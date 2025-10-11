X
জন্মদিনে অপুর উপহার!

বিনোদন রিপোর্ট
১১ অক্টোবর ২০২৫, ১৭:৪২আপডেট : ১১ অক্টোবর ২০২৫, ১৭:৪৬
অপু বিশ্বাস

অপু বিশ্বাস দীর্ঘদিন ঢাকার সিনেমায় রাজত্ব করেছেন। সাথে নাম্বার ওয়ান শাকিব খানের সাথে সংসার করেছেন। তাদের সন্তান জয়কে নিয়েও বারবার শিরোনাম হয়েছেন।

তবে সেসব ছাপিয়ে এবারের জন্মদিনে অপু তার ভক্তদের নতুন সংবাদ দিলেন।

আলোচিত ডিজিটাল প্ল্যাটফরম ‘আইজ অন স্টুডিও’তে অপু বিশ্বাস প্রথমবারের মতো পডকাস্টে নিজেই নিজের জীবনের কথা বলেছেন। বগুড়ার জীবন থেকে নায়িকা এবং শাকিব খান এবং সন্তান জয়কে নিয়ে নানা কথা বলেছেন এই পডকাস্টে।

আইজ অন স্টুডিও ইউটিউব চ্যানেলে আজ উন্মুক্ত হয়েছে অপু বিশ্বাসের প্রথম সলো পডকাস্ট ‘অপুর পাঁচালী’র টিজার। টিজারে অপু বলেছেন, ‘‘আইজ অন চ্যানেলে এসেছি আমার কিছু গল্প বলতে। ‘অপুর পাঁচালী’ আপনাদের সাথে শেয়ার করতে।’জন্মদিনে অপুর এমন ভিডিও বার্তাকে তার ভক্তরা বিশেষ উপহার হিসেবে দেখছে। অপেক্ষা করছে পুরো শো’টি দেখার।

অপুর ঘটনাবহুল জীবনের কী কী শেয়ার করবেন তা নিয়ে নেটিজেনদের আগ্রহ তুঙ্গে। আইজ অন সূত্রে জানা গেছে দ্রুত এই পডকাস্ট প্রচার শুরু হবে। জানা যাবে, এই নায়িকার জীবনের অনেক অজানা গল্প।

বলা জরুরি, মূলত তার নাম অবন্তী বিশ্বাস। সিনেমার সুবাদে হয়ে ওঠেন অপু বিশ্বাস। জন্ম ১৯৮৯ সালের এই দিনে, ১১ অক্টোবর।

তিনি ২০০৫ সালে আমজাদ হোসেন পরিচালিত ‘কাল সকালে’ চলচ্চিত্রে অভিনয়ের মাধ্যমে চলচ্চিত্র শিল্পে অভিষেক হন। ২০০৬ সালে এফআই মানিক পরিচালিত ‘কোটি টাকার কাবিন’ চলচ্চিত্রে প্রধান নায়িকা হিসাবে অভিনয় করেন শাকিব খানের বিপরীতে। এরপর আর পেছনে তাকাতে হয়নি। টানা ৭২টি (কম/বেশি) চলচ্চিত্রে শাকিব খানের বিপরীতে অভিনয় করেছেন।

এরমধ্যে দু’জনের প্রেম, বিয়ে, বাচ্চার জন্ম। অবশেষে অনেক নাটকীয়তা পেরিয়ে বিচ্ছেদের সুর। রিল লাইফে তাদের আর মিলন না হলেও পুত্র জয়ের সুবাদে রিয়েল লাইফে এখনও তাদের সংযোগ রয়েছে। অপু বিশ্বাস

