সোমবার, ১১ আগস্ট ২০২৫
২৭ শ্রাবণ ১৪৩২
জাতিসংঘের অধিবেশনে ফিলিস্তিনকে স্বীকৃতি দেবে অস্ট্রেলিয়া

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
১১ আগস্ট ২০২৫, ১৬:২২আপডেট : ১১ আগস্ট ২০২৫, ১৬:২২
পেনি ওং এবং অ্যান্থনি আলবানিজ। ছবি: রয়টার্স

আগামী মাসে অনুষ্ঠেয় জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে ফিলিস্তিনকে রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দেবে অস্ট্রেলিয়া। সোমবার (১১ আগস্ট) প্রকাশিত এক বিবৃতিতে দেশটির প্রধানমন্ত্রী অ্যান্থনি আলবানিজ এ কথা বলেন। ব্রিটিশ বার্তাসংস্থা রয়টার্স এ খবর জানিয়েছে।

অস্ট্রেলীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী পেনি ওংয়ের সঙ্গে যৌথ বিবৃতিতে আলবানিজ বলেন, দ্বি-রাষ্ট্র সমাধান, গাজায় যুদ্ধবিরতি এবং জিম্মিদের মুক্তির বিষয়ে আন্তর্জাতিক অগ্রগতির ধারাবাহিকতায় ফিলিস্তিনকে স্বীকৃতি দেওয়া হবে। সেপ্টেম্বরে হতে যাওয়া জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৮০তম অধিবেশনে এই ঘোষণা দেবে অস্ট্রেলিয়া।

তিনি আরও বলেন, মধ্যপ্রাচ্যে দীর্ঘদিন ধরে চলমান সহিংসতার চক্র ভাঙার সবচেয়ে ভালো সমাধান হচ্ছে দ্বি-রাষ্ট্র সমাধান। এর মাধ্যমেই গাজায় অনাহার, সংঘাত এবং ভোগান্তির অবসান হবে।

এর আগে ফিলিস্তিনকে স্বীকৃতি দেওয়ার ঘোষণা করেছে ফ্রান্স, ব্রিটেন ও কানাডা। এই তালিকায় অস্ট্রেলিয়ার নাম যুক্ত হওয়ায় ইসরায়েলের ওপর আন্তর্জাতিক চাপ বৃদ্ধি পাবে বলে মত প্রকাশ করেছেন বিশেষজ্ঞরা।

ক্যানবেরাতে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে আলবানিজ বলেছেন, ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে প্রাপ্ত নির্দিষ্ট কিছু অঙ্গীকারের ভিত্তিতে স্বীকৃতি নির্ভর করবে। এরমধ্যে রয়েছে, ভবিষ্যৎ রাষ্ট্রগঠন প্রক্রিয়ায় সশস্ত্র হামাস গোষ্ঠীর কোনও সম্পৃক্ততা না থাকা।

গাজায় সামরিক নয়, বরং রাজনৈতিক সমাধান জরুরি বলে উল্লেখ করে আলবানিজ জানান, বৃহস্পতিবার ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুকে তিনি এ কথা বলেছেন।

গাজায় সামরিক অভিযান সম্প্রসারণ ও গাজা সিটি দখলের এক পরিকল্পনা গত সপ্তাহে অনুমোদন করেছে নেতানিয়াহু সরকার। সে সময় এর ব্যাপক সমালোচনা করেছিল অস্ট্রেলিয়া।

আলবানিজ বলেছেন, আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের আহ্বান উপেক্ষা করে গাজার প্রতি আইনি ও নৈতিক অঙ্গীকার পালনে ব্যর্থ হয়েছেন নেতানিয়াহু। তাদের এই ব্যর্থতাই ফিলিস্তিনকে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য তাদের সিদ্ধান্তকে আরও উদ্বুদ্ধ করেছে।

তিনি বলেন, নেতানিয়াহু সরকার অবৈধ বসতি সম্প্রসারণ, অধিকৃত ফিলিস্তিনি ভূখণ্ড সংযুক্তির হুমকি এবং প্রকাশ্যে ফিলিস্তিন রাষ্ট্রের বিরোধিতা করে দ্বি-রাষ্ট্র সমাধানের সম্ভাবনা ধ্বংস করছে।

মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিওকে অস্ট্রেলিয়ার সিদ্ধান্তের বিষয়ে অবহিত করা হয়েছে বলে জানান পেনি ওং।

উল্লেখ্য, গত মাসে ফিলিস্তিনকে স্বীকৃতি দেওয়ার কথা বলায় গত মাসে অস্ট্রেলিয়ার সমালোচনা করেছিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। আর ফ্রান্সের সিদ্ধান্তকে 'বেপরোয়া' বলে অভিহিত করেছিলেন রুবিও।

অস্ট্রেলিয়ায় নিযুক্ত ইসরায়েলি রাষ্ট্রদূত আমির মাইমন অস্ট্রেলিয়ার সিদ্ধান্তের সমালোচনা করে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে বলেন, তাদের সিদ্ধান্ত ইসরায়েলের নিরাপত্তা দুর্বল করে ও জিম্মি মুক্তির আলোচনাকে ক্ষতিগ্রস্ত করে।

অস্ট্রেলিয়াগাজাফিলিস্তিনইসরায়েলজাতিসংঘবিশ্ব সংবাদইসরাইল ফিলিস্তিন যুদ্ধ
