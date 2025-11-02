X
রবিবার, ০২ নভেম্বর ২০২৫
১৭ কার্তিক ১৪৩২
মামদানিকে সমর্থন জানালেন ওবামা

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
০২ নভেম্বর ২০২৫, ১৭:৫৪
বারাক ওবামা ও জোহরান মামদানি। ছবি: ব্লুমবার্গ

নিউ ইয়র্কে মেয়র পদপ্রার্থী জোহরান মামদানি জয়ী হলে তাকে পরামর্শ দেওয়ার প্রস্তাব দিয়েছেন সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা। পাশাপাশি, মামদানির নির্বাচনি প্রচারণারও প্রশংসা করেছেন তিনি। শনিবার (১ নভেম্বর) এক ফোনকলে ওই আলাপচারিতার কথা নিশ্চিত করেছেন মামদানির মুখপাত্র ডোরা পেকেচ। ব্রিটিশ বার্তাসংস্থা রয়টার্স এ খবর জানিয়েছে।

তিনি বলেন, ওবামার সমর্থন এবং নগরে নতুন ধারার রাজনীতি প্রতিষ্ঠায় তাদের আলাপচারিতা মামদানি যথেষ্ট গুরুত্বের সঙ্গে গ্রহণ করেছেন।

একই দিনে, ওবামা নিউ জার্সির গভর্নর প্রার্থী মিকি শেরিল এবং ভার্জিনিয়ার গভর্নর প্রার্থী অ্যাবিগেল স্প্যানবার্গারের প্রচারণা সভায়ও অংশ নেন।

উগান্ডায় জন্মগ্রহণকারী মার্কিন স্টেট অ্যাসেম্বলি সদস্য মামদানি ৪ নভেম্বর নির্বাচনের আগে প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী সাবেক গভর্নর অ্যান্ড্রু কুওমোর চেয়ে অনেক এগিয়ে আছেন বলে জরিপে দেখা গেছে। কুওমো ডেমোক্র্যাটিক প্রাইমারিতে মামদানির কাছে পরাজিত হয়ে এবার স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে লড়ছেন। অন্যদিকে, রিপাবলিকান মনোনয়ন পেয়েছেন গার্ডিয়ান অ্যাঞ্জেলস সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা কার্টিস স্লিওয়া।

গত ২৪ জুন প্রাইমারিতে দাপুটে জয়লাভ করে মার্কিন রাজনীতিতে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে ওঠেন মামদানি। এরপর তিনি সাবেক ভাইস প্রেসিডেন্ট কামালা হ্যারিস ও নিউইয়র্ক গভর্নর ক্যাথি হোচুলের মত প্রভাবশালী নেতাদের সমর্থন পান। পাশাপাশি ক্ষুদ্র অনুদানকারীদের কাছ থেকেও তার প্রচারণায় নিয়মিত অর্থ সহায়তা মিলছে।

মামদানির রাজনৈতিক অঙ্গীকারে রয়েছে নিউ ইয়র্ক সিটির ধনী নাগরিকদের ওপর কর হার এবং করপোরেট ট্যাক্স বৃদ্ধি, বাসাভাড়ার হার স্থিতিশীল রাখা এবং সরকারি ভর্তুকিতে আবাসন সুবিধা বাড়ানো।

তার উত্থান ডেমোক্র্যাটিক পার্টির জন্য তরুণ ভোটারদের আকৃষ্ট করার সুযোগ তৈরি করেছে। অন্যদিকে, মামদানির ইসরায়েলবিরোধী অবস্থান ও গণতান্ত্রিক সমাজতান্ত্রিক আদর্শের কারণে রিপাবলিকানদের সমালোচনার ঝুঁকিও বৃদ্ধি করেছে।

কাওরান বাজারে ২৮৭০ কেজি পলিথিন জব্দ, দুই প্রতিষ্ঠানকে জরিমানা
ডিসির আশ্বাসে সিলেটে অবরোধ প্রত্যাহার, দাবি না মানলে পুরো বিভাগে কর্মসূচি
গুলশানে বারে ব্যবসায়ী খুন: দুইজনের স্বীকারোক্তি, কারাগারে ৫
এমপিও নিশ্চিত করেই ঘরে ফিরবেন ইবতেদায়ি শিক্ষকরা
কঠিন হয়ে উঠছে ইমিগ্রেশন পার হওয়া  
তিন বাহিনীর প্রধান যমুনায়
পূর্ব সীমান্তে সামরিক মহড়া, ভারতীয় সেনার সতর্কতা জারি
সংসদ এলাকায় আপাতত হচ্ছে না প্রধানমন্ত্রীর নতুন বাসভবন
ফেরা...
