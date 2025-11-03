X
সোমবার, ০৩ নভেম্বর ২০২৫
১৮ কার্তিক ১৪৩২
কাশ্মীর ওয়ার্ল্ড ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে বাংলাদেশ

বিনোদন রিপোর্ট
০৩ নভেম্বর ২০২৫, ১৭:১৫আপডেট : ০৩ নভেম্বর ২০২৫, ১৭:১৫
একটি দৃশ্যে মৌসুমী হামিদ

নদীমাতৃক বাংলাদেশের প্রান্তিক চরের মানুষের জীবন যাপন ও মানবিকতাকে উপজীব্য করে নির্মিত চলচ্চিত্র ‘নয়া মানুষ’। ২০২৪ সালের ৬ ডিসেম্বর মৌসুমী হামিদ অভিনীত চলচ্চিত্রটি বাংলাদেশের প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পায়। 

দেশে মুক্তির প্রায় ১ বছর পর ‘কাশ্মীর ওয়ার্ল্ড ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল’-এর পঞ্চম আসরে স্থান পেয়েছে এটি।

১ নভেম্বর থেকে ভারতের জম্মু ও কাশ্মীরের বৃহত্তম শহর শ্রীনগরে শুরু হয়েছে এই উৎসব। চলবে ৭ নভেম্বর পর্যন্ত। ৭ দিনব্যাপী এ ফেস্টিভ্যালে মিশর, জার্মানি, সংযুক্ত আরব আমিরাত, ইরান ও ভারতের চলচ্চিত্রের সাথে বাংলাদেশের একমাত্র সিনেমা হিসেবে ‘নয়া মানুষ’ প্রদর্শিত হবে ৪ নভেম্বর।

এমনটাই নিশ্চিত করেছেন নির্মাতা সোহেল রানা বয়াতি।  

আ. মা. ম. হাসানুজ্জামান ‘বেদনার বালুচরে’ উপন্যাস অবলম্বনে মাসুম রেজার সংলাপ ও চিত্রনাট্যে নির্মিত এ চলচ্চিত্রে মৌসুমী হামিদ ছাড়াও অভিনয় করেছেন রওনক হাসান, আশিস খন্দকার, ঝুনা চৌধুরী, শিখা কর্মকার, নিলুফার ওয়াহিদ, বদরুদ্দোজা, মাহিন রহমান, নাজমুল হোসেন, স্মরণ সাহা, সানজানা মেহরান ও শিশুশিল্পী ঊষশী। সিনেমার আরেকটি দৃশ্য উৎসবে অংশগ্রহণ প্রসঙ্গে গল্পকার আ. মা. ম. হাসানুজ্জামান বলেন, ‘আমি যখন গল্পটি লিখি তখন এতো চিন্তা করে লিখিনি। কিন্তু চলচ্চিত্রটি দর্শক দেখার পর যে ভালবাসা পাচ্ছি তা অকল্পনীয়। বিভিন্ন উৎসবে অংশগ্রহণ করছে, ধর্মীয় উন্মাদনার বিরুদ্ধে সচেতনতা তৈরি করছে, শান্তির বার্তা দিচ্ছে, ধর্মের মূল দর্শন তুলে ধরছে এটি। ভালো লাগছে।’

নির্মাতা সোহেল রানা বয়াতি বলেন,  ‘আমার প্রথম পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র এটি। কাশ্মীর উৎসবে বাংলাদেশের একমাত্র ছবি হিসেবে প্রতিনিধিত্ব করছে সিনেমাটি। আমি বিশ্বাস করি আমাদের চলচ্চিত্র ধীরে ধীরে মানুষের অন্তরে স্থান করে নিবে।’

চাঁদপুরের দুর্গম কানুদীর চরে কমল চন্দ্র দাস-এর চিত্রগ্রহণে নির্মিত নয়া মানুষ চলচ্চিত্রে গান করেছেন বাউল শফি মণ্ডল, চন্দনা মজুমদার, বেলাল খান, অনিমেষ রায়, মাসা ইসলাম ও খাইরুল ওয়াসী। সংগীত পরিচালনা করেছেন ইমন চৌধুরী, মুশফিক লিটু ও শোভন রায়। সোহেল রানা বয়াতি

বিষয়:
মৌসুমী হামিদ
