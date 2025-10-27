দুই ভাষায় ‘এই অবেলায়’, সঙ্গে নীল হুরেজাহান

শ্রোতাদের অজস্র প্রত্যাশা আর দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে মুক্তির প্রহরে শিরোনামহীনের মেগাহিট ‘এই অবেলায়’-এর সিক্যুয়েল। গানটি মুক্তি পাচ্ছে আসছে ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে।
অদ্য ২৭ অক্টোবর কানাডার টরন্টোর উদ্দেশ্যে ঢাকা ছাড়ার আগে বাংলা ট্রিবিউনকে এমনটাই জানালেন দলনেতা জিয়াউর রহমান।
এটি ব্যান্ডের সর্বশেষ অ্যালবাম ‘বাতিঘর’-এর সমাপ্তি গান হিসেবে মুক্তি পাবে বলেও জানান জিয়া।
গানটির ভিডিও ধারণ করা হয়েছে থাইল্যান্ডের মনোরম বিভিন্ন লোকেশনে। ভিডিওটির প্রযোজনায় সহযোগিতা করেছে খ্যাতনামা স্থাপনা নির্মাণ প্রতিষ্ঠান দ্য প্রিমিয়াম হোমস লিমিটেড। গানটি একই দিনে বাংলা ও ইংরেজি—দুই ভার্সনেই প্রকাশ পাবে।
‘এই অবেলায় ২’-এর কথা লিখেছেন যথারীতি জিয়াউর রহমান। সুর ও ভিডিও পরিচালনা করেছেন কাজী আহমেদ শাফিন। ভিডিওটিতে মডেল হিসেবে থাকছেন দেশের অন্যতম সঞ্চালক নীল হুরেজাহান। এছাড়া কিছু দৃশ্যে অভিনেতা তৌসিফ মাহবুবকে স্থিরচিত্রে দেখা যাবে।
গানটির অফিসিয়াল টিজার ইতোমধ্যে প্রকাশিত হয়েছে শিরোনামহীনের অফিসিয়াল ইউটিউব চ্যানেলে। মিলছে প্রশংসা। এছাড়াও, আজ (২৭ অক্টোবর) মুক্তি পেয়েছে ‘বাতিঘর’ অ্যালবামের নবম গান ‘ক্লান্ত কফিশপ’। গানটির কথা ও সুর করেছেন শেখ ইশতিয়াক, এটি শিরোনামহীনের জন্য তার প্রথম গান-নির্মাণ কাজ। ভিডিওটি প্রকাশিত হয়েছে ব্যান্ডের ইউটিউব চ্যানেলে সন্ধ্যা ৭টায়।
‘ক্লান্ত কফিশপ’ মুক্তির পরই এদিন রাতে টরন্টোর উদ্দেশ্যে ফ্লাইটে উঠে যাওয়ার কথা রয়েছে শিরোনামহীন সদস্যদের। এটাই দলটির প্রথম কানাডা সফর।