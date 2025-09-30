মিথিলার পাসপোর্টে এখনও সৃজিত!

গুঞ্জন মিথিলার পিছুই ছাড়ছে না। বিশেষ করে সংসার ইস্যুতে রক্ষা নেই তার। যেখানেই যান, একই প্রশ্ন। সৃজিতের সঙ্গে আছেন তো? এমন প্রশ্ন আরও প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে যখন দুর্গাপূজার আনন্দের মাঝে ক্যামেরায় ধরা পড়েন বান্ধবী সুস্মিতার সঙ্গে সৃজিতের একাধিক ছবি! বিপরীতে কলকাতার ক্যানভাসে অনেক দিন ধরেই অনুপস্থিত মিথিলা।
সম্প্রতি একটি পডকাস্টে এসে নিজের ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে একই প্রশ্নের মুখোমুখি বসেন অভিনেত্রী। বলেন, ‘২৪-এর জুলাইয়ের পর থেকে এখন পর্যন্ত আমি কলকাতা যাইনি। কারণ আমার ভিসা নেই।’
সঞ্চালকের পাল্টা প্রশ্ন, অনেকেই বলছেন সৃজিত মুখার্জি এখন আর আপনার হাজব্যান্ড নেই! জবাবে বুদ্ধিমতী মিথিলা, ‘এটা তো যারা বলছে, তারা বলছে। আমি কিছুই বলবো না।’
তার মানে সৃজিত কি এখনও আপনার স্বামী? এমন প্রশ্নের জবাবে খানিক থমকে ছিলেন। জবাবে ডিপ্লোম্যাটিক মিথিলা বলেন, ‘হ্যাঁ, পাসপোর্টে তার নামটি আছে।’
বলা দরকার, ২০১৯ সালের ডিসেম্বরে সৃজিতকে বিয়ে করেছেন মিথিলা। বিয়ের পর মেয়ে আইরাকে নিয়ে কলকাতায় থিতু হয়েছিলেন। কন্যাকে সেখানকার স্কুলেও ভর্তি করিয়েছিলেন। তবে এক বছর ধরে মেয়েকে নিয়ে ঢাকায় নিজেদের বাসায় রয়েছেন মিথিলা।