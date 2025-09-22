এটাই আমার লাস্ট কনসার্ট: তাহসান

অভিনয় থেকে আগেই নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছেন। এবার গানবাজনা থেকেও নিজেকে প্রত্যাহার করে নেওয়ার আভাস দিয়েছেন তাহসান খান। এর পেছনে অন্যতম ফ্যাক্টর হিসেবে তুলে ধরেছেন, ‘মেয়ে বড় হচ্ছে’!
মানে তাহসান-মিথিলা সংসারের একমাত্র সন্তান আইরার কথা বোঝাতে চাইলেন তাহসান। যদিও বিচ্ছেদ পরবর্তী সময়ে আইরা বড় হচ্ছে মায়ের সঙ্গেই! অন্যদিকে চলতি বছরই মেকওভার আর্টিস্ট রোজা আহমেদকে বিয়ে করে সংসার জীবনের নতুন ইনিংস শুরু করেছেন তাহসান খান। তবুও কেন গান-বাজনা বন্ধের জন্য একমাত্র ‘কন্যা’কে দাঁড় করালেন, সেটা নিয়ে চলছে নানা গুঞ্জন।
তবে এসব ইকুয়েশন ছাপিয়ে ২২ সেপ্টেম্বর সকাল থেকে বড় খবর হয়ে ধরা দিয়েছে তাহসানের এমন ঘোষণা। মানে এটাই তার শেষ কনসার্ট কিংবা দ্রুতই গান থেকে নিজেকে সরিয়ে নেওয়ার সিদ্ধান্তে বেশিরভাগ ভক্ত-সমালোচক-বন্ধুরা বিস্মিত!
তাহসান খান ২৫ বছরের সংগীত জীবনের বিশেষ মুহূর্ত উদযাপন করতে বর্তমানে অস্ট্রেলিয়া সফরে আছেন। সেখানেই অবসরের ঘোষণা ও কারণ জানিয়ে হতচকিত করে দিলেন তাহসান।
সামাজিকমাধ্যমে ভাইরাল হওয়া ভিডিওতে তাহসানকে বলতে শোনা যায়, ‘এটাই আমার লাস্ট কনসার্ট। আস্তে আস্তে মিউজিক ক্যারিয়ারটাও গুটিয়ে ফেলবো। মেয়ে বড় হচ্ছে, এখন কি দাঁড়ি রেখে স্টেজে দাঁড়িয়ে এমন লাফালাফি করতে ভালো লাগে?’
তিনি আরও জানান, ইতিমধ্যেই তার সব সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্ট ডিঅ্যাকটিভেট করে দিয়েছেন!
গানের আগে অভিনয় থেকেও সরে দাঁড়িয়েছেন তাহসান। গত বছর তিনি এ প্রসঙ্গে বলেছেন, ‘আমি ২০ বছর ধরে অভিনয়ে কাজ করছি। কখনও কখনও নিজেকেই বিরতি নিতে হয়। যখন মনে হয় কাজ একঘেয়ে হয়ে যাচ্ছে, তখন নিজেকে থামিয়ে দেওয়া উচিত।’
এরপর আর অভিনয়ে পাওয়া যায়নি তাহসানকে। তবে নতুন করে চমকে দেন বিয়ে করে।
তাহসান খান সংগীত জীবনের শুরু করেছিলেন ১৯৯৮ সালে ব্যান্ড ‘ব্ল্যাক’-এর মাধ্যমে। এরপর একক ক্যারিয়ার গড়ে তোলার পাশাপাশি তিনি কাজ করেছেন ‘তাহসান অ্যান্ড দ্য সুফিজ’ ব্যান্ডের সঙ্গে। বর্তমানে তিনি ‘তাহসান অ্যান্ড দ্য ব্যান্ড’ নিয়ে দেশ-বিদেশে বিভিন্ন কনসার্টে নিয়মিত পারফর্ম করে আসছিলেন।