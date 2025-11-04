X
মঙ্গলবার, ০৪ নভেম্বর ২০২৫
১৯ কার্তিক ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
যাচ্ছেন না, থাকছেন তাহসান

বিনোদন রিপোর্ট
০৪ নভেম্বর ২০২৫, ২১:১৬আপডেট : ০৪ নভেম্বর ২০২৫, ২১:১৬
সংবাদ সম্মেলনে তাহসান খান

গান আর অভিনয় থেকে অব্যাহতি নেওয়ার ঘোষণায় রীতিমতো তোলপাড় হয়েছে ক’দিন আগেই। একদিকে ভক্তদের হতাশা অন্যদিকে সমালোচকদের তীরে বিদ্ধ হয়েছেন তাহসান খান। তবে প্রতিউত্তর করেননি। কারণ, তিনি জানিয়েছেন পারফর্মিং ও সোশ্যাল মিডিয়া নিয়ে তার নেতিবাচক অভিজ্ঞতা ও অবস্থানের কথা।

মূলত এরপরই নিশ্চিত, পর্দায় আর দেখা যাবে না নতুন কোনও আয়োজনে কিংবা সোশ্যাল হ্যান্ডেলে।

সেই নিশ্চয়তাকে অনিশ্চয়তায় ফেলে দিলেন তাহসান খান। জানান দিলেন, তিনি যাওয়ার ঘোষণা দিয়েও পুরোপুরি যাচ্ছেন না। গানে আর অভিনয়ে না থাকলেও থাকবেন সঞ্চালনায়-পর্দায়। অর্থাৎ যাচ্ছেন না, থাকছেন তাহসান।

‘ফ্যামিলি ফিউড বাংলাদেশ’-এর প্রথম সিজনের মতো এবারের আসরও উপস্থাপনা করবেন তিনি।

মঙ্গলবার (৪ নভেম্বর) বিকালে রাজধানীর একটি পাঁচতারকা হোটেলে এক সংবাদ সম্মেলনে এমনটা জানিয়েছে বঙ্গ। তাতে হাজির ছিলেন তাহসান খান নিজেই। 

আয়োজনে থেকে জানা যায়, শিগগিরই ‘ফ্যামিলি ফিউড বাংলাদেশ’-এর সিজন ২ নিয়ে আসছেন তাহসান খান।

এই ডিসেম্বরেই শুটিং (নির্মাণ কাজ) শুরু হবে। নতুন সিজনে থাকছে আরও বেশি হাসি, মজা আর জমজমাট পারিবারিক বন্ধনের প্রতিচ্ছবি। 

নতুন সিজন নিয়ে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে তাহসান খান বলেন, ‘এই অনুষ্ঠানটি আমার কাছে একটি বিশেষ অনুষ্ঠান। কারণ এটি পরিবারগুলোকে আবারও বসার ঘরে একই সোফায় ফিরিয়ে এনেছে এবং তাদের মধ্যে মিষ্টি সব তর্ক-বিতর্ক আর হাসির একটি বিশেষ মুহূর্ত তৈরি করেছে।’

সিজন ২-এর আনুষ্ঠানিক ঘোষণার পাশাপাশি, এর রেজিস্ট্রেশনও শুরু হয়ে গেছে। সারা দেশের উৎসাহী পরিবারগুলোকে আবেদন করার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছেন তাহসান।

বলা দরকার, প্রথম সিজনে তাহসানের উপস্থাপনায় শো-টি পরিচালনা করেছেন ওয়াহিদুল ইসলাম শুভ্র। সারা দেশ থেকে ৪৮টি পরিবার অংশ নিয়েছিল। 

/এমএম/
বিষয়:
তাহসান খান
