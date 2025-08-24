সমালোচনার মুখে জাহ্নবী বললেন, ‘আমি মালায়ালি নই’

জাহ্নবী কাপুর এখনও বলিউড ইন্ডাস্ট্রিতে শ্রীদেবী কন্যা হিসেবেই পরিচিত। বেশ কয়েকটি সিনেমায় এরইমধ্যে অভিনয় করলেও, দক্ষ অভিনেত্রী হিসেবে এখনও নিজেকে মেলে ধরতে পারেননি। বরং তারকাসন্তান হিসেবে বারবার প্রশ্নবিদ্ধ হয়েছেন। এই যেমন, আবারও জাহ্নবীর অভিনয় দক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।
আর মাত্র কয়েকদিনের অপেক্ষা, মুক্তি পেতে চলেছে জাহ্নবী কাপুর অভিনীত সিনেমা ‘পরম সুন্দরী’। এই সিনেমায় জাহ্নবী অভিনয় করেছেন একজন মালয়ালাম নারীর ভূমিকায়। এবং যথারীতি তিনি আবারও সমালোচনার মুখে পড়েছেন। সাম্প্রতিক এক সাক্ষাৎকারে তিনি আসন্ন এই সিনেমা নিয়ে কথা বলেছেন। জাহ্নবী বলেন, ‘অবশেষে আমি এমন একটি গল্পের সিনেমায় অভিনয় করেছি যেখানে আমার পছন্দের সবকিছুই ছিল। আমাকে আমার শিকড়ের দিকে যাওয়ার সুযোগ দিয়েছিল। এটা ঠিক, আমি মালয়ালি নই এবং আমার মাও ছিলেন না। কিন্তু এখানে আমার চরিত্রটি অর্ধেক তামিল এবং অর্ধেক মালয়ালি। আমি সবসময়ই এই ভূখণ্ড এবং এই সংস্কৃতির প্রতি আগ্রহী। আমি মালয়ালাম সিনেমার একজন বিশাল ভক্তও। একটি খুব মজার এবং দুর্দান্ত গল্প ছিল। আমি এর অংশ হতে পেরে খুব খুশি।’
জাহ্নবী আসলে এমন এক সময়ে এসব কথা বললেন, যখন তিনি ‘পরম সুন্দরী; সিনেমায় তার উচ্চারণ এবং পোশাকের জন্য সমালোচনার মুখে পড়েছেন। বলা প্রয়োজন, তুষার জালোটা পরিচালিত ‘পরম সুন্দরী’তে জাহ্নবীর বিপরীতে অভিনয় করেছেন সিদ্ধার্থ মালহোত্রা। সিনেমাটি ২৯শে আগস্ট মুক্তি পাবে।
সূত্র: এনডিটিভি