X
শুক্রবার, ১৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫
৪ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

ইসরায়েলের অস্ত্রের চালান আটকে দিলো ইতালির বন্দর

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
১৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৬:১৫আপডেট : ১৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৬:১৫
পতাকা হাতে এক বিক্ষোভকারী। ছবি: রয়টার্স

ইতালির অ্যাড্রিয়াটিক উপকূলের রাভেনা বন্দর বৃহস্পতিবার ইসরায়েলের উদ্দেশে পাঠানো দুইটি অস্ত্রবাহী ট্রাকের প্রবেশ আটকে দিয়েছে। গাজায় চলমান হামলার প্রতিবাদে বন্দর শ্রমিক ও শ্রমিক সংগঠনগুলোর বিক্ষোভের ফলে এই পদক্ষেপ নেওয়া হলো। ব্রিটিশ বার্তা সংস্থা রয়টার্স এ খবর জানিয়েছে।

রাভেনার মধ‍্য বামপন্থি মেয়র আলেসান্দ্রো বারাত্তোনি সাংবাদিকদের জানান, আঞ্চলিক সরকারের সঙ্গে আলোচনার পর বন্দর কর্তৃপক্ষকে তিনি অনুরোধ করেছিলেন যাতে বিস্ফোরক বহনকারী ট্রাক দুটি ইসরায়েলের হাইফা বন্দরের পথে যেতে না পারে।

বারাত্তোনি বলেন, ইতালি বলছে তারা ইসরায়েলের কাছে অস্ত্র বিক্রি বন্ধ করেছে। কিন্তু আইনের ফাঁকফোকরের কারণে অন্য দেশ থেকে আসা অস্ত্র ইতালির ভেতর দিয়ে যেতে দেওয়া কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়।

তবে তিনি ট্রাকগুলোর উৎস কিংবা কন্টেইনারে কী ছিল সে বিষয়ে বিস্তারিত কিছু জানাননি।

এর আগে ফ্রান্স, সুইডেন ও গ্রিসের বন্দর শ্রমিকরাও একইভাবে ইসরায়েলগামী অস্ত্র পরিবহন ঠেকাতে পদক্ষেপ নিয়েছেন। গাজায় ইসরায়েলি অভিযানের বিরুদ্ধে ইউরোপের বিভিন্ন শ্রমিক সংগঠন ধারাবাহিকভাবে এ ধরনের প্রতিবাদ চালিয়ে যাচ্ছে।

/এএ/
বিষয়:
ইসরায়েলইতালিবিশ্ব সংবাদ
সম্পর্কিত
ছন্দে ফিরছে নেপাল, ঘুরে দাঁড়াচ্ছে পর্যটন খাত
সমালোচনাকারী টিভিগুলোর লাইসেন্স বাতিলের হুমকি ট্রাম্পের
বিশ্ববিদ্যালয়ে নারী লেখকদের বই নিষিদ্ধ করলো তালেবান
সর্বশেষ খবর
নওগাঁ সীমান্তে ১৬ জনকে পুশইন করেছে বিএসএফ
নওগাঁ সীমান্তে ১৬ জনকে পুশইন করেছে বিএসএফ
ঢলের পানিতে নিখোঁজের ১৪ ঘণ্টা পর ভেসে উঠলো কিশোরের মরদেহ
ঢলের পানিতে নিখোঁজের ১৪ ঘণ্টা পর ভেসে উঠলো কিশোরের মরদেহ
চোখের যত্ন নিন
চোখের যত্ন নিন
ছন্দে ফিরছে নেপাল, ঘুরে দাঁড়াচ্ছে পর্যটন খাত
ছন্দে ফিরছে নেপাল, ঘুরে দাঁড়াচ্ছে পর্যটন খাত
সর্বাধিক পঠিত
১৯ পদের ১৮টিতে বিএনপি সমর্থিত ও একটিতে জামায়াত প্রার্থী জয়ী
কুড়িগ্রাম আইনজীবী সমিতির নির্বাচন১৯ পদের ১৮টিতে বিএনপি সমর্থিত ও একটিতে জামায়াত প্রার্থী জয়ী
সচিবালয়ে আবারও কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বিক্ষোভ
সচিবালয়ে আবারও কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বিক্ষোভ
সরকারি পেনশন সুবিধায় আসছে ব্যাপক পরিবর্তন
সরকারি পেনশন সুবিধায় আসছে ব্যাপক পরিবর্তন
মহানবী (সা.)-কে নিয়ে কটূক্তি, মাইকে ঘোষণা দিয়ে ৪ মাজারে হামলা-আগুন
মহানবী (সা.)-কে নিয়ে কটূক্তি, মাইকে ঘোষণা দিয়ে ৪ মাজারে হামলা-আগুন
চট্টগ্রাম দিয়ে আলমগীর কবির ও রায়হান কবিরের দেশ ছাড়ার গুঞ্জন
চট্টগ্রাম দিয়ে আলমগীর কবির ও রায়হান কবিরের দেশ ছাড়ার গুঞ্জন
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media