X
বৃহস্পতিবার, ১১ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২৭ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

প্রথমবার পডকাস্টে সাদিয়া ইসলাম মৌ

বিনোদন রিপোর্ট
১১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৯:৫৩আপডেট : ১১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৯:৫৩
সাদিয়া ইসলাম মৌ

প্রথমবারের মতো কোনও পডকাস্টে অংশ নিয়েছেন দেশ সেরা মডেল, নৃত্যশিল্পী সাদিয়া ইসলাম মৌ। মাছরাঙা টেলিভিশনের জনপ্রিয় পডকাস্ট ‘বিহাইন্ড দ্য ফেইম উইথ আরআরকে’র ৭ম পর্বে অতিথি হয়ে আসছেন তিনি। 

এই পর্বটি প্রচার হবে ১৩ সেপ্টেম্বর শনিবার রাত ৯টায়, মাছরাঙা টেলিভিশন এবং রেডিও দিনরাত ৯৩.৬ এফএম-এ। 

এই বিশেষ পডকাস্টে হাজির হয়ে সাদিয়া ইসলাম মৌ বলেছেন এমন অনেক কথা, যা আগে কখনও তিনি বলেননি। অনেকেই বলেন, ৩৬ বছর ধরে দেশের শীর্ষ নারী মডেলের খেতাবটি তার কাছেই আছে। যদিও মৌ সেটি মানতে নারাজ। তিনি বলেন, ‘আমার পরেও অনেকে ভীষণ ভালো করেছে। তবে আমার পরের প্রজন্মের অনেকে যে আমার নামটি স্মরণ করেন, সেজন্য ওদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ।’ 

মডেল এবং নৃত্যশিল্পী হিসেবে এখনও সমানতালে কাজ করে যাচ্ছেন সাদিয়া ইসলাম মৌ এবং এ দুটি ক্ষেত্রেই তিনি সেরা। তবে সম্প্রতি অভিনেত্রী হিসেবে তার ৩০ বছর পূর্ণ হলেও অভিনয়ে তার সুখ্যাতি কখনও ছিল না। এ বিষয়ে মৌ বলেন, ‘শুরুতে আমি অভিনয়ই করতে চাইনি। আগ্রহ পাইনি। এমনকি প্রথম নাটক প্রচারের পর আমার বন্ধুরাই বলেছে, এই কণ্ঠস্বর নিয়ে তুই আর অভিনয় করিস না! এটা স্বীকার করতে দ্বিধা নেই, মডেলিং আর নাচে আমি যতটা সময় দিয়েছি, অভিনয়ে ততোটা দেইনি।’  পডকাস্ট সেটে রুম্মান ও মৌ কথায় কথায় মৌ জানান, ’৯০ দশকে তাদের মডেলিং সার্কেলে সবার মধ্যে হৃদ্যতা ছিল, যা এখনও অটুট। বিশেষ করে নোবেলের সঙ্গে শুরু থেকে একই রকম বন্ধুত্ব রয়েছে তার। ‘নোবেল আমার বন্ধু। আমার এই বন্ধু আমাকে সবসময় সবকিছুতে প্রটেক্ট করেছে। আমাদের মধ্যে পারস্পরিক শ্রদ্ধার একটি সম্পর্ক শুরু থেকেই ছিল। যে কারণে হয়তো আমাদের জুটির রসায়ন পর্দায় এভাবে ফুটে ওঠে।’ জানান মৌ। 

মৌ পডকাস্টে স্মরণ করেন, বিজ্ঞাপনচিত্রের কাজে মুম্বাইয়ে গিয়ে ঘোড়ার গাড়িতে ঘুরে বেড়িয়েছেন শমী কায়সার, বিপাশা হায়াত, আফসানা মিমিদের সঙ্গে। মৌ বলেন, ‘তারা ছিলেন সে সময়ের সুপারস্টার। ওদের কাছে আমি কিছুই নই।’ 

রুম্মান রশীদ খানের সঞ্চালনায় ‘বিহাইন্ড দ্য ফেইম উইথ আরআরকে’ প্রযোজনা করছেন জেড আই ফয়সাল।

/এমএম/
বিষয়:
সাদিয়া ইসলাম মৌ
সম্পর্কিত
প্রথমবার ওয়েব ফিল্মে…
প্রথমবার ওয়েব ফিল্মে…
৩ এপ্রিল চয়নিকার ৩ নাটক!
৩ এপ্রিল চয়নিকার ৩ নাটক!
হীরক জয়ন্তীতে দ্বৈত চরিত্রে মৌ
হীরক জয়ন্তীতে দ্বৈত চরিত্রে মৌ
৩৪ বছর ধরে মডেলিংয়ে মৌ, প্রস্তুত সিনেমার জন্যেও! 
৩৪ বছর ধরে মডেলিংয়ে মৌ, প্রস্তুত সিনেমার জন্যেও! 
বিনোদন বিভাগের সর্বশেষ
প্রবাস জীবনের কঠিন বাস্তবতা নিয়ে গান
প্রবাস জীবনের কঠিন বাস্তবতা নিয়ে গান
পুজোর আমেজে মুক্তি পাচ্ছে জয়ার ‘ফেরেশতে’
পুজোর আমেজে মুক্তি পাচ্ছে জয়ার ‘ফেরেশতে’
কাজাখস্তানে চলছে আফরান নিশোর ‘দম’ পরীক্ষা
কাজাখস্তানে চলছে আফরান নিশোর ‘দম’ পরীক্ষা
‘আরেক জন্মে’ আরশ খান
‘আরেক জন্মে’ আরশ খান
লাইফ সাপোর্টে ফরিদা পারভীন
লাইফ সাপোর্টে ফরিদা পারভীন
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media