যদিও এটা বিজ্ঞাপনচিত্র, তবু এখানে অভিনয়টা রয়েছে। সে অর্থে আইরার প্রথম অভিনয় এবং আমার সঙ্গেও একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো। গল্পটা শোনার পরই ও রাজি হয়েছিল। এরপর অডিশন নেওয়া হয়, সেখানে বেশ ভালো করেছিল আইরা। তবু শুটিংয়ের শুরুতে একটু নার্ভাস ছিল। নির্মাতাকে ধন্যবাদ, তিনি সামলে নিয়েছিলেন।’
জুলাইয়ের শেষ সপ্তাহে শুটিং করেছিলেন তারা। মেয়েকে নিয়ে প্রথমবার শুটিং অভিজ্ঞতা প্রসঙ্গে মিথিলা বলেন, ‘ছুটির দিনে যেহেতু বাড়িতে মা-মেয়ে একসঙ্গে সময় কাটাই, সেদিক থেকে শুটিং করছি মনেই হয়নি। দুজনে একসঙ্গে কাজ করেছি। তবে আইরার অনেকটা কষ্ট হয়েছে। ও তো কখনও শুটিং করেনি, এটা ভীষণ কষ্টের কাজ। ফলে ওর জন্য দিনটি সহজ ছিল না। আমাদের কল টাইম ছিল সকাল সাড়ে ৭টায়, এরপর একদম রাত পর্যন্ত। সেটে এত লাইট, লোকজন এসবের সঙ্গে তো সে অভ্যস্ত না, তারপর পারফর্ম করা। আমি ছিলাম সঙ্গে, ইউনিটও ভীষণ সাপোর্টিভ ছিল, যার কারণে উতরে গেছি বলা যায়।’