প্রকাশ্যে রণবীর-আলিয়ার ২৫০ কোটি রুপির বাংলো

বলিউডে সুখী তারকা দম্পতিদের মধ্যে রণবীর কাপুর এবং আলিয়া ভাট অন্যতম। এমনি এই সময়ে এসেও এই দম্পতি বলা যায় নতুন উদাহরণ তৈরি করেছে। তাদের দুজনার মধ্যে আত্মীক একটি সম্পর্ক রয়েছে, সম্পর্কের রসায়ন থেকেই তা দৃশ্যমান। খোদ তাদের সমালোচকরাও তা স্বীকার করেন।
২০২২ সালের এপ্রিলে তাদের বিয়ে হয়। বিয়ের আগে থেকেই নতুন বাড়ি তৈরির কাজে হাত দিয়েছিলেন তারা। অবশেষে তাদের নতুন বাড়ি প্রায় প্রস্তুত। সম্প্রতি সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি ভিডিও ভাইরাল হয়েছে। সেখানে মুম্বাইয়ের বান্দ্রায় অবস্থিত রণবীর এবং আলিয়ার ছয় তলা বাংলোর সম্পূর্ণ সামনের দৃশ্য দেখা যাচ্ছে। বাড়িটির দাম আড়াইশো কোটি রুপি বলে জানা গেছে। প্রতিটি বারান্দায় প্রচুর সবুজ গাছ রয়েছে। ভিডিওতে বাংলোর ভেতরে বিশাল ঝাড়বাতিও দেখা যাচ্ছে।
জানা গেছে, বাংলোটির কাজ প্রায় শেষের দিকে। এক মাস পরই এটি পুরোপুরি প্রস্তুত হবে। আলিয়া এবং রণবীর অক্টোবরের শেষের দিকে দীপাবলি আগে নতুন বাড়িতে স্থানান্তরিত হতে পারেন। আরও জানা গেছে, ৮ নভেম্বর এখানেই মেয়ে রাহা কাপুরের তৃতীয় জন্মদিন উদযাপন করবেন তারা। বাংলোটি রণবীরের প্রয়াত দাদা-দাদীর নামে নামকরণ করা হয়েছে ‘কৃষ্ণা রাজ’। বাংলোটির ঐতিহাসিক তাৎপর্য রয়েছে। কারণ এটি রণবীরের দাদা এবং প্রয়াত কিংবদন্তি অভিনেতা, চলচ্চিত্র নির্মাতা রাজ কাপুরের বাড়ি ছিল। ১৯৮০ সালে রাজের ছেলে এবং রণবীরের বাবা ঋষি কাপুর এবং তার স্ত্রী নীতু কাপুরের হাতে এর দায়িত্ব তুলে দেওয়া হয়। এখন সেটিই নতুনভাবে তৈরি করা হচ্ছে। পরবর্তীতে বাংলোটি রাহার নামে নিবন্ধিত হওয়ার সম্ভাবনা বেশি।
