X
মঙ্গলবার, ০৭ অক্টোবর ২০২৫
২২ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

স্ত্রীর চিৎকারে ভালুক ভেবে ভয় পেয়েছিলেন, পরে জানলেন জিতেছেন নোবেল

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
০৭ অক্টোবর ২০২৫, ২০:৩০আপডেট : ০৭ অক্টোবর ২০২৫, ২০:৩০
ফ্রেড র‍্যামসডেল।

ফোন এয়ারপ্লেন মোডে রেখে যুক্তরাষ্ট্রের মনটানায় হাইকিংয়ে ছিলেন চিকিৎসা বিজ্ঞানে সদ্য নোবেলজয়ী ফ্রেড র‍্যামসডেল। ফলে নোবেল কমিটির একটি কলও তিনি টের পাননি। নিজের কৃতিত্বের কথা জানতে পারেন সহধর্মিণীর উচ্চস্বরে চিৎকারে। অবশ্য তারস্বরে চিৎকার শুনে প্রথমে ভালুকের ভয়ে সতর্ক অবস্থানে চলে যান র‍্যামসডেল।

সোমবার (৬ অক্টোবর) বিকেলে হাইকিংয়ের ফাঁকে বিশ্রাম নেওয়ার সময় হঠাৎ র‌্যামসডেলের স্ত্রী লরা ও’নিল চিৎকার শুরু করেন। চিৎকার শুনে র‌্যামসডেলের প্রথমে মনে হয়েছিল তার স্ত্রী হয়ত কোনও ভালুক দেখেছে। কিন্তু লরা আরও জোরে চিৎকার করে বলেন, তুমি নোবেল জিতেছো!

নিউ ইয়র্ক টাইমসকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে র‌্যামসডেল বলেন, তার স্ত্রী এসময় ফোন হাতে নিয়ে দেখেন ২০০টি খুদেবার্তা এসেছে। সেগুলোতে নোবেল জেতার জন্য র‍্যামসডেলকে অভিনন্দন জানানো হয়েছে।

নিজেও প্রথমে নোবেলপ্রাপ্তির বিষয়টি বিশ্বাস করতে পারেননি র‍্যামসডেল। তিনি বলেন, পরে দেখলাম, আগের রাতেই (স্থানীয় সময় রাত দুইটা) নোবেল কমিটির পক্ষ থেকে কল করা হয়েছিল।

চিকিৎসা বিজ্ঞানে গুরুত্বপূর্ণ অবদানের জন্য এবার র‌্যামসডেলসহ নোবেল জিতেছেন আরও দুই বিজ্ঞানী। ‘পেরিফেরাল ইমিউন টলারেন্স’ বা রোগ প্রতিরোধ করতে গিয়ে দেহের নিজস্ব অঙ্গের ক্ষতি এড়ানোর ব্যবস্থা আবিষ্কার করেছেন তারা। যেটিকে বলা হচ্ছে অটোইমিউন রোগ নিরাময়ের গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।

র‌্যামসডেলের সঙ্গে চিকিৎসায় নোবেলজয়ী বাকি দুজন হলেন, যুক্তরাষ্ট্রের সিয়াটলের ইনস্টিটিউট ফর সিস্টেমস বায়োলজির সিনিয়র প্রোগ্রাম ম্যানেজার মেরি ব্রাঙ্কো ও জাপানের ওসাকা ইউনিভার্সিটির ইমিউনোলজি ফ্রন্টিয়ার রিসার্চ সেন্টারের বিশিষ্ট অধ্যাপক শিমন সাকাগুচি। ফ্রেড র‌্যামসডেল সান ফ্রান্সিসকোর সোনোমা বায়োথেরাপিউটিকস এর বৈজ্ঞানিক উপদেষ্টা।

/এসকে/
বিষয়:
নোবেলবিশ্ব সংবাদ
সম্পর্কিত
বিশ্ববাজারে স্বর্ণের দামে অস্থিতিশীলতা
ডিজিটাল পেমেন্ট সিস্টেমে বায়োমেট্রিক যুক্ত করতে যাচ্ছে ভারত
গাজায় ইসরায়েলি আগ্রাসনের দুই বছর, যা বললেন বিশ্বনেতারা
সর্বশেষ খবর
সংসদে নারীদের জন্য আলাদা ৩০০ আসনের প্রস্তাব
সংসদে নারীদের জন্য আলাদা ৩০০ আসনের প্রস্তাব
বিশ্ববাজারে স্বর্ণের দামে অস্থিতিশীলতা
বিশ্ববাজারে স্বর্ণের দামে অস্থিতিশীলতা
সিলেটে ট্রেন লাইনচ্যুতের ঘটনায় দুই কর্মকর্তা বরখাস্ত, তদন্তে দুটি কমিটি গঠন
সিলেটে ট্রেন লাইনচ্যুতের ঘটনায় দুই কর্মকর্তা বরখাস্ত, তদন্তে দুটি কমিটি গঠন
যারা পিআর পিআর করে, সেগুলোই নির্বাচন বিলম্বের চ্যালেঞ্জ: সালাহ উদ্দিন
যারা পিআর পিআর করে, সেগুলোই নির্বাচন বিলম্বের চ্যালেঞ্জ: সালাহ উদ্দিন
সর্বাধিক পঠিত
বন্ধ হলো শেখ হাসিনার নির্বাচন করার পথ
ট্রাইব্যুনাল আইন সংশোধনবন্ধ হলো শেখ হাসিনার নির্বাচন করার পথ
কারাগারে প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ের কর্মচারী ইমরান
কারাগারে প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ের কর্মচারী ইমরান
চীনের ২০টি ‘জে-১০সি’ যুদ্ধবিমান কিনতে চায় বাংলাদেশ, খরচ ২.২ বিলিয়ন ডলার
চীনের ২০টি ‘জে-১০সি’ যুদ্ধবিমান কিনতে চায় বাংলাদেশ, খরচ ২.২ বিলিয়ন ডলার
‘যতদিন দরকার শেখ হাসিনাকে রাখবে ভারত’
‘যতদিন দরকার শেখ হাসিনাকে রাখবে ভারত’
‘সহজক্যাশ’ ভুয়া প্রতিষ্ঠান, লেনদেনে সতর্ক থাকার আহ্বান কেন্দ্রীয় ব্যাংকের
‘সহজক্যাশ’ ভুয়া প্রতিষ্ঠান, লেনদেনে সতর্ক থাকার আহ্বান কেন্দ্রীয় ব্যাংকের
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media