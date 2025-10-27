নতুন বিজ্ঞাপনে সিয়াম, সাবিলাকে নিয়ে সিনেমা

সিনেমার ফাঁকে অলস সময়টা ভালোই কাটান ‘জংলী’খ্যাত অভিনেতা। পরিবারের সঙ্গে তো কাটানই, খাটান বিজ্ঞাপনের সেটেও। তারই নতুন বার্তা নিয়ে হাজির হচ্ছে ওয়ালটন ক্যাবলসের বিজ্ঞাপন।
২৬ অক্টোবর থেকে সম্প্রচার শুরু হওয়া সিয়াম আহমেদ এই বিজ্ঞাপনের শুটিং করেছেন গত মাসে, মানে সেপ্টেম্বরে। শুটিং হয়েছে রাজধানীর নাইন এন’ হাফ স্টুডিওতে। এতে সিয়ামের সঙ্গে সহশিল্পী হিসেবে আছেন আসাদুজ্জামান আসাদ। মূলত এই দুজনের কথোপকথনেই এগিয়ে যায় বিজ্ঞাপনটির গল্প।
ওয়ালটনের নিজস্ব প্রোডাকশন টিম সম্পূর্ণ নিজেদের ব্যবস্থাপনায় বিজ্ঞাপনটি নির্মাণ করেছে বলে জানান সিয়াম।
বিজ্ঞাপনের গল্পটি লিখেছেন এস এম আশরাফুল আলম। ৩০ সেকেন্ড দৈর্ঘ্যের বিজ্ঞাপনটির পরিচালনায় ছিলেন আশিক আলম। চিত্রগ্রহণে ছিলেন তাহসিন রহমান।
বিজ্ঞাপনচিত্রটি প্রসঙ্গে সিয়াম আহমেদ বলেন, ‘পণ্যের ব্র্যান্ডিংয়ের সঙ্গে সবসময় আমাদের টার্গেট থাকে দেশকে তুলে ধরা। ওয়ালটনকে তুলে ধরতে গিয়ে মূলত দেশকেই তুলে ধরার চেষ্টা করেছি।’ বলা দরকার, খবর মিলছে বিজ্ঞাপনের বাইরে সিয়াম আহমেদ মূলত ব্যস্ত ‘আন্ধার’ নামের সিনেমা নিয়ে। জানা গেছে ‘রাক্ষস’ নামের সিনেমার কথাও। যেটি পরিচালনা করছেন ‘বরবাদ’খ্যাত মেহেদী হাসান হৃদয়। এই ‘রাক্ষস’ সিনেমায় জুটি বাঁধবেন সিয়াম আহমেদ-সাবিলা নূর। এর আগে তারা একসাথে টিভিতে কাজ করলেও এটিই হতে যাচ্ছে তাদের প্রথম সিনেমা। যদিও গণমাধ্যমে খবর এসেছে ‘আন্ধার’ সিনেমায় সিয়ামের সাথে জুটি বেঁধেছেন সাবিলা।
বিভিন্ন সূত্রে জানা গেছে, ‘আন্ধার’ নয় ‘রাক্ষস’ই হতে যাচ্ছে সিয়াম-সাবিলার প্রথম সিনেমা। এই বিষয়ে দ্রুতই আসবে আনুষ্ঠানিক ঘোষণা। তার আগে সিনেমা প্রসঙ্গে সিয়াম-সাবিলা টু-শব্দটিও করতে নারাজ।