X
রবিবার, ১০ আগস্ট ২০২৫
২৬ শ্রাবণ ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

দ. কোরিয়ায় সেনাসংখ্যা কমেছে ২০ শতাংশ, নেপথ্যে নিম্ন জন্মহার

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
১০ আগস্ট ২০২৫, ১৭:৩৯আপডেট : ১০ আগস্ট ২০২৫, ১৭:৩৯
৭৬তম সশস্ত্র বাহিনী দিবসে দক্ষিণ কোরীয় বাহিনীর মহড়া। ফাইল ছবি: রয়টার্স

দক্ষিণ কোরিয়ার সেনা সংখ্যা গত ছয় বছরে ২০ শতাংশ কমে সাড়ে চার লাখে নেমে এসেছে। এর নেপথ্যে প্রাথমিকভাবে রয়েছে দেশটিতে বিশ্বের সর্বনিম্ন জন্মহারের কারণে সামরিক বাহিনীতে বাধ্যতামূলক যোগদানের উপযুক্ত বয়সী পুরুষ জনসংখ্যা কমে আসা। রবিবার (১০ আগস্ট) প্রকাশিত এক প্রতিবেদনের ভিত্তিতে ব্রিটিশ বার্তাসংস্থা রয়টার্স এ খবর জানিয়েছে।

দেশটির প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের ওই প্রতিবেদনে বলা হয়, সেনা সার্ভিস উপযোগী পুরুষের সংখ্যা কমে আসার অফিসার শ্রেণিও সংকুচিত হয়ে আসছে যা অব্যাহত থাকলে অপারেশনাল জটিলতা তৈরি হতে পারে।

দক্ষিণ কোরিয়ায় তরুণ পুরুষদের জন্য সেনাবাহিনীতে ১৮ মাসের সেবা প্রদান বাধ্যতামূলক। সরকারি তথ্য অনুযায়ী, গত ছয় বছরে ২০ বছর বয়সী পুরুষের সংখ্যা ২০ শতাংশ কমে দুলাখ ৩০ হাজারে নেমে আসে। এ বয়সীরাই বাধ্যতামূলক যোগদানের জন্য শারীরিক পরীক্ষায় সবচেয়ে বেশি অংশগ্রহণ করে থাকে।

চলতি শতাব্দীর শুরু থেকেই দেশটিতে সেনাবাহিনীর আকার ছোট হয়ে আসছে। সে সময় তাদের প্রায় ছয় লাখ ৯০ হাজার সেনাসদস্য ছিল। বিগত দশকে এই হ্রাসের গতি ত্বরান্বিত হয় এবং ২০১৯ সাল নাগাদ সক্রিয় সেনা ও অফিসার সংখ্যা নেমে আসে পাঁচ লাখ ৬৩ হাজার জনে।

সেনা সদস্য কমে আসা নিয়ে দেশটির দুশ্চিন্তার প্রধান কারণ হলো, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের ২০২২ সালের এক প্রতিবেদন অনুযায়ী, পিয়ংইয়ংয়ের সেনাবাহিনীতে  প্রায় ১২ লাখ সদস্য রয়েছে বলে ধারণা করা হয়।

দক্ষিণ কোরিয়ার চলতি বছরের প্রতিরক্ষা বাজেটের আকার প্রায় চার হাজার ৩৯০ কোটি মার্কিন ডলার, যা উত্তর কোরিয়ার সম্ভাব্য রাষ্ট্রীয় বাজেটের চেয়েও বেশি। অথচ প্রতিরক্ষা প্রস্তুতির জন্য তাদের ৫০ হাজার সদস্য ঘাটতি রয়েছে বলে মন্ত্রণালয় জানিয়েছে। এই ঘাটতির ২১ হাজার আবার রয়েছে নন-কমিশনড অফিসার শ্রেণিতে।

বিশ্বের দ্রুত বুড়িয়ে যাওয়া দেশের একটি হচ্ছে দক্ষিণ কোরিয়া। ২০২৪ সালে তাদের জন্মহার নেমে আসে শূন্য দশমিক ৭৫ শতাংশে। ২০২০ সালে দেশটির জনসংখ্যা ৫ কোটি ১৮ লাখে পৌঁছানো। সরকারি পূর্বাভাস অনুযায়ী, ২০৭২ সালে সংখ্যাটি কমে দাঁড়াবে ৩ কোটি ৬২ লাখ।

/এসকে/
বিষয়:
দক্ষিণ কোরিয়াউত্তর কোরিয়াবিশ্ব সংবাদ
সম্পর্কিত
গাজায় অনাহারে আরও ৫ জনের মৃত্যু, ২১৭ জনের মধ্যে শতাধিক শিশু
শান্তি আলোচনায় ইউক্রেনকে অন্তর্ভুক্ত করার দাবি ইউরোপীয় মিত্রদের
নেতানিয়াহু’র নতুন গাজা পরিকল্পনার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ, জিম্মি মুক্তির দাবি
সর্বশেষ খবর
চট্টগ্রামে ট্রলার ডুবে নিখোঁজ আরেক জেলের লাশ উদ্ধার
চট্টগ্রামে ট্রলার ডুবে নিখোঁজ আরেক জেলের লাশ উদ্ধার
তীব্র সমালোচনার মুখে ফাহিম বললেন, ‘সততার সঙ্গে কাজ করছি, কে কী বললো ভাবছি না’
তীব্র সমালোচনার মুখে ফাহিম বললেন, ‘সততার সঙ্গে কাজ করছি, কে কী বললো ভাবছি না’
জাকসু নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা, ভোট ১১ সেপ্টেম্বর
জাকসু নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা, ভোট ১১ সেপ্টেম্বর
সমাজ থেকে খারাপ লোক সরিয়ে ফেলার উদ্দেশ্যে সেই চালককে গলা কেটে হত্যা
প্রাইভেটকারের পাশে গলাকাটা লাশ, আদালতে জবানবন্দি যাত্রীরসমাজ থেকে খারাপ লোক সরিয়ে ফেলার উদ্দেশ্যে সেই চালককে গলা কেটে হত্যা
সর্বাধিক পঠিত
ইলিশের কেজি ৫০০ টাকা, ক্রেতাদের ভিড়
ইলিশের কেজি ৫০০ টাকা, ক্রেতাদের ভিড়
‘জিরো রিটার্ন’ দাখিল বেআইনি, শাস্তি সর্বোচ্চ ৫ বছরের কারাদণ্ড
‘জিরো রিটার্ন’ দাখিল বেআইনি, শাস্তি সর্বোচ্চ ৫ বছরের কারাদণ্ড
এনসিপির আরও ৪ নেতার পদত্যাগ
এনসিপির আরও ৪ নেতার পদত্যাগ
পূর্ব ইউক্রেনের বিনিময়ে যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব পুতিনের
পূর্ব ইউক্রেনের বিনিময়ে যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব পুতিনের
গত বছরের ১৪ আগস্টের পর থেকে এক ডলারও বিক্রি হয়নি: গভর্নর
গত বছরের ১৪ আগস্টের পর থেকে এক ডলারও বিক্রি হয়নি: গভর্নর
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media