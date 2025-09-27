X
শনিবার, ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫
১২ আশ্বিন ১৪৩২
ন্যায় ও সুবিচার আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সবচেয়ে বড় মূল্যবোধ: চীন

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৭:১৪আপডেট : ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৭:১৫
চীনের প্রধানমন্ত্রী লি ছিয়াং।

ন্যায় ও সুবিচার আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মূল্যবোধ বলে জানিয়েছেন চীনের প্রধানমন্ত্রী লি ছিয়াং। শুক্রবার জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে দেওয়া বক্তব্যে এ কথা বলেন তিনি।

বক্তব্যে শান্তি ও উন্নয়নকে বিশ্বের সাধারণ মানুষের গভীর আকাঙ্ক্ষা হিসেবে উল্লেখ করেন প্রধানমন্ত্রী লি। তিনি বলেন, সংহতি ও সহযোগিতা মানবতার অগ্রগতির বড় শক্তিশালী শক্তি।

তিনি আরও বলেন, জাতিসংঘের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য হিসেবে চীন সবসময় বিশ্বব্যাপী বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছে এবং মানবজাতির উন্নতির জন্য কাজ করে চলেছে।

লি ছিয়াং বলেন, চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং মানবজাতির ভাগ্যনির্ভর সমাজ, গ্লোবাল ডেভেলপমেন্ট ইনিশিয়েটিভ, গ্লোবাল সিকিউরিটি ইনিশিয়েটিভ, গ্লোবাল সিভিলাইজেশন ইনিশিয়েটিভ এবং গ্লোবাল গভর্নেন্স ইনিশিয়েটিভ প্রস্তাব করেছেন। এই উদ্যোগগুলো বিশ্ব পরিবর্তন মোকাবিলা এবং চ্যালেঞ্জ অতিক্রমের জন্য বিশ্বকে চীনের প্রজ্ঞা ও সমাধানের কথা জানায়। বিশেষভাবে, এই মাসের শুরুতে এসসিও সম্মেলনে প্রস্তাবিত বৈশ্বিক শাসন উদ্যোগের মাধ্যমে সার্বভৌম সমতার প্রতি শ্রদ্ধা, আন্তর্জাতিক আইন মেনে চলা, বহুপক্ষীয় নীতি অনুসরণের গুরুত্ব তুলে ধরা হয়েছে।

লি বলেন, এই উদ্যোগ ন্যায়সংগত ও সমতামূলক বৈশ্বিক শাসন ব্যবস্থার পথ নির্দেশ করে।

তিনি সতর্ক করেছেন, একপক্ষীয়তাবাদ ও স্নায়ুযুদ্ধের মানসিকতা আবার উঠে আসছে, যা আন্তর্জাতিক নিয়ম ও শৃঙ্খলা ব্যাহত করছে। এতে মানবজাতি আবারও একটি সন্ধিক্ষণে এসে দাঁড়িয়েছে।

লি প্রশ্ন করেন, মানবজাতি কেন অতীত বিপর্যয় থেকে বের হয়ে বৃহত্তর বিবেক ও যৌক্তিকতা গ্রহণ করতে পারছে না এবং শান্তিতে সহাবস্থান করতে ব্যর্থ হচ্ছে?

চীন সবসময় বিশ্ব শান্তি ও নিরাপত্তার দৃঢ় রক্ষক এবং বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় দায়িত্বশীল অংশীদার হিসেবে কাজ করবে বলেও জানান তিনি।

তথ্যসূত্র: সিএমজি

