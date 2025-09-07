X
রবিবার, ০৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২৩ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

সিনাই পর্বতে বিলাসবহুল মেগা-রিসোর্ট, ঐতিহ্য হারানোর আশঙ্কা

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
০৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১০:২১আপডেট : ০৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১০:২১
ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে জেবেলেয়া নামের প্রাচীন বেদুইন উপজাতি। ছবি: বেন হফলার/বিবিসি

বিশ্বের অন্যতম পবিত্র স্থান সিনাই পর্বতকে বিলাসবহুল পর্যটনকেন্দ্রে রূপান্তরের উদ্যোগ নিয়ে মিসরে তীব্র বিতর্ক তৈরি হয়েছে।

স্থানীয়ভাবে জাবাল মুসা নামে পরিচিত এই পর্বতকে ইহুদি, খ্রিস্টান ও মুসলমানেরা সমভাবে শ্রদ্ধা করে থাকেন। বাইবেল ও কোরআনের বর্ণনা অনুযায়ী এখানেই মুসা (আ.) দশ আদেশ লাভ করেছিলেন এবং জ্বলন্ত গুল্ম থেকে আল্লাহ তার সঙ্গে কথা বলেছিলেন বলে বিশ্বাস করা হয়। ষষ্ঠ শতকের সেন্ট ক্যাথরিন মঠও এখানেই অবস্থিত, যা ইউনেস্কো ঘোষিত বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী স্থান।

সিনাই পর্বতে বিলাসবহুল মেগা-রিসোর্ট, ঐতিহ্য হারানোর আশঙ্কা

তবে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে মরুভূমির এ নির্জন এলাকায় বিলাসবহুল হোটেল, ভিলা ও বাজার নির্মাণ শুরু হয়েছে। সরকার ২০২১ সালে ‘গ্রেট ট্রান্সফিগারেশন প্রজেক্ট’ চালু করে। এর মধ্যে রয়েছে হোটেল, ইকো-লজ, কেবল কার ও বিমানবন্দর সম্প্রসারণ। মিসরীয় সরকার এই উদ্যোগকে ‘বিশ্বের প্রতি মিসরের উপহার’ হিসেবে বলছে।

সিনাই পর্বতে বিলাসবহুল মেগা-রিসোর্ট, ঐতিহ্য হারানোর আশঙ্কা

এ উন্নয়ন প্রকল্পে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে জেবেলেয়া নামের প্রাচীন বেদুইন উপজাতি। তাদের বলা হয় ‘গার্ডিয়ান অব সেন্ট ক্যাথরিন’। তাদের ঘরবাড়ি ও ইকো-ক্যাম্প ভেঙে ফেলা হয়েছে, এমনকি কবরস্থান খালি করে গাড়ি পার্কিং নির্মাণ করা হয়েছে। ব্রিটিশ ভ্রমণ লেখক বেন হফলার বলেন, এটা উন্নয়ন নয়, বরং বাইরের স্বার্থে স্থানীয়দের ওপর চাপিয়ে দেওয়া এক জবরদস্তিমূলক পরিবর্তন।

সিনাই পর্বতে বিলাসবহুল মেগা-রিসোর্ট, ঐতিহ্য হারানোর আশঙ্কা

প্রকল্পটি নিয়ে সবচেয়ে বেশি আপত্তি তুলেছে গ্রিস। সেন্ট ক্যাথরিন মঠের জমি নিয়ে কায়রো ও এথেন্সের মধ্যে উত্তেজনা দেখা দিয়েছে। এক মিসরীয় আদালত রায় দেয় যে মঠ রাষ্ট্রের জমিতে অবস্থিত এবং কেবল তাদের ব্যবহার করার অধিকার রয়েছে। এ রায়কে অর্থডক্সির জন্য অস্তিত্ব সংকট বলে মন্তব্য করেন গ্রিক আর্চবিশপ ইয়েরোনিমোস দ্বিতীয়।

সিনাই পর্বতে বিলাসবহুল মেগা-রিসোর্ট, ঐতিহ্য হারানোর আশঙ্কা

ইউনেস্কোও উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। সংস্থাটি বলছে, এই পাহাড়ি প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের সঙ্গে মানুষের আধ্যাত্মিক বন্ধন জড়িয়ে আছে। যা প্রকল্পের কারণে ধ্বংস হচ্ছে। গত বছর ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ ওয়াচ খোলামেলা চিঠিতে ইউনেস্কোকে আহ্বান জানায় এলাকাটিকে বিপদাপন্ন ঐতিহ্যের তালিকাভুক্ত করতে।

সেন্ট ক্যাথরিন মঠ দেড় হাজার বছরের ইতিহাসে বহু বিপর্যয় অতিক্রম করেছে। তবে এবার আশঙ্কা, পবিত্র স্থানটির চারপাশের প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য ও শতাব্দীপ্রাচীন জীবনধারা চিরতরে বদলে যাবে।

মিসর সরকার বলছে, প্রকল্পটি পর্যটন বৃদ্ধি ও অর্থনীতি চাঙা করবে। দেশটির লক্ষ্য ২০২৮ সালের মধ্যে বছরে ৩ কোটি পর্যটক আকর্ষণ করা। তবে সমালোচকেরা বলছেন, লোহিত সাগরে রিসোর্ট নির্মাণের মতো এখানেও বেদুইনদের ব্যবসা থেকে সরিয়ে দেওয়া হচ্ছে।

সূত্র: বিবিসি

/এএ/
বিষয়:
মধ্যপ্রাচ্যআফ্রিকামিসরবিশ্ব সংবাদ
সম্পর্কিত
গাজা সিটিতে আরেকটি বহুতল ভবন গুঁড়িয়ে দিলো ইসরায়েল
সম্পত্তি বিতর্কে বিপদে ব্রিটিশ রাজনী‌তিকরা, হারা‌চ্ছেন মন্ত্রিত্ব
ভেনেজুয়েলার যুদ্ধবিমান গুলি করে নামানোর হুমকি ট্রাম্পের
সর্বশেষ খবর
ছাত্র সংসদ নির্বাচন নিয়ে টালবাহানা কেন?
ছাত্র সংসদ নির্বাচন নিয়ে টালবাহানা কেন?
এশিয়ার সবচেয়ে দুর্বল ব্যাংকিং ব্যবস্থা বাংলাদেশে
এশিয়ার সবচেয়ে দুর্বল ব্যাংকিং ব্যবস্থা বাংলাদেশে
আদালত চত্বরে সাংবাদিকদের ওপর আইনজীবীদের আগ্রাসী আচরণে কেজিইউজের নিন্দা
আদালত চত্বরে সাংবাদিকদের ওপর আইনজীবীদের আগ্রাসী আচরণে কেজিইউজের নিন্দা
পাওনা টাকা দেওয়ার নামে ডেকে নিয়ে ব্যবসায়ীকে কুপিয়ে হত্যা
পাওনা টাকা দেওয়ার নামে ডেকে নিয়ে ব্যবসায়ীকে কুপিয়ে হত্যা
সর্বাধিক পঠিত
হাটহাজারীতে সংঘর্ষে আহত ৭০, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে ১৪৪ ধারা জারি
হাটহাজারীতে সংঘর্ষে আহত ৭০, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে ১৪৪ ধারা জারি
ব্যাংক লোকসানে লভ্যাংশ ও বোনাস বন্ধ: গভর্নর
ব্যাংক লোকসানে লভ্যাংশ ও বোনাস বন্ধ: গভর্নর
কাদেরিয়া বাহিনী ও ছাত্র সমাজের পাল্টাপাল্টি সমাবেশের ডাক, ১৪৪ ধারা জারি
কাদেরিয়া বাহিনী ও ছাত্র সমাজের পাল্টাপাল্টি সমাবেশের ডাক, ১৪৪ ধারা জারি
পুলিশ ক্যাম্পে হামলা করা ডাকাতরা দেশ ছেড়ে পালিয়ে গেছে: স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা
পুলিশ ক্যাম্পে হামলা করা ডাকাতরা দেশ ছেড়ে পালিয়ে গেছে: স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা
সরকারি চাকরিজীবীদের বেতন ১০ ধাপে নির্ধারণের দাবি
সরকারি চাকরিজীবীদের বেতন ১০ ধাপে নির্ধারণের দাবি
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media