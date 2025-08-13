X
বুধবার, ১৩ আগস্ট ২০২৫
২৯ শ্রাবণ ১৪৩২
টরন্টো ফিল্ম ফোরামে ঢাকার ‘নয়া মানুষ’

বিনোদন রিপোর্ট
১৩ আগস্ট ২০২৫, ১৩:২৯আপডেট : ১৩ আগস্ট ২০২৫, ১৩:২৯
সিনেমায় মৌসুমী হামিদ

কানাডার টরন্টো ফিল্ম ফোরাম আয়োজিত উৎসবে অংশ নিচ্ছে ঢাকার চলচ্চিত্র ‘নয়া মানুষ’। ৮ম টরন্টো মাল্টিকালচারাল ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল ২০২৫-এ ছবিটি প্রদর্শিত হবে। 

৫ দিনব্যাপী এ আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব আগামী ২৪ থেকে ২৮ আগস্ট পর্যন্ত চলবে, যেখানে ২৮টি দেশের মোট ৪৭টি চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হবে। এর মধ্যে ‘নয়া মানুষ’ প্রদর্শিত হবে ২৫ আগস্ট স্থানীয় সময় রাত ৮টায়।

গত বছরের ৬ ডিসেম্বর দেশে মুক্তি পায় সোহেল রানা বয়াতি নির্মিত এই চলচ্চিত্র। যার অন্যতম চরিত্রে অভিনয় করেছেন মৌসুমী হামিদ।

উৎসবে অংশগ্রহণ প্রসঙ্গে নির্মাতা সোহেল রানা বয়াতি বলেন, ‘এতে বাংলাদেশের মানুষের অন্তরের দর্শন তুলে ধরা হয়েছে। প্রান্তিক মানুষ মানবতাবাদের কতটা উচ্চস্থানে বাস করে তা দেখানোর চেষ্টা করেছি। এ আন্তর্জাতিক উৎসবে চলচ্চিত্রটি প্রদর্শিত হওয়া আমাদের জন্য আনন্দ ও গর্বের বিষয়। আমি বিশ্বাস করি, এই ধরনের চলচ্চিত্র ধীরে ধীরে দেশ-বিদেশের চলচ্চিত্রপ্রেমীদের অন্তরে জায়গা করে নেবে।’

আ. মা. ম. হাসানুজ্জামান-এর ‘বেদনার বালুচরে’ উপন্যাস অবলম্বনে, মাসুম রেজার সংলাপ ও চিত্রনাট্যে নির্মিত এ চলচ্চিত্রে মৌসুমী ছাড়াও অভিনয় করেছেন— রওনক হাসান, আশিষ খন্দকার, ঝুনা চৌধুরী, বদরুদ্দোজা, মাহিন রহমান, নিলুফার ওয়াহিদ প্রমুখ।

বিষয়:
মৌসুমী হামিদ
