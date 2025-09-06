‘জাহ্নবী প্রযোজকদের ওপর বাড়তি চাপ দেন না’

বলিউডে দিন দিন বেড়ে চলা তারকাদের শুটিং খরচ নিয়ে যখন নির্মাতারা উদ্বেগ প্রকাশ করছেন, তখন অভিজ্ঞ প্রযোজক বনি কাপুর জানালেন নিজের অভিজ্ঞতার কথা। নজির হিসেবে টানলেন কন্যা জাহ্নবীর কথাও।
সম্প্রতি গেম চেঞ্জার্স ইউটিউব চ্যানেলের সঙ্গে আলাপে বনি বলেন, তার মেয়ে জাহ্নবী কাপুর এবং ভাই অনিল কাপুর নিজেদের খরচের ব্যাপারে সচেতন ছিলেন, যাতে প্রযোজকদের ওপর বাড়তি চাপ না পড়ে।
বনির ভাষ্য অনুযায়ী, জাহ্নবী যদি এক ছবির শুটিং চলাকালীন অন্য শহরে আরেক ছবির জন্য যেতে হয়, তবে নিজের টিকিটের খরচ নিজেই বহন করেন। বনি বলেন, ‘অনেক সময় ওর (জাহ্নবী) সঙ্গে কাজের প্রয়োজনে কাউকে নিতে হয়— যেমন একবার ওর কাজিন গিয়েছিল, কিংবা দিন-রাত শুট থাকায় পরিচারিকা সঙ্গে ছিল। এসব ক্ষেত্রে আমি নিজেই তাদের টিকিট ও থাকার খরচ দিয়েছি। এমনকি আমি যখন দেখতে গেছি, তখন নিজই টিকিট কেটেছি এবং নিজ খরচে হোটেলে থেকেছি। এসবের জন্য সংশ্লিষ্ট প্রযোজকদের অপেক্ষায় থাকিনি।’ তিনি স্মরণ করলেন অনিল কাপুরের ক্যারিয়ারের শুরুর দিনের কথা, ‘‘অনিল যখন প্রথম দিকে শুটে যেত, তখন হোটেলে কাপড় ধোয়ার খরচ না দিয়ে সব ময়লা জামাকাপড় বাড়ি নিয়ে আসত। মা খুব রাগ করতেন। অনিল বলত, ‘মা, পাঁচতারা হোটেলে লন্ড্রির খরচ অনেক বেশি। প্রযোজকের চাপ হয়ে যাবে।’ পরে অবশ্য ওকেও অন্যদের মতো খরচ করতে হয়েছে।”
বর্তমান পরিস্থিতিতে কেন প্রযোজকরা তারকাদের বিবিধ খরচ নিয়ন্ত্রণ করতে পারছেন না, এ প্রশ্নে বনি জানান, এখনকার প্রযোজনা ব্যবস্থাই ভিন্ন। তিনি বলেন, ‘আজকের দিনে একজন তারকার জন্য প্রতিদিন কমপক্ষে ১ থেকে ৫ লাখ টাকা বাড়তি খরচ হয় তাদের টিমের জন্য। এর সঙ্গে স্টাইলিস্টসহ অন্যদের খরচও যোগ হয়। আমি বিচার করতে চাই না, কারণ আমার পরিবারেই অভিনেতা আছেন। তবে আমি চেষ্টা করি নিয়ন্ত্রণে রাখতে।’
বনি আরও যোগ করেন, ‘এখন বেশিরভাগ চলচ্চিত্রই করপোরেট সংস্থার অর্থায়নে তৈরি হচ্ছে, ব্যক্তিগত প্রযোজকের পুঁজি খাটানো হচ্ছে না। ৯০ শতাংশ সিনেমাই এখন করপোরেট টেবিলে তৈরি হয়। অভিনেতা যদি না মেলে, অন্যকে নিয়ে নেয়, আর স্টুডিও খরচ দিতেই প্রস্তুত থাকে। তাই অভিনেতারাও স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন।’ উল্লেখ্য, গত বছর অনিল কাপুরও তারকাদের বিবিধ খরচ নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন। তিনি স্ক্রিন পত্রিকায় বলেছিলেন, ‘এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ আলাপ। আমাদের আরও বাস্তবসম্মত হতে হবে, যাতে নির্মাতারা বেশি সিনেমা বানাতে পারেন। আমার বাবার সময় থেকে আমাদের পরিবার অনেক কষ্ট করেছে ভালো সিনেমা বানাতে গিয়ে। কিন্তু তারকাদের বাড়তি খরচ এত বেশি যে, মানসম্মত সিনেমা বানানো প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছিল।’
সূত্র: দ্য ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস